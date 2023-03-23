Что нужно учесть при работе с самозанятыми: семь главных правил

Правило № 1. Запрет на подмену трудовых отношений

Главный риск сотрудничества с исполнителями на НПД – переквалификация гражданско-правовых отношений в трудовые. Заказчику это грозит доначислением налогов, страховых взносов, пеней и штрафов.

Также нужно будет перечислить работнику все полагающиеся ему трудовым законодательством пособия и выплаты: отпускные, больничный и т. д.

Правило № 2. Запрет на перевод сотрудников в самозанятые

ИП и организация не могут сотрудничать со своими бывшими работниками, если с момента увольнения прошло менее двух лет. Законом запрещено также оказание услуг самозанятым своему работодателю.

То есть плательщик НПД не может одновременно оказывать услуги (выполнять работы или продавать товар) своему заказчику, который является его работодателем.

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Правило № 3. Невозможность сотрудничества с самозанятым по некоторым видам деятельности

Есть виды деятельности, которые самозанятые не могут осуществлять. К ним, в частности, относится (ч. 2 ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ):

Перепродажа готовых товаров и имущественных прав. Под товарами для перепродажи понимаются товары, специально приобретенные для этих целей (письмо Минфина от 21.02.2022 № 03-11-11/12080). Самозанятые могут продавать только товары, которые произвели самостоятельно. На все остальное – запрет.

Реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке. Перечень подакцизных товаров приведен в ст. 181 НК, а подлежащих обязательной маркировке – в распоряжении Правительства от 28.04.2018 № 792-р и на сайте Честный ЗНАК.

Добыча и реализация полезных ископаемых.

Также под запретом находится деятельность в интересах другого лица по договорам комиссии, поручения или агентским договорам. Нельзя оказывать услуги по доставке товаров с приемом оплаты за них, кроме оказания этих услуг с выдачей чека, сформированного на кассе продавца.

Правило № 4. Контроль за доходом самозанятого

Самозанятые имеют самый маленький лимит по доходам среди субъектов предпринимательства – 2,4 млн руб. Для сравнения, максимальный годовой доход ИП на УСН – 200 млн руб. (без учета коэффициента-дефлятора), ИП на ПСН – 60 млн руб.

Если доход самозанятого превысит указанный лимит, он утратит право на применение НПД. При сотрудничестве с ИП на НПД заказчик ничем не рискует, а вот если исполнитель – физическое лицо, то заказчику нужно будет исполнить обязанность налогового агента по НДФЛ и уплатить взносы.

Самостоятельно отследить лимит дохода самозанятого у заказчика не получится. Он может запросить у исполнителя справку о доходах перед каждой выплатой, но предоставлять ее самозанятый не обязан, если только это не было предусмотрено договором. Поэтому остается надеяться на внимательность физлица и его честность.

Правило № 5. Проверка статуса самозанятого перед каждой выплатой

Утрата физлицом статуса НПД накладывает на заказчика обязанности налогового агента. Это выражается в необходимости уплаты НДФЛ с вознаграждения, перечисленного самозанятому. Кроме этого нужно перечислить в бюджет страховые взносы и сдать отчетность в ФНС и СФР. Чтобы этого не произошло, заказчику нужно проверять статус самозанятого перед каждой выплатой.

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Правило № 6. Оформление договора и акта

Составление договора при сотрудничестве с самозанятыми избавит заказчика от возможных проблем и поможет минимизировать риск претензий со стороны проверяющих. Неверно или неграмотно составленный договор может повлечь за собой риск переквалификации отношений в трудовые.

О том, как правильно составить договор, мы писали здесь.

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Минимизировать риски поможет также получение от исполнителя актов по факту выполненных работ или оказанных услуг.

О том, как правильно составить акт, читайте здесь.

Правило № 7. Получение чека от самозанятого

Чек – обязательный документ для принятия к учету расходов на выплату вознаграждения самозанятому.

Чек выдается самозанятым в момент расчета наличными или не позднее 9 числа следующего месяца при безналичной оплате.

Если самозанятый оплату получил, но чек не выдал, заказчик может пожаловаться на него в ИФНС.

Выдача чека гарантирует, что на момент его формирования исполнитель применял НПД. Но есть риск, что налоговая или сам недобросовестный исполнитель отменят чек. Заказчик на это повлиять никак не может. Он может лишь проверить актуальность чека на 28 число следующего месяца.

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