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Трудовые отношения

Исполнитель уехал за границу: как продолжать сотрудничество и платить налоги

Сотрудничество с исполнителем, который уехал и находится за границей, имеет свои нюансы. По большей части связаны они с особенностями уплаты НДФЛ и страховых взносов. Разберем, как продолжать сотрудничество и платить налоги за такого исполнителя.
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Исполнитель уехал за границу: как продолжать сотрудничество и платить налоги
Иллюстрация: freepik/freepik

Исполнитель находится за рубежом: нюансы сотрудничества

Сотрудничество с исполнителями, которые находятся за границей, имеет ряд плюсов для заказчика. Основной из них — снижение риска переквалификации отношений в трудовые.

По мнению Минтруда с физическими лицами, которые находятся на территории иностранного государства, необходимо заключать договоры гражданско-правового характера, а не трудовые.

Позиция ведомства обусловлена тем, что нормы трудового права не действуют за пределами страны.

Кроме того, работодатель не может обеспечить своему сотруднику безопасные условия и охрану труда, если он находится за рубежом.

Поэтому заказчик правомерно заключает с такими исполнителями договоры ГПХ и не нарушает права гражданина и действующего законодательства.

Целью заключения договора ГПХ в этом случае — исполнение требований контролирующих органов, а не уход от налогообложения и подмена трудовых отношений.

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В договор ГПХ с исполнителем, находящимся за рубежом, необходимо включить следующие условия:

  • Предмет договора.

  • Место оказания услуг или выполнения работ.

  • Размер, порядок и условия оплаты.

  • Порядок взаимодействия между заказчиком и исполнителем, в том числе по обмену документами.

Исполнитель уехал за границу: налогообложение сотрудничества

В этой статье рассмотрим нюансы уплаты налогов и страховых взносов только за физических лиц, без специального статуса.

Индивидуальные предприниматели на любых режимах налогообложения, а также физические лица-плательщики НПД уплачивают налог в бюджет РФ самостоятельно.

Особенности уплаты НДФЛ за исполнителей, которые находятся за границей, зависят от следующих условий:

  • Места оказания услуг или выполнения работ, указанного в договоре ГПХ.

  • Статуса налогового резидентства исполнителя.

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Место оказания услуг (выполнения работ) — РФ

Место оказания услуг или выполнения работ не является существенным условием для договора гражданско-правового характера. 

Если в договоре ГПХ отдельно не указано, что исполнитель оказывает услуги в иностранном государстве, то по умолчанию местом оказания услуг считается территория РФ. А значит и вознаграждение по такому договору считается полученным от источников на территории страны. Это невыгодный для заказчика вариант, так как он накладывает на него обязанности налогового агента по уплате НДФЛ. 

С дохода, который выплачен такому исполнителю, заказчик обязан удержать НДФЛ. Ставка налога зависит от того, какой статус резидентства имеет физическое лицо:

  • Налоговый резидент.

С дохода исполнителя необходимо удержать налог по ставке 13% (15% — если доход за календарный год превысил 5 млн руб.).

  • Налоговый нерезидент.

Ставка налога в таком случае составляет 30% независимо от его размера.

Налоговый резидент — это физическое лицо, которое находится на территории РФ не менее 183 дней в течение последних 12 месяцев.

Для определения статуса резидентства гражданство лица не имеет никакого значения.

Как определяется статус налогового резидентства исполнителя

Он определяется на каждую дату выплаты вознаграждения. Для этого необходимо:

  • Отсчитать от даты выплаты вознаграждения 12 месяцев назад.

  • Посчитать, сколько дней в этих 12 месяцах исполнитель находился на территории РФ.

В расчет времени не включаются дни:

  • Приезда исполнителя в Россию и дни отъезда из нее.

  • Когда исполнитель находится за границей для краткосрочного обучения или лечения.

Краткосрочным является обучение или лечение продолжительностью не более 6 месяцев.

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Если на дату выплаты очередного вознаграждения исполнитель стал нерезидентом, то с этой и последующих выплат налог нужно удерживать по ставке 30%, а также произвести перерасчет налога за предыдущие периоды, начиная с начала года.

Обратите внимание, что исполнитель не обязан предоставлять заказчику данные о своем нахождении в течение последних 12 месяцев. Эту обязанность желательно прописать в договоре с самозанятым.

Место оказания услуг (выполнения работ) — иностранное государство

Если в договоре ГПХ отдельно прописано, что местом оказания услуг или выполнения работ является иностранное государство, то вознаграждение считается полученным от источников за пределами РФ.

Особенности уплаты налога зависят от того, какой статус резидентства имеет исполнитель:

  • Налоговый резидент.

Налог исполнитель уплачивает самостоятельно. Заказчик по отношению к нему не является налоговым агентом. 

  • Налоговый нерезидент.

Исполнитель в данном случае налог на территории РФ не оплачивает, а перечисляет его в бюджет того государства, где находится.

Изменения в уплате агентского НДФЛ

В настоящий момент на рассмотрении находится законопроект, который в корне меняет порядок уплаты НДФЛ с вознаграждения исполнителя по ГПХ.

Согласно предлагаемым поправкам, к доходам от источников РФ будет относиться вознаграждение за дистанционно оказанные услуги или выполненные работы при условии, что они осуществлялись через интернет с использованием российских доменных имен, информационных систем или программ.

Необходимо, чтобы также соблюдалось хотя бы одно из условий: 

  • Исполнитель является налоговым резидентом РФ.

  • Вознаграждение получено на счет, открытый в российском банке.

  • Источником выплаты вознаграждения является российская организация, ИП, нотариус, адвокат, учредивший адвокатский кабинет и обособленные подразделения иностранных организаций на территории РФ.

При выполнении условий роль налогового агента будет выполнять заказчик. 

С вознаграждения исполнителей (независимо от статуса их налогового резидентства), необходимо будет перечислить в бюджет РФ НДФЛ по ставке 13% (15% — с дохода свыше 5 млн руб.). 

Если исполнитель является нерезидентом РФ и в договоре местом оказания услуги указано иностранное государство, заказчик все равно должен будет удержать и перечислить в бюджет с его дохода НДФЛ по ставке 13 или 15%.

Ставка 30% к доходам нерезидентов применяться не будет. 

В настоящий момент законопроект проходит стадию первого чтения в государственной думе. Дата окончательного его принятия пока неизвестна, но предполагается, что изменения вступят в силу с 2025 года.

Оплата страховых взносов с вознаграждения исполнителя, который находится за рубежом

Платформа Qugo организует и сопровождает работу со всеми статусами и гражданствами исполнителей:

  • самозанятыми;

  • ИП;

  • физлицами по договору ГПХ без специального налогового статуса;

  • гражданами стран ЕАЭС и СНГ.

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Пока исполнитель является гражданином РФ, заказчик обязан уплачивать с его вознаграждения страховые взносы. В 2023 году взносы уплачиваются по всем видам страхования, кроме отчислений на травматизм.

Общая ставка по страховым взносам составляет 30%. После того как вознаграждение исполнителя достигнет предельного значения в 1 917 000 руб. взносы будут уплачиваться по сниженной ставке — 15,1%.

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