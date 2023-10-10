5 мифов о самозанятости

Налоговый режим НПД появился в 2019 году как эксперимент для четырех регионов. Впоследствии его распространили на всю страну, но до сих пор встречаются некоторые «мифы» о самозанятости. Расскажем о самых популярных.

Миф № 1: «Да кому нужна эта самозанятость, я и так работаю, без статуса»

Работать можно и без статуса самозанятого или ИП. Другое дело, что рано или поздно налоговая заинтересуется, откуда у гражданина деньги на дорогие покупки.

Вопрос только в том, как долго получится так работать, и когда придут налоговые инспекторы именно к вам. Пока их интересуют очень крупные суммы, но — все меняется, контроль автоматизируют, и, в конце концов, доберутся до небольших доходов физлиц.

К тому же, статус самозанятого дает исполнителю больше возможностей при поиске заказчика, так как бизнес охотно сотрудничает с самозанятыми.

Миф № 2: «Да что им можно, этим самозанятым? Только квартиру сдавать, да тортики печь»

Действительно, для самозанятых действуют ограничения по некоторым видам деятельности.

Например:

Но остается немало видов деятельности, которые доступны для самозанятых. Выездной компьютерный мастер, который починит сломавшийся принтер? Пожалуйста! Копирайтер, который пишет продающие тексты нескольким заказчикам? Тоже можно! Репетитор, няня, уборка квартиры, выгул собак, ремонт квартир — закон разрешает самозанятым оказывать услуги в разных сферах.

У бизнеса тоже не возникнет сложностей, если для выполнения задачи он хочет привлечь самозанятого. Таким исполнителям можно делегировать услуги, которые прямо не запрещены законом. При этом список исключений небольшой.

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Миф № 3: «Сейчас как сэкономлю на налогах за работников! Всех самозанятыми оформлю!»

А вот этого категорически делать нельзя! Налоговые инспекторы быстро разберутся, что у вас не «сотрудничество с фрилансерами», а явная подмена трудовых отношений. Ваши «самозанятые» приходят к 9:00 и уходят в 18:00 с перерывом на обед? Вы им предоставляете форменную одежду, инструменты, материалы, оборудовали рабочие места? Они у вас и в отпуск, и на больничные ходят? Добро пожаловать в дивный мир выездных проверок от ФНС совместно с ГИТ, доначислений НДФЛ и взносов, штрафов и испорченных нервов.

Кроме того, налоговые инспекторы не только проверяют документы, но и с сотрудниками любят пообщаться. И на основании всех сведений составляют полную картину о сотрудничестве с персоналом.

Миф № 4: «Хватит только чека, кому нужны эти акты?»

Чеки и акты — это не все документы, которые вам потребуются от самозанятого.

Чтобы подтвердить свой статус, самозанятый должен предоставить справку из приложения «Мой налог». Это будет для вас основанием, чтобы не удерживать с выплаты НДФЛ и не платить страховые взносы, поскольку исполнитель вместо этого самостоятельно платит НПД. Проверить статус можно и самим через онлайн-сервис ФНС.

При сотрудничестве через специальные платформы, такие, например, как Qugo, проверять статус исполнителя перед каждой выплатой не нужно. Сервис автоматически проверяет статус самозанятого на дату выплаты дохода.

После оплаты услуг самозанятого, получите от него чек. Этот документ позволит заказчику включить выплаты в расходы. Акты тоже нужны, об этом напоминает в своих разъяснениях Минфин (п. 1 ст. 252 НК, письмо Минфина от 22.09.2021 № 03-11-11/76769, информация ФНС).

Самозанятый также может выставить счет на оплату, например, сформировать в приложении «Мой налог» (письмо ФНС от 13.01.2023 № ЗГ-3-20/319@).

Миф № 5: «Я не могу контролировать этого самозанятого, мне нужно, чтобы работник всегда был под рукой»

Заказчик привлекает самозанятого на конкретные задачи, которые не требуют непрерывного контроля. Здесь важен результат. При этом исполнитель сам решает, когда ему выполнять работы, сколько времени тратить на эти задачи и с кем ему сотрудничать. Он не подчиняется трудовому распорядку и начальнику. Самозанятый получает оплату за результат, который соответствует требованиям договора. И если заказчика не устроило качество работ, исполнитель обязан устранить все несоответствия.

Для этого нужно детально прописать все существенные моменты в договоре: предмет, сроки, стоимость, объем оказанных услуг, права и обязанности сторон, ответственность за нарушение условий договора и порядок разрешения споров.

Для того чтобы снизить риски, сотрудничайте с самозанятыми через специальные платформы, например, Qugo. Проводите выплаты самозанятым и получайте все необходимые закрывающие документы в ЛК клиента на платформе или через ЭДО. Акты и чеки формируются автоматически. Вся информация по документам и платежам находится в одном месте.

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