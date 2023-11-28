Проверяет ли ФНС расчетный счет и доходы самозанятых

В России на начало ноября 2023 года зарегистрировано более 8,8 млн самозанятых. Многих интересует вопрос, проверяет ли налоговая все их счета и может ли она рассчитать налог с денег, переведенных, например, родственниками в качестве подарка. Ответ простой — ФНС не отслеживает поступление на карты самозанятых, но может затребовать подтверждение в некоторых случаях.

Как ФНС узнает о доходе самозанятого

Плательщики НПД сами указывают суммы вознаграждений, полученных от заказчиков по договорам ГПХ, в приложении «Мой налог». С дохода за месяц ФНС рассчитывает налог для уплаты за прошедший месяц.

Налоговая не отслеживает все суммы поступлений — у нее нет на это права. Но ФНС может запросить любые документы, в том числе и у банка, в рамках налоговой проверки.

Когда ФНС может запросить информацию по перечислениям на карту

Налоговая может проверить как ИП на НПД, так и физлицо со специальным налоговым статусом. Обычно ФНС запускает проверку в отношении самозанятого, если:

совокупные доходы по договорам ГПХ приблизились к установленному лимиту;

на плательщика НПД пожаловался заказчик из-за отсутствия чека или его аннулирование;

самозанятый оказал услугу, которая запрещена законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ;

скоринговая система выявила подмену трудовых отношений.

В этом случае налоговая может запросить информацию по доходам самозанятого у банка, направить требование о даче пояснений у основных заказчиков плательщика НПД и вызвать физлицо или ИП со специальным налоговым статусом на беседу.

В каких ситуациях ФНС не сможет отследить доход самозанятого

Если плательщик НПД сотрудничает с компаниями — ФНС может сравнить данные физлица и юрлица и проверить корректность отражения данных.

Тяжелее, если самозанятый работает с физлицами. Они не обязаны отчитываться в ФНС о своих расходах, а значит, никто не узнает, был ли оформлен договор, оказана услуга и перечислены деньги.

Если оплата самозанятому поступила наличными — ФНС не сможет отследить этот доход. Исключение — заказчик сам пожалуется на плательщика НПД за отсутствие чека.

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Запрос банка: стоит ли опасаться самозанятому

Банки имеют право отслеживать все поступления на карты физлиц. Запрос от банка может прийти по двум причинам:

по легализации доходов — такой запрос делает сама финорганизация;

по сокрытию доходов — ФНС обратилась в банк с запросом, например, по налоговой проверке.

Если пришел запрос от банка — тянуть с ответом не стоит, в противном случае счет может быть временно заблокирован. Самозанятому стоит ответить, что за деньги поступили на карту, если в примечании к платежу не стоит информация. Например, это может быть подарок на праздники, помощь от родственника или деньги третьего лица для покупки товаров в магазине и т.п.

Как обстоят дела на практике

Специальный налоговый режим действует уже почти 5 лет. За это время самозанятые столкнулись с вызовами в ФНС для дачи пояснений, например, при аннулировании чека или в отношении сотрудничества с одним и тем же заказчиком. Информации о том, что ФНС сама пересчитывала налог без оснований на суммы личных поступлений, не было.

Стоит ли самозанятому заводить отдельную карту для получения вознаграждений по договорам ГПХ

Плательщик НПД не обязан оформлять отдельный расчетный счет для получения дохода от профессиональной деятельности. Стоит ли это делать? Ответ зависит от желания самозанятого.

С одной стороны, отдельная карта, на которую поступают выплаты от заказчиков по договорам ГПХ — это удобно: всегда можно посмотреть, какой доход был получен за месяц или год. С другой стороны, узнать адресата, от кого поступили деньги, сейчас не проблема. Эту информацию можно посмотреть в приложении «Мой налог» или узнать, позвонив в банк напрямую.

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