Как мотивировать самозанятого и нивелировать возможные риски

Самозанятый отлично справился с работой или выполнил ее раньше оговоренного срока. Можно ли его поощрить за это и как правильно это сделать?

Можно ли поощрить самозанятого исполнителя

Поощрить исполнителя за качественно выполненную или сделанную раньше срока работу, заказчик, конечно, может. Тем более, закон на это не устанавливает никаких ограничений и запретов.

Но благодарность заказчика может обернуться против него серьезными проблемами.

Поощрение исполнителя. Риски для заказчика

Основной и самый серьезный риск заказчика при поощрении исполнителя — переквалификация отношений в трудовые.

Благодарность, поощрение — это понятия трудового права. В гражданско-правовых отношениях никакого поощрения быть не может. Предметом договора ГПХ всегда выступает конкретная работа, услуга или результат интеллектуального труда.

Исполнитель должен выполнить обязательства по договору в установленный срок, в определенном объеме и в точном соответствии с требованиями заказчика. А заказчик обязуется своевременно принять и оплатить результат оказанной услуги. Поэтому поощрять за то, что исполнитель выполнил свою работу или оказал услугу в соответствии с договором, смысла нет.

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Но, если заказчик все же хочет как-то отблагодарить исполнителя, он должен сделать это правильно.

За что заказчик может поощрить исполнителя

За качественно выполненную работу или оказанную услугу.

За выполнение работы или оказание услуги раньше оговоренного срока.

Заказчик может поощрить самозанятого практически «безболезненно». Главное — соблюсти ряд правил, о которых расскажем ниже.

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Как нивелировать риски при поощрении самозанятого

Снизить риски, которые связаны с поощрением исполнителя, можно, если соблюсти несколько простых правил:

Пропишите в договоре условия, при которых исполнителю будет выплачено дополнительное вознаграждение.

Например, заказчик заинтересован в том, чтобы исполнитель по возможности выполнил работу раньше оговоренного срока. Он может включить в него следующие условия.

«4.1 Исполнитель обязуется оказать заказчику услуги по подготовке 4 экспертных статей в срок до 1 июня 2024 года.

4.2 В случае если Исполнитель выполнит заказ до 15 мая 2024 года ему будет выплачено дополнительное вознаграждение в размере 15 000 руб.»

Правильно оформите платежное поручение.

Доплату за скорость или качество работы нужно включить в общую сумму вознаграждения. Выделять ее в платежке отдельной строкой не нужно.

Например:

«Оплата по договору № 15 от 11.02.2024 года за услуги по подготовке 4 экспертных статей.»

Получите от самозанятого чек на всю сумму вознаграждения вместе с поощрением.

Чек самозанятого также должен быть оформлен на общую сумму вознаграждения, без выделения отдельно суммы поощрения.

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