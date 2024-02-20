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Самозанятые

Как мотивировать самозанятого и нивелировать возможные риски

Самозанятый отлично справился с работой или выполнил ее раньше оговоренного срока. Можно ли его поощрить за это и как правильно это сделать? 
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Как мотивировать самозанятого и нивелировать возможные риски
Иллююстрация: Igor Omilaev/unsplash

Можно ли поощрить самозанятого исполнителя

Поощрить исполнителя за качественно выполненную или сделанную раньше срока работу, заказчик, конечно, может. Тем более, закон на это не устанавливает никаких ограничений и запретов. 

Но благодарность заказчика может обернуться против него серьезными проблемами. 

Поощрение исполнителя. Риски для заказчика

Основной и самый серьезный риск заказчика при поощрении исполнителя — переквалификация отношений в трудовые.

Благодарность, поощрение — это понятия трудового права. В гражданско-правовых отношениях никакого поощрения быть не может. Предметом договора ГПХ всегда выступает конкретная работа, услуга или результат интеллектуального труда. 

Исполнитель должен выполнить обязательства по договору в установленный срок, в определенном объеме и в точном соответствии с требованиями заказчика. А заказчик обязуется своевременно принять и оплатить результат оказанной услуги. Поэтому поощрять за то, что исполнитель выполнил свою работу или оказал услугу в соответствии с договором, смысла нет. 

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Но, если заказчик все же хочет как-то отблагодарить исполнителя, он должен сделать это правильно. 

За что заказчик может поощрить исполнителя

  • За качественно выполненную работу или оказанную услугу.

  • За выполнение работы или оказание услуги раньше оговоренного срока.

Заказчик может поощрить самозанятого практически «безболезненно». Главное — соблюсти ряд правил, о которых расскажем ниже. 

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Как нивелировать риски при поощрении самозанятого

Снизить риски, которые связаны с поощрением исполнителя, можно, если соблюсти несколько простых правил:

  • Пропишите в договоре условия, при которых исполнителю будет выплачено дополнительное вознаграждение.

Например, заказчик заинтересован в том, чтобы исполнитель по возможности выполнил работу раньше оговоренного срока. Он может включить в него следующие условия. 

«4.1 Исполнитель обязуется оказать заказчику услуги по подготовке 4 экспертных статей в срок до 1 июня 2024 года. 

4.2 В случае если Исполнитель выполнит заказ до 15 мая 2024 года ему будет выплачено дополнительное вознаграждение в размере 15 000 руб.»

  • Правильно оформите платежное поручение.

Доплату за скорость или качество работы нужно включить в общую сумму вознаграждения. Выделять ее в платежке отдельной строкой не нужно. 

Например:

«Оплата по договору № 15 от 11.02.2024 года за услуги по подготовке 4 экспертных статей.»

  • Получите от самозанятого чек на всю сумму вознаграждения вместе с поощрением.

Чек самозанятого также должен быть оформлен на общую сумму вознаграждения, без выделения отдельно суммы поощрения.

Сотрудничайте с самозанятыми через платформу Qugo: вам не придется отслеживать поступление каждого чека и переживать за его подлинность. Сервис направит вам чек после каждой выплаты — в срок и без ошибок.

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