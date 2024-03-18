Qugo
Малый и средний бизнес

Дайджест по изменениям для малого бизнеса с 2024 года

С начала 2024 года вступили в силу различные изменения, которые напрямую касаются малого бизнеса. Рассказываем, о чем обязательно должны знать предприниматели.
39 16
Дайджест по изменениям для малого бизнеса с 2024 года
Иллюстрация: Pavel Danilyuk/pexels

Провели индексацию показателей

МРОТ

Закон от 27.11.2023 № 548-ФЗ установил размер федерального МРОТ с 1 января 2024 года в размере 19 242 рубля.

В связи с этим нужно проверить зарплаты работников на соответствие МРОТ и при необходимости проиндексировать их. При этом нужно учитывать, что в регионе могут применять повышенный МРОТ.

Страховые взносы ИП

Закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ внес изменения в статью 430 НК. В 2024 году максимальный размер страховых взносов за себя для ИП увеличен до 327 071 рубля.

Фиксированный страховой взнос составит 49 500 рублей. Сумма дополнительного страхового взноса, который ИП уплачивает в размере 1% с доходов выше 300 000 рублей, составит максимально 277 571 рубль.

Лимиты на применение УСН

Приказ Минэкономразвития от 23.10.2023 № 730 установил коэффициенты-дефляторы для УСН.

В 2024 году предельный уровень доходов для применения УСН составит 265,8 млн рублей.

При этом обычную ставку налога (6% или 15%) можно применять до достижения суммы 199,35 млн рублей. В случае превышения ставка налога будет составлять 8% для УСН «доходы» или 20% для УСН «доходы минус расходы».

В 2023 году эти суммы составляли 200 млн рублей и 150 млн рублей соответственно.

Лимиты по соцвзносам

Постановление Правительства от 10.11.2023 № 1883 определило предельный размер базы для взносов на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование. С 2024 года взносы начисляются с доходов, которые не превышают 2,225 млн рублей.

Также будет действовать пониженный тариф для малого бизнеса: для выплат в пределах МРОТ размер взносов составляет 30%, по выплатам свыше МРОТ — ставка 15%.

Подписывайтесь на телеграм-канал Qugo, чтобы быть в курсе новостей рынка внештатного персонала, узнавать актуальную информацию и свежую статистику.

Обновили некоторые формы отчетности для малого бизнеса

Книга учета доходов и расходов

С начала 2024 года компании и предприниматели, которые применяют особые режимы налогообложения — УСН, ПСН, ЕСХН, должны вести учет своих доходов и расходов в книгах по формам из приказа ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@.

Изменения небольшие, они связаны с изменением законодательства.

Декларация по УСН

Декларацию по УСН за 2023 год нужно сдавать по форме из приказа ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@. Изменения связаны с введением ЕНС и новыми сроками уплаты налога.

6-НДФЛ

С первого квартала 2024 года расчет 6-НДФЛ нужно подавать по форме из приказа ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1@.

В ней структурированы показатели Раздела 1 и Раздела 2. Так налоговым агентам удобнее самим контролировать достоверность отчетности до момента ее передачи в налоговый орган.

Расчет по страховым взносам

Обновили и форму расчета по страховым взносам. С 1 квартала 2024 года отчитываться нужно по форме из приказа ФНС от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@. Изменения касаются взносов с выплат иностранным работникам, на которых распространяется социальное страхование.

ЕФС-1

Отчет ЕФС-1 в 2024 году сдают по новой форме, которую утвердил приказ СФР от 07.11.2023 № 2281. В нем есть образец формы, а также подробные правила по ее заполнению.

НДФЛ для нерезидентов

Закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ внес изменения в 23 главу НК. Изменения коснулись дистанционных сотрудников, которые живут за границей РФ и работают на российские компании. С 1 января 2024 года их доходы будут облагаться по ставке 13% и 15% при доходе свыше 5 млн рублей вне зависимости от статуса нерезидента.

Напомним, что ранее доходы сотрудников, которые проживали за рубежом более 183 дней в году, не облагались НДФЛ.

Сотрудничайте с исполнителями из России и стран ЕАЭС через платформу Qugo. Сервис проводит выплаты физлицам на карты любого банка РФ, а договоры, акты и чеки формируются автоматически.

Уплата НДФЛ

Закон от 27.11.2023 № 539-ФЗ изменил порядок уплаты НДФЛ налоговым агентом. Теперь налог уплачивают дважды в месяц: 

  • до 28 числа — по НДФЛ, удержанному с 1 по 22 число текущего месяца;

  • до 5 числа следующего месяца — по НДФЛ, удержанному с 23 числа до конца этого месяца. 

НДФЛ, который удержали за период с 23 по 31 декабря, следует уплатить в бюджет в последний рабочий день года.

Уведомления об исчисленных суммах налогов

С 1 января 2024 года отменили возможность подавать уведомление об исчисленных суммах налогов путем оформления платежки со статусом «02».

Теперь при уплате налогов в платежках указывают единый КБК для ЕНП и отдельно подают уведомление об исчисленных суммах.

Уведомление нужно подать не позднее 25 числа месяца уплаты соответствующих налогов. ИсключениеНДФЛ.

В связи с изменениями в порядке уплаты НДФЛ в 2024 году уведомление по этому налогу подают дважды в месяц. Сроки подачи уведомления по НДФЛ:

  • до 25 числа — по НДФЛ, удержанному с 1 по 22 число текущего месяца; 

  • до 3 числа следующего месяца — по НДФЛ, удержанному с 23 числа до конца месяца. 

Уведомление по НДФЛ, который удержали за период с 23 по 31 декабря, нужно подавать в последний рабочий день года.

Государство продолжает поддерживать малый бизнес

Мораторий на проверки

Еще на год, до конца 2024 года, продлили мораторий на проверки бизнеса. Проверять компании будут только в особых ситуациях, на основании анализа индикаторов риска. Например, объекты высокого социального и промышленного риска, при угрозе жизни и здоровью граждан или безопасности страны.

Налоговые каникулы

До конца 2025 года вновь созданные ИП могут воспользоваться налоговыми каникулами. Виды деятельности, на которые распространяются льготы, и условия предоставления каникул определяют региональные власти.

Если вы планируете регистрацию ИП, проверьте, не действуют ли в регионе налоговые каникулы по вашим видам деятельности.

Онлайн-платформа Qugo помогает любому бизнесу упростить процесс выплат и документооборота со всеми видами внештатного персонала. Проверяйте статус исполнителя, генерируйте чеки в несколько кликов с помощью платформы.

Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми

Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия

Получите полезную памятку для бизнеса

Просто заполните форму ниже:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «КЬЮГО ТЕК», ИНН 7727452605, erid: LjN8JuvE4

Начать дискуссию

Прием на работу

До тренинга остались считанные дни! Узнайте, какие документы нужны при приеме на работу в 2024 году

Разберитесь, как принять на работу сотрудника в 2024 году, а также какой нужен перечень документов и какие сдать отчеты о приеме на работу.

13

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
BRG

Управленческий учет в ERP: 5 незаменимых отчетов для финансового директора

В 1C:ERP Управление предприятием 2.5 автоматизированы основные бизнес-процессы по учету производственных и торговых операций, движению финансов, управлению расчетом зарплаты и кадрами. Управленческий учет в этой программе построен на анализе оперативных и консолидированных данных, контроле затрат, план-фактном анализе и бюджетирование.  

Управленческий учет в ERP: 5 незаменимых отчетов для финансового директора
18
Судебная практика по налоговым спорам

В Верховном Суде компания отбилась от обязанностей налогового агента

После камеральной налоговой проверки обществу доначислили 72,6 млн рублей налога и 14 млн пеней + 7 млн штраф.

57

Календарь вебинаров

19
Лучшие спикеры, новый каждый день
2-НДФЛ

🙉 Людям в личный кабинет приходят чужие справки 2-НДФЛ

После того, как все налоговые агенты сдали 6-НДФЛ за 2023 год, данные из справок отразились в личных кабинетах физлиц. Но кому-то в ЛК попала чужая справка, а кому-то – своя, но липовая.

87
Первичные документы

Как исправить ошибку в первичке по правилам нового ФСБУ

Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Разберитесь с экспертом, как исправить ошибки в бухгалтерском и налоговом учете.

80
Блокировка счетов налоговой инспекцией

«Здрасьте, приехали!» — налоговики заблокировали счета фирмы Гарика Харламова

Компания по доставке еды и напитков не сдавала налоговые декларации, поэтому ФНС решила заблокировать счета фирмы юмориста Гарика Харламова.

3
153

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Белая Бухгалтерия
Маркетплейсы

7 бухгалтерских ошибок при работе на маркетплейсах, которые дорого обходятся

Кто бы мог подумать, что агентская торговля может вызывать столько вопросов и иметь столько нюансов, как при работе на маркетплейсах. А если это учет на нескольких площадках, да еще и в период высоких продаж, то ошибки неизбежны.

7 бухгалтерских ошибок при работе на маркетплейсах, которые дорого обходятся
1
69
ОСАГО

Споры о выплатах по короткому полису ОСАГО разрешает тоже финансовый уполномоченный

В случае возникновения споров о выплатах по новым коротким полисам ОСАГО, которые могут возникнуть между потребителем и страховой компанией, потребителю следует обратиться к финансовому уполномоченному, который рассмотрит обращение бесплатно и в короткие сроки,

19
Первая Экспертная Бухгалтерия
Первичные документы

Изменения УПД с 1 апреля 2024 года: какой формат больше нельзя использовать

Универсальный передаточный документ, или УПД, упрощает работу бухгалтера. Рассказали о том, как его применять с учетом изменений в законодательстве, и какие нюансы с 1 апреля становятся обязательными.

Изменения УПД с 1 апреля 2024 года: какой формат больше нельзя использовать
141
Общество

Болгария будет выдавать жителям РФ шенгенские визы

Россияне смогут с 1 апреля получить шенгенскую визу через Болгарию. Для этого нужно сдавать биометрию.

51
Отчетность в СФР

Как отпуск по уходу за ребенком отражать в ЕФС-1

Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет надо отразить в подразделе 1.1 ЕФС-1 с кодом ДЕТИ, а возвращение из этого отпуска – не надо, если при этом не меняется график работы.

90
Уведомления о КИК

ФНС напоминает: до 20 марта нужно отчитаться о контролируемых иностранных компаниях

Бизнес должен подать в ФНС уведомления о КИК за 2023 год. Если у иностранной компании нет обязанности платить налог на прибыль, то документы все равно нужно сдать.

46

Разборы законов

1 205
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Клерк
Управленческий учет

Как освоить управленческий учет за месяц? И зачем этот навык бухгалтеру

Несмотря на то, что управленка не входит в зону ответственности бухгалтера, это хорошая возможность кратно увеличить доход. Рассказываем, какие знания нужны, чтобы начать вести управленческий учет, и где их получить.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
64
УК РФ

Гендир за ложные сведения в декларациях по прибыли и НДС сам заплатил 260+ млн рублей

В Смоленской области благодаря принятым следствием мерам в бюджет возмещена задолженность по налогам на сумму свыше 260 миллионов рублей.

155
Астрал
Уведомление по ЕНП

Сроки подачи уведомлений по ЕНП в 2024 году: шпаргалка для бухгалтера 

Почти все налоги, взносы и прочие перечисления в бюджет теперь нужно платить общей суммой в составе ЕНП. Для расшифровки в инспекцию подают уведомления по начислениям, которые входят в ЕНП. Изменения в НК повлияли на сроки подачи уведомлений в 2024 году — рассказываем о новшествах и даем шпаргалку, чтобы не пропустить нужную дату.

Сроки подачи уведомлений по ЕНП в 2024 году: шпаргалка для бухгалтера 
402
Общество

Праздник дня. Всемирный день сна

Всемирный день сна каждый год отмечают в пятницу накануне дня весеннего равноденствия. В этом году он выпадает на 15 марта.

Праздник дня. Всемирный день сна
60
Отпускные

При расчете отпускных прошлую зарплату надо индексировать, только если повышение было общим

При расчете отпускных берут зарплату за предыдущие 12 месяцев. Если раньше был один оклад, а к моменту отпуска – уже другой (выше), то и прошлую зарплату надо проиндексировать для расчета отпускных.

80
Банки

Агентство по страхованию вкладов выплатило клиентам 75% общей суммы страховой ответственности

Вкладчикам банка QIWI уже вернули 3,26 млрд рублей. Каждый клиент может получить страховое возмещение в размере не больше 1,4 млн рублей.

31

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Константин Чупырь
Блокировка счетов

Блокировка счета незаконна. Превентивные меры, которые можно оспорить в суде

Инспекция почитала, что компания ведет себя недобросовестно и заблокировала счета, а недобросовестность не смогла доказать. Не часто такое можно встретить, но суд встал на сторону налогоплательщика.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
44

Интересные материалы

Наталия Лукина
Бухгалтеры

Забавные моменты конференции «Клерка». Отзывы посетителей и афтерпати

Вчера на четвертой всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» обсуждали много серьезных вопросов. Однако, были забавные моменты, расскажу про них. А еще начали поступать отзывы посетителей, делимся.

Забавные моменты конференции «Клерка». Отзывы посетителей и афтерпати
9
115