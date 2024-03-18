Дайджест по изменениям для малого бизнеса с 2024 года

С начала 2024 года вступили в силу различные изменения, которые напрямую касаются малого бизнеса. Рассказываем, о чем обязательно должны знать предприниматели.

Провели индексацию показателей

МРОТ

Закон от 27.11.2023 № 548-ФЗ установил размер федерального МРОТ с 1 января 2024 года в размере 19 242 рубля.

В связи с этим нужно проверить зарплаты работников на соответствие МРОТ и при необходимости проиндексировать их. При этом нужно учитывать, что в регионе могут применять повышенный МРОТ.

Страховые взносы ИП

Закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ внес изменения в статью 430 НК. В 2024 году максимальный размер страховых взносов за себя для ИП увеличен до 327 071 рубля.

Фиксированный страховой взнос составит 49 500 рублей. Сумма дополнительного страхового взноса, который ИП уплачивает в размере 1% с доходов выше 300 000 рублей, составит максимально 277 571 рубль.

Лимиты на применение УСН

Приказ Минэкономразвития от 23.10.2023 № 730 установил коэффициенты-дефляторы для УСН.

В 2024 году предельный уровень доходов для применения УСН составит 265,8 млн рублей.

При этом обычную ставку налога (6% или 15%) можно применять до достижения суммы 199,35 млн рублей. В случае превышения ставка налога будет составлять 8% для УСН «доходы» или 20% для УСН «доходы минус расходы».

В 2023 году эти суммы составляли 200 млн рублей и 150 млн рублей соответственно.

Лимиты по соцвзносам

Постановление Правительства от 10.11.2023 № 1883 определило предельный размер базы для взносов на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование. С 2024 года взносы начисляются с доходов, которые не превышают 2,225 млн рублей.

Также будет действовать пониженный тариф для малого бизнеса: для выплат в пределах МРОТ размер взносов составляет 30%, по выплатам свыше МРОТ — ставка 15%.

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Обновили некоторые формы отчетности для малого бизнеса

Книга учета доходов и расходов

С начала 2024 года компании и предприниматели, которые применяют особые режимы налогообложения — УСН, ПСН, ЕСХН, должны вести учет своих доходов и расходов в книгах по формам из приказа ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@.

Изменения небольшие, они связаны с изменением законодательства.

Декларация по УСН

Декларацию по УСН за 2023 год нужно сдавать по форме из приказа ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@. Изменения связаны с введением ЕНС и новыми сроками уплаты налога.

6-НДФЛ

С первого квартала 2024 года расчет 6-НДФЛ нужно подавать по форме из приказа ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1@.

В ней структурированы показатели Раздела 1 и Раздела 2. Так налоговым агентам удобнее самим контролировать достоверность отчетности до момента ее передачи в налоговый орган.

Расчет по страховым взносам

Обновили и форму расчета по страховым взносам. С 1 квартала 2024 года отчитываться нужно по форме из приказа ФНС от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@. Изменения касаются взносов с выплат иностранным работникам, на которых распространяется социальное страхование.

ЕФС-1

Отчет ЕФС-1 в 2024 году сдают по новой форме, которую утвердил приказ СФР от 07.11.2023 № 2281. В нем есть образец формы, а также подробные правила по ее заполнению.

НДФЛ для нерезидентов

Закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ внес изменения в 23 главу НК. Изменения коснулись дистанционных сотрудников, которые живут за границей РФ и работают на российские компании. С 1 января 2024 года их доходы будут облагаться по ставке 13% и 15% при доходе свыше 5 млн рублей вне зависимости от статуса нерезидента.

Напомним, что ранее доходы сотрудников, которые проживали за рубежом более 183 дней в году, не облагались НДФЛ.

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Уплата НДФЛ

Закон от 27.11.2023 № 539-ФЗ изменил порядок уплаты НДФЛ налоговым агентом. Теперь налог уплачивают дважды в месяц:

до 28 числа — по НДФЛ, удержанному с 1 по 22 число текущего месяца;

до 5 числа следующего месяца — по НДФЛ, удержанному с 23 числа до конца этого месяца.

НДФЛ, который удержали за период с 23 по 31 декабря, следует уплатить в бюджет в последний рабочий день года.

Уведомления об исчисленных суммах налогов

С 1 января 2024 года отменили возможность подавать уведомление об исчисленных суммах налогов путем оформления платежки со статусом «02».

Теперь при уплате налогов в платежках указывают единый КБК для ЕНП и отдельно подают уведомление об исчисленных суммах.

Уведомление нужно подать не позднее 25 числа месяца уплаты соответствующих налогов. Исключение — НДФЛ.

В связи с изменениями в порядке уплаты НДФЛ в 2024 году уведомление по этому налогу подают дважды в месяц. Сроки подачи уведомления по НДФЛ:

до 25 числа — по НДФЛ, удержанному с 1 по 22 число текущего месяца;

до 3 числа следующего месяца — по НДФЛ, удержанному с 23 числа до конца месяца.

Уведомление по НДФЛ, который удержали за период с 23 по 31 декабря, нужно подавать в последний рабочий день года.

Государство продолжает поддерживать малый бизнес

Мораторий на проверки

Еще на год, до конца 2024 года, продлили мораторий на проверки бизнеса. Проверять компании будут только в особых ситуациях, на основании анализа индикаторов риска. Например, объекты высокого социального и промышленного риска, при угрозе жизни и здоровью граждан или безопасности страны.

Налоговые каникулы

До конца 2025 года вновь созданные ИП могут воспользоваться налоговыми каникулами. Виды деятельности, на которые распространяются льготы, и условия предоставления каникул определяют региональные власти.

Если вы планируете регистрацию ИП, проверьте, не действуют ли в регионе налоговые каникулы по вашим видам деятельности.

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