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Учет расходов

Как бизнесу учесть расходы на самозанятых

Учет расходов на самозанятых схож с учетом расходов на поставщиков и подрядчиков других организационно-правовых форм и налоговых режимов. Однако, сотрудничество с самозанятыми имеет нюансы, которые влияют на порядок отражения в учете. 
Как бизнесу учесть расходы на самозанятых
Иллюстрация: Tima Miroshnichenko/pexels

Бухгалтерский учет расходов на самозанятых

Бухгалтерский учет расчетов с самозанятыми принципиально не отличается от учета расчетов при получении услуг или товаров от поставщика. Чтобы отразить расчеты, используют:

  • счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

  • счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Использование счета 70ошибка, так как этот счет предназначен только для расчетов по трудовым договорам. Договоры с самозанятыми — гражданско-правовые, и их содержанию нужно уделять большое внимание, чтобы ничто не могло указать на сокрытие трудовых отношений. 

Сотрудничество с самозанятыми на платформе Qugo позволит минимизировать риски переквалификации отношений. На платформе доступны шаблоны договоров и актов, которые учитывают необходимые условия и нюансы.

Расплатиться с самозанятым заказчик вправе:

  • наличными;

  • безналичным переводом с расчетного счета;

  • переводом электронных средств платежа.

Важно: если самозанятый зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, то наличные расчеты с ним ограничены суммой 100 000 рублей по одному договору (п. 4 Указания ЦБ № 5348-У).

Выплата гонорара исполнителю на НПД отражается проводкой: Дт 60 (76) Кт 50 (51, 55).

А проводки по отнесению расходов на самозанятых на счета затрат зависят от того, что именно делал самозанятый:

  • Дт 08 — Кт 60 (76) — самозанятый продал изготовленное лично основное средство или произвел монтаж / настройку нового, купленного у другого поставщика, основного средства. 

  • Дт 10 — Кт 60 (76) самозанятый поставил изготовленные собственноручно материалы.

  • Дт 20 — Кт 60 (76) — плательщик НПД выполнил работы для нужд основного производства, например, расходы на ремонт станка.

  • Дт 26 — Кт 60 (76) — самозанятый оказал услуги для общехозяйственных нужд, например настроил компьютер, оказал бухгалтерские услуги.

  • Дт 44 — Кт 60 (76)— исполнитель оказал услуги, связанные с продажей продукции, товара, работ, услуг, например, курьерская доставка, фасовка товара. 

  • Дт 91.2 — Кт 60 (76) — самозанятый оказал услуги, не связанные с производством, например, отремонтировал крышу после падения дерева.

Больше подробностей о сотрудничестве с внештатным персоналом и новостях из мира самозанятости — в телеграм-канале Qugo.

Налоговый учет расходов на самозанятых

Заказчик вправе учесть оплату самозанятому в расходах на ОСНО, ЕСХН и УСН «Доходы минус расходы», если выполняется требование п. 1 ст. 252 НК, то есть расходы экономически обоснованы и документально подтверждены.

Платформа Qugo предоставляет заказчикам полный пакет документов, которые необходимы для учета расходов на самозанятых. А использование ЭДО поможет избежать бумажной волокиты и проблем с хранением и поиском документов.

Дата принятия расходов в налоговом учете зависит от применяемого метода:

  1. Если налогоплательщик использует кассовый метод, то отразить расход в налоговом учете нужно датой, когда заказчик оплатил услуги самозанятого.

  2. При методе начисления возможны варианты:

  • если приемка услуг произошла после расчетов, то отражать в налоговом учете нужно датой акта;

  • если подписание акта предшествовало выплате вознаграждения — принимать к учету нужно датой чека.

Какие документы нужны для учета расходов на самозанятых

Заказчик услуг самозанятого вправе подтвердить расход при определении налогооблагаемой базы только чеком от исполнителя. Банковская квитанция о зачислении денег — не подтверждение расходов плательщика. Важно, чтобы самозанятый именно задекларировал свой доход, то есть сформировал чек в приложении «Мой налог». 

Исполнитель не сможет выдать чек, если утратил статус самозанятого или его доход превысил 2,4 млн рублей. Поэтому заказчику нужно проверять статус исполнителя перед каждой выплатой. Это сложно, если компания сотрудничает с большим числом плательщиков НПД.

Сервис Qugo проверяет статус исполнителя при регистрации и перед каждой выплатой и заблокирует платеж, если самозанятый утратил статус.

Договор — это основание для выплаты, он может быть устным или письменным. Письменный договор, который удовлетворяет требованиям к договору ГПХ — подтверждение того, что под самозанятостью не скрывают трудовые отношения.

Акт — это детализация оказанных услуг и фиксация вознаграждения самозанятого.

Акт и договор не подтвердят расход заказчика для целей налогообложения, если нет чека (письмо ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899).

Поэтому заказчикам нужно следить за своевременным получением чеков от самозанятых и, при необходимости, проводить претензионную работу.

Однако, приложение «Мой налог» дает возможность аннулировать сформированный самозанятым чек. Это нужно, когда исполнитель вернул деньги заказчику, или чек был сформирован ошибочно.

Но, если плательщик НПД оказался нечестным и аннулировал чек, чтобы занизить налоговую базу, у заказчика возникнут проблемы. Как действовать в такой ситуации, читайте здесь.

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