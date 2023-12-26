Можно ли учесть расходы на выплату самозанятому, если он аннулировал чек

Аннулировать чек самозанятому, даже если ему уже пришла оплата, очень легко. Зашел в приложение, нажал пару кнопок — и все, налог можно не платить. Мол, ошибочно сформировал, извините. А вот как быть при этом заказчику, особенно, если он эти расходы хочет учесть? Об этом и поговорим.

Зачем нужен чек от самозанятого

Чеком самозанятый подтверждает, что оказал услугу, продал товар, выполнил работы и получил за это оплату. Исполнитель формирует чек в приложении «Мой налог», через специальные сервисы или через банковские приложения.

Сделать это самозанятый обязан в момент получения денег при оплате наличными, или не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем получения оплаты, если гонорар пришел на карту. Заказчику нужен чек, чтобы подтвердить расходы при расчете налогооблагаемой базы.

Можно ли учесть расходы совсем без чека

Минфин об этом рассказал в письме от 28.08.2023 № 03-03-06/1/81571. Вопрос звучал примерно так: самозанятому заплатили, чек он не дал, можно ли учесть выплату в расходах при расчете налога на прибыль.

Ведомство ответило категорично: нет чека, нет и учета расходов. Других вариантов с актами, платежками и переписками нет — важен именно чек. Поэтому его нужно требовать от самозанятого или сотрудничать с исполнителем через специальные площадки, которые пришлют чек за него.

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Когда самозанятый может аннулировать чек

Допустим, самозанятый деньги получил, выслал вам чек, а потом этот чек аннулировал.

Аннулировать чек самозанятый может только по двум причинам — это или ошибка, или он решил вернуть деньги и отказаться от сотрудничества.

Разберем первый вариант, но с особенностью, когда исполнитель указал, что ошибся, но деньги не вернул. Заказчик может узнать о том, что чек аннулирован, с помощью проверки QR-кода, который указан в чеке. И в этом случае появляются некоторые риски.

Так, если самозанятый за свое вознаграждение не уплатил налог, то налоговики могут посчитать, что за него компания должна заплатить НДФЛ и страховые взносы. Соответственно, ей придет недоимка с пенями. Можно попытаться показать инспекции договор, акт и переписку.

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Можно ли учесть аннулированный чек в расходах

Если плательщик НПД аннулировал чек, который направил вам ранее, и не вернул деньги, то в расходах эти средства учесть все же можно. На это ФНС указала в своем письме от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213@. При этом заказчик вправе обратиться в налоговую и инициировать проверку в отношении самозанятого.

Рекомендуем следующий алгоритм действий для избежания неприятных ситуаций:

1. Потребуйте у самозанятого чек. За непредоставленный чек его могут оштрафовать на 20% от суммы дохода. Тем более чек он может сформировать задним числом.

2. Пожалуйтесь на него в ФНС, инициируйте в отношении самозанятого проверку. Это можно сделать на сайте налоговой или в территориальной инспекции. Приложите договор, акт, платежку и аннулированный чек, переписку с исполнителем. Нужно доказать, что трудовых отношений тут нет, НДФЛ вы за него не платите, а самозанятый ведет себя недобросовестно.

Есть некоторая проблема — самозанятый, который аннулировал чек, вряд ли вам об этом сообщит.

3. Еще один хороший способ избежать проблем с недобросовестными самозанятыми — это использовать платформы.

Например, сервис Qugo сам сформирует чек от лица самозанятого и направит его заказчику. Если же самозанятый аннулирует документ, то сервис автоматически об этом сообщит, чтобы вы сторнировали запись о расходах.

4. И наконец, можно побудить самозанятого выдать вам чек или вернуть деньги через суд. Но процесс обычно идет долго, да и налоговые инспекторы не всегда готовы ждать, когда вы уладите свои проблемы через суд.

Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия Получите полезную памятку для бизнеса Просто заполните форму ниже: Отправить

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