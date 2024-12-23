Что нужно делать с персданными самозанятых, чтобы не получить штраф: инструкция для заказчиков 

Заказчик становится оператором персональных данных, когда запрашивает сведения у исполнителя. Все компании и ИП при заключении договора с самозанятым запрашивают у него личную информацию, поэтому они операторы персданных.

Организация-заказчик может запрашивать не все данные самозанятого, а только те, которые нужны для сотрудничества. Это зависит от вида деятельности компании и от задач самозанятого.

Для заключения договора и оплаты услуг нужна только общая информация: паспортные данные, ИНН, реквизиты счета в банке, контакты. Специальные и биометрические данные запрашивать не нужно.

Есть случаи, когда нужны специальные данные. Например, самозанятый преподаватель ведет онлайн уроки. Школа может запросить разрешение на распространение фото и видеоуроков с использованием его голоса.

Обязательно уточните цели, с которыми запрашиваете данные. При заключении договора заказчик должен указать какие именно персданные он запрашивает и для каких целей.