GPT dots: что поручить ИИ-помощнику, чтобы освободить время в 2026

Начните с одного результата, который постоянно откладывается

Не обязательно отдавать помощнику весь рабочий день. Для первой задачи лучше выбрать то, что вы давно хотите довести до конца, но каждый раз теряете время на подготовку.

Например, вам нужно сравнить предложения трех подрядчиков. Передайте документы и задайте критерии: цена, состав работ, сроки, исключения, условия поддержки. Попросите подготовить итоговую таблицу и список вопросов, на которые предложения не отвечают. Не позволяйте заполнять пропуски предположениями. Финальный выбор остается за вами.

Другой пример — материалы к встрече. У вас есть заметки, переписка и предыдущая версия предложения. Задача помощника — собрать повестку, выделить нерешенные вопросы и подготовить короткий документ. Разрешение изучить переписку не означает разрешение отправлять сообщения от вашего имени: этот шаг стоит оговорить отдельно.