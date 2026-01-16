Kling AI нейросеть на русском: как пользоваться нейросетью Клинг и делать студийные видео?

В 2026 году пользователи чаще всего выбирают Kling ai за реалистичное движение, кинематографичный свет и «послушность» промпту в динамичных сценах — от рекламных шотов товаров до сторис и коротких клипов.

При этом у новичков почти всегда одинаковые вопросы: где открыть сайт Kling, как включить Kling на русском, что означают версии Kling 2, Kling 2.1, Kling 2.5 и Kling 2.5 turbo, и можно ли протестировать Kling бесплатно. Ниже — подробная, но понятная инструкция и набор рабочих приемов для тех, кому нужен результат, а не «магия нейросетей».

Первое, что важно понять: Kling официальный сайт существует, но в ряде стран доступ и оплата могут быть неудобными. Поэтому многие выбирают сервисы-агрегаторы, где все работает на русском и без лишних шагов — и уже там запускают Kling ai видео и сценарии «из фото в ролик».

Kling ai на русском удобно запускать на Ranvik: вы вводите промпт, при желании добавляете фото, выбираете длительность и стартуете генерацию — интерфейс подсказывает формулировки и помогает попасть в нужный результат быстрее.