Как оживить черно-белое фото онлайн с помощью нейросети

Сегодня это можно изменить — оживить фото стало реально за пару минут. Причем не обязательно ставить программы и разбираться в монтаже: достаточно браузера, исходного изображения и аккуратных настроек. Как оживить фото с помощью нейросети, какие ошибки чаще всего портят результат, как получить естественную мимику и движение, и где реально бесплатно оживить фото онлайн.

Главное: «оживление» — это не магия, а прогноз движения по одному кадру. Нейросеть анализирует лицо, возраст, геометрию и свет, а затем строит правдоподобную анимацию: моргание, легкую улыбку, поворот головы, микродвижения губ и щек. Если все сделать правильно, ролик выглядит так, будто его сняли на старую пленочную камеру, а не сгенерировали из одного снимка.