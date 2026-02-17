Промпты для создания видео в нейросети: готовые промты для ИИ-видео, которые дают результат с первого раза

Нейросети научились делать видео, которое выглядит как съёмка на камеру: с движением, светом, глубиной резкости, монтажной логикой и даже «режиссурой» в кадре. Но качество результата почти всегда упирается в одно — как вы формулируете запрос. Правильно составленный промт для видео экономит часы тестов, снижает стоимость генераций и делает итог стабильно похожим на то, что нужно бизнесу, контент-мейкеру или маркетологу.
Как писать промты для видео, дам рабочие шаблоны под популярные сценарии (реклама, тренды, танцы, ролики из фото, юмор, реализм), объясню типичные ошибки и покажу подход, который даёт повторяемый результат. Если вам нужны дополнительные подборки и разборы под конкретные нейросети, посмотрите подборку промптов для видео.
Почему один и тот же запрос даёт разное видео
Видео-генераторы по-разному интерпретируют текст: одни сильнее «цепляются» за стиль и оптику, другие — за движение и сцену, третьи — за персонажей и детали окружения. Кроме того, влияет:
длина промта и порядок смысловых блоков;
наличие конкретики (объекты, действия, камера, свет);
совместимость деталей (например, «ночь» и «яркое полуденное солнце»);
негативные ограничения (что исключить);
стартовый материал (кадр, фото, референс).
В итоге один «красивый» запрос без структуры часто превращается в лотерею. Нам нужна система.
Что такое «видеопромт» и как его мыслить по-режиссёрски
Чтобы создать видео по промту, думайте не «текстом», а сценой. У сцены есть:
персонаж/объект
действие
среда (где происходит)
камера (как снято)
свет/цвет (какое настроение)
монтажная задача (что зритель должен понять за 3–6 секунд)
Когда вы добавляете эти блоки, промты для создания видео становятся предсказуемыми.
Универсальная формула промта: 6 блоков, которые дают стабильность
Ниже — каркас, который работает почти в любой модели, даже если названия параметров разные. Это и есть «скелет» для промт для генерации видео.
1) Субъект
Кто/что в кадре: человек, предмет, персонаж, продукт, животное, транспорт.
2) Действие
Что происходит: идёт, танцует, открывает упаковку, оглядывается, садится в машину, делает жест, меняет выражение лица.
3) Локация и детали среды
Город, интерьер, студия, кухня, офис, улица; время суток; погода; реквизит; фон.
4) Камера и движение
Ракурс, крупность, объектив, панорама, трекинг, handheld, дрон.
5) Свет и стиль
Кинематографический свет, неон, мягкий софтбокс, контровой, тёплый/холодный баланс, документальный стиль, «реклама», «аниме», «ретро».
6) Ограничения (negative)
Что нельзя: артефакты, лишние руки, текст на фоне, логотипы, шум, мерцание.
Мини-чеклист перед генерацией: что уточнить за 30 секунд
Если результат «плывёт», проверьте:
Есть ли одно главное действие?
Понятно ли, что в кадре главное (продукт/герой/жест)?
Камера описана? Если нет — модель «придумает» сама.
Свет и время суток не конфликтуют?
Вы запретили лишние элементы?
Эти вопросы важнее «поэтичности» формулировки.
Типичные ошибки, которые ломают ролик
Слишком много событий
Один промт — одна сцена. Хотите сюжет — делайте серией клипов и склейкой.
Нет камеры
Без камеры модели часто «телепортируют» объект или делают странную перспективу.
Взаимоисключающие детали
«Реалистичный 4K мультфильм», «снег и летнее море», «ночь и яркий полдень» — получаются компромиссы.
Нет ограничений
Если не запретить, появятся лишние пальцы, паразитные надписи, «плавающие» лица, резкие перескоки.
Функции платформы RANVIK
Генерация изображений по описанию — создание иллюстраций и фото по текстовому запросу, повышение качества, ретуширование и автоматическое удаление фона.
Онлайн-создание текстов — написание и редактирование статей и постов, переводы, поиск идей, разработка сюжетных линий и сценариев.
AI-генерация видео — выпуск роликов из текста, монтаж, добавление субтитров и анимационных эффектов.
Нейросеть Ranvik — единая рабочая среда для любого контента без необходимости подключать сторонние сервисы.
Нейросеть для аудио — озвучивание материалов, создание музыки и генерация песен.
Оживить фото онлайн — «оживление» снимков и преобразование фото в видео при помощи нейросети.
Озвучка текста — естественное чтение с нужным тембром, интонацией и заданным настроением.
Нейросеть для создания песен — генерация композиции по запросу: выбор жанра, вокала и формирование аранжировки.
Промпты для генерации фото — подборка эффективных запросов, помогающих получать чёткие и детализированные изображения.
Промпты для генерации видео — готовые шаблоны, примеры и точные формулировки для сильного AI-видеоконтента.
ChatGPT на русском — ChatGPT с русскоязычным интерфейсом: интеллектуальная нейросеть для работы с текстами и визуальными материалами.
Сообщество о нейросетях — живые истории, полезные идеи и практические кейсы применения AI от Ranvik.
Базовый набор слов и конструкций, которые помогают
Ниже — «кирпичики», из которых удобно собирать текст промт для видео:
action verbs: идёт, поворачивается, улыбается, поднимает, показывает, наливает, открывает, распаковывает, танцует
camera: крупный план, средний план, общий план, плавный проезд камеры, панорама слева направо
light: мягкий студийный свет, контровой, неоновые вывески, золотой час
style: рекламный ролик, документальная съёмка, клиповый монтаж, кинематографичный реализм
quality: высокая детализация, естественная кожа, стабильное движение, без мерцания
Как «упаковать» промт под разные нейросети и режимы
Одни генераторы любят короткие команды, другие — структурированные блоки. Практически всегда работает подход:
первая строка — что в кадре и действие,
затем локация и стиль,
затем камера и свет,
затем ограничения.
Если вы используете несколько инструментов, удобно держать один «мастер-промт» и делать адаптации. Так вы быстрее поймёте, как создать видео на основе промпта, а не подстраиваться под случайность.
Готовые промпты для видео: примеры под популярные задачи
Ниже — блоки с готовыми формулировками. Их можно копировать и подставлять свои детали (бренд, продукт, город, цвет, настроение). Для удобства я специально даю разные сценарии — от рекламы до трендовых клипов.
Рекламные ролики и продуктовые сцены
Если вам нужен промпт для рекламного видео, держите конструкцию, которая хорошо продаёт:
Пример 1
«Стильный флакон косметики на белом фоне, капли воды стекают по стеклу, камера медленно приближается, мягкий студийный свет, премиальный рекламный стиль, высокая детализация, без лишних объектов, без текста и логотипов на фоне».
Пример 2
«Кофейная чашка на деревянном столе у окна, пар поднимается вверх, утренний солнечный свет, камера лёгкий боковой проезд, уютная атмосфера, реалистичное видео, стабильная резкость, без мерцания».
В коммерческих задачах часто спасают готовые промты для создания видео, потому что вы получаете предсказуемую композицию и повторяемую подачу.
Реализм и «как снято на камеру»
Если нужна документальная подача, используйте промпт для реалистичного видео:
«Уличная сцена в европейском городе, прохожие идут по тротуару, лёгкая дрожь камеры handheld, пасмурный день, естественные цвета, реалистичная оптика, без мультяшности, без искажений лиц».
Ролики с автомобилем
Для тест-драйва, рилс/шортс и баннерных видео работает промт для видео с машиной:
«Современный седан едет по мокрому асфальту ночью, отражения неоновых вывесок на кузове, камера следует сбоку, кинематографический контрастный свет, дождь мелкими каплями, чёткий фокус на машине, без артефактов».
Юмор и вирусные ситуации
Если нужна комедийная подача, берите промт для смешного видео:
«Серьёзный офисный сотрудник делает торжественный жест, а за спиной неожиданно включается мини-вентилятор и раздувает бумаги, реакция удивления, лёгкий клиповый стиль, быстрый темп, без грубых искажений лица».
Для публикаций в соцсетях хорошо заходят и смешные промпты для видео с простым визуальным контрастом: «ожидание vs реальность», «серьёзно vs абсурдно».
Танцы и тренды: клиповая динамика
Если вам нужны танцевальные короткие ролики, используйте промт для видео с танцем и уточняйте движения камеры:
«Девушка танцует в стиле hip-hop на фоне неоновой улицы, камера круговой облет на 180 градусов, яркий контровой свет, клиповый монтаж, энергия, без смазывания движения, стабильные руки и лицо».
А если задача — серия роликов для повторения тренда, подойдёт промпт для создания видео танца:
«Герой выполняет короткую связку движений из 6–8 секунд, фронтальная камера, ровный свет, чистый фон, акцент на читаемости движений, без прыжков кадров».
Если хотите прямо «под тренд», используйте промт для трендового видео с описанием темпа и ритма:
«Вертикальный клип 9:16, быстрый темп, крупные планы, динамичная камера, современная эстетика соцсетей, чистая картинка, без мерцания».
Отдельно можно формулировать промпт видео трендового танца, когда важна узнаваемая подача: тот же каркас, но с фразой «короткая трендовая связка» и строгим ограничением длительности.
«Гости из будущего»: стилизация под эффектный сюжет
Запросы с «фантастикой» часто дают сильный охват. Вот промт для видео гости из будущего:
«Вечерняя улица, мягкий туман, двое людей в минималистичных футуристичных плащах выходят из светящегося портала, камера плавно приближается, кинематографический свет, лёгкое свечение, реалистичная фактура одежды, без кислотных цветов, без искажений лиц».
Если вам нужна вариация под музыку/мем, используйте промт для видео под гости из будущего: добавьте «клиповый монтаж» и «ударные переходы», но сохраните одно действие.
«Нелюбовь» — эмоциональные клипы без лишней драматизации
Иногда нужен эстетичный клип для музыки/сторителлинга. Пример: промт для видео нелюбовь:
«Два человека стоят спиной друг к другу на пустой платформе метро, холодный свет, камера медленно отъезжает назад, лёгкая зернистость, эмоция отчуждения, без слёз крупным планом, без чрезмерной драматизации».
«Гармоника» и музыкальные объекты в кадре
Если вам нужен музыкальный визуал, можно использовать промт гармоника видео:
«Крупный план рук, играющих на губной гармонике, тёплый ламповый свет, фон размытый, камера слегка покачивается, ощущение живой съёмки, высокая детализация металла, без лишних предметов».
Карусель / слайд-шоу в виде видеоряда
Иногда под «карусель» понимают последовательность сцен (как прокрутка карточек). Для этого подойдёт промт для видео с каруселью:
«Серия из 5 быстро сменяющихся кадров одного продукта на разных фонах: студия, улица, интерьер, крупный план деталей, финальный кадр — герой держит продукт; плавные переходы, единый стиль, чистая картинка, без текста».
Видео из фото: как оживлять изображения и делать клипы из исходников
Сценарии «оживить фото» — один из самых практичных кейсов для бизнеса: портреты, товарка, архивные снимки, контент из фотосессий.
Когда нужен «из фото по промту»
из фотосессии сделать 10–20 коротких рилс;
оживить карточки товара;
сделать сторис с минимальными затратами.
Если вы работаете с исходником, используйте промт для видео по фото как надстройку над фотографией: вы задаёте микродвижение и стиль, а нейросеть не должна «перерисовать» человека до неузнаваемости.
Пример:
«Оживить портрет: лёгкое моргание, едва заметная улыбка, микродвижение головы, мягкий свет, максимальное сохранение черт лица, без изменения прически, без артефактов».
Для более «технологичного» сценария подойдёт промт для создания видео из фото:
«Фото продукта на нейтральном фоне превращается в короткий рекламный клип: камера медленно приближает, добавляется мягкое бликовое свечение, тень становится объёмнее, движение плавное, без деформации формы продукта».
А если вы хотите подчеркнуть, что конечная задача — именно ролик, используйте формулировку видео из фото по промпту в рабочем ТЗ, чтобы команда понимала формат.
Оживление, улучшение и «псевдо-монтаж»: как просить модель правильно
Слова «оживить», «улучшить», «сделать динамичнее» слишком общие. Лучше формулировать конкретные эффекты. Например, промт для оживления видео может выглядеть так:
«Добавить лёгкое движение камеры (slow push-in), сохранить оригинальную композицию, стабилизировать мерцание, аккуратно усилить детализацию, без изменения лица и одежды, без новых объектов».
Если вы хотите повторно обработать готовый ролик в стиле «рефреш», используйте написать промт по видео как задачу: вы описываете, что уже есть, и что нужно изменить (цвет, темп, стиль, детали).
«Девушки», селфи и актёры: как избегать пластика и странной мимики
Чтобы визуал выглядел натурально, важно задавать свет, объектив и ограничения на деформации. Для нишевых подборок часто используют запрос промты для видео девушки — вот рабочий вариант:
«Девушка идёт по городу в золотой час, мягкий тёплый свет, камера на уровне глаз, лёгкий боковой трекинг, естественная кожа, без пластиковой текстуры, без изменения черт лица, без лишних рук».
А если вам нужен короткий «портретный» клип, где персонаж главный, можно использовать промпт для видео девушка с более жёстким контролем:
«Крупный план, девушка смотрит в камеру и слегка улыбается, мягкий свет, фон в боке, стабильное лицо, без артефактов и мерцания».
Отдельный формат — промпт видео сэлфи с актëрами (когда нужен эффект «селфи-кадра» и узнаваемая постановка). Безопасная формулировка для такого эффекта:
«Селфи-кадр, герой держит камеру на вытянутой руке, рядом два персонажа реагируют эмоционально (удивление/радость), живой свет, лёгкая дрожь handheld, натуральная кожа, без искажений лица».
Промты под конкретные платформы и модели: Sora, Grok, «Шедеврум»
Разные экосистемы по-разному понимают «хочу красиво». Для внутренних подборок удобно маркировать промты:
промпты для видео сора — обычно хорошо работают кинематографичные описания с камерой и светом.
промпт для видео sora — полезно добавлять «smooth motion», «cinematic lighting» (если допускается смешение языков в конкретном инструменте).
промты для видео для грок — чаще эффективны короткие, структурные команды без «лирики».
промпты для видео в шедевруме — обычно лучше, когда промт чуть подробнее описывает стиль и фон, а ограничения прописаны отдельно.
Бесплатные сценарии: как тестировать, не сливая бюджет
Спрос «хочу видео по промту бесплатно» понятен: нужно быстро проверить гипотезу. Реальность такая: у многих сервисов есть пробные лимиты, демо-режимы или бесплатные кредиты, но стабильное качество обычно появляется при платных режимах.
Чтобы сделать тесты максимально выгодными, используйте подход:
сначала 2–3 коротких сцены по 4–6 секунд;
минимальная детализация, но чёткая камера;
фиксируйте удачные формулировки как «пресеты»;
масштабируйте уже на платном режиме.
Внутри ТЗ можно явно фиксировать запрос создать видео по промту бесплатно как этап «черновик/превью», а «финал» — отдельным прогоном.
Также встречается формулировка генерация видео по промпту бесплатно — используйте её как обозначение этапа теста, но не ожидайте от бесплатных режимов идеальной стабильности.
Подборка: готовые промпты для видео в нейросети (универсальные)
Ниже — универсальные шаблоны. Это не «магические слова», а структурные заготовки. Их можно назвать готовые промты для видео в нейросети и хранить как библиотеку.
Шаблон 1 — «Кинематографичный клип»
«[Субъект] делает [действие] в [локация], камера [движение/ракурс], свет [описание], стиль: кинематографичный реализм, высокая детализация, плавное движение, без мерцания, без артефактов».
Шаблон 2 — «Реклама продукта»
«Продукт [описание] на [фон], микродвижение камеры [тип], мягкий студийный свет, премиальная рекламная эстетика, акцент на фактуре, без лишних предметов, без текста».
Шаблон 3 — «Соцсети 9:16»
«Вертикальное видео 9:16, [герой] делает [простое действие], чистый фон, быстрый темп, клиповая подача, читаемое движение, стабильное лицо, без артефактов».
Примеры промтов: от «черновика» к сильной версии
Иногда полезно видеть эволюцию. Вот промты для видео примеры в формате «плохо → хорошо».
Пример: «кофе»
Слабо: «сделай красивое видео кофе»
Сильно: «Крупный план чашки эспрессо, крема медленно вращается, мягкий тёплый утренний свет у окна, камера медленный проезд слева направо, реалистично, без мерцания, без текста».
Пример: «спорт»
Слабо: «спортсмен бежит»
Сильно: «Спортсмен бежит по стадиону на рассвете, камера следует сбоку, лёгкая дрожь handheld, контровой свет, капли пота, реалистичная кожа, стабильное движение, без деформаций».
Как просить нейросеть «уникализировать» видео под TikTok и Reels
Если вы делаете серию похожих роликов, важно менять визуальные «якоря»: ракурс, фон, темп, цвет, реквизит, дистанцию камеры. Для этого подойдёт промпт для уникализации видео в тик ток:
«Сохранить сюжет и действие, но изменить локацию на [новая], сменить цветовую схему на [описание], заменить ракурс на [крупность/угол], добавить лёгкий клиповый монтаж, сохранить реалистичное лицо, без артефактов».
Как формулировать задачу «сгенерировать/сделать/создать»
В реальных проектах часто встречаются похожие команды. Чтобы не путаться, можно использовать:
сделать видео по промту — когда есть ТЗ и нужна генерация;
создать видео по промпту — то же, но с акцентом на «идею/сцену»;
сгенерировать видео по промту — техничная формулировка для команды/подрядчика;
создать видео по промту — кратко и понятно для клиента.
Важный блок про ограничения и безопасность контента
Иногда люди ищут запрещённые сценарии. Запрос вида промт для порно видео я разбирать в виде «готовых формулировок» не буду: большинство платформ запрещают откровенный сексуальный контент, а публикация такого материала часто нарушает правила сервисов и законодательства отдельных стран. Если ваша цель — коммерческий или медийный контент, лучше фокусироваться на безопасных жанрах: реклама, лайфстайл, юмор, музыкальные клипы, обучение.
Локальные «нишевые» запросы: дети, танец, карусель
Иногда нужны точные формулировки под конкретные роли.
Танцующий ребёнок (семейный контент без опасных сцен)
Если вам нужен промт для видео танцующего ребенка:
«Ребёнок танцует в гостиной, мягкий дневной свет, камера на уровне груди, спокойный фон, короткая связка 5–6 секунд, естественные движения, без деформаций лица и рук, без мерцания».
Карусель (повтор)
Если команда просит «сделай как карусель», фиксируйте это как промпт для видео с каруселью в ТЗ (см. пример выше), чтобы не было споров, что именно имелось в виду.
Словарь: промт vs промпт — как писать правильно и зачем учитывать оба варианта
В Рунете встречаются обе формы: промпт для видео и промпт для видео (через «п» после «м» в середине). По смыслу это одно и то же; в SEO иногда важно покрыть оба варианта. В рабочих документах выбирайте один стандарт, а на страницах — аккуратно используйте оба, чтобы собрать разные привычки ввода.
Короткая библиотека ключевых формулировок (для внутреннего использования)
Ниже — список фраз, которые часто ставят в ТЗ и брифы, чтобы команда говорила на одном языке (каждая фраза — как отдельный «ярлык» задачи):
промты для ии видео
промт для создания видео в ии
готовый промт для генерации видео
готовые промты для видео
Практика: как быстро улучшить промт за 5 правок
Если ролик «не тот», почти всегда помогает один из этих шагов:
Сократите промт до одного действия.
Добавьте точное движение камеры.
Зафиксируйте свет (мягкий/контровой/неон/утро).
Запретите артефакты: «без мерцания, без деформаций, без лишних объектов».
Поменяйте стиль на «рекламный» или «документальный», если нужен реализм.
FAQ: частые вопросы про промты для видео
1) Как понять, что промт «хороший», а не случайно удачный?
Хороший промт даёт похожий результат в нескольких прогонах: композиция, действие и настроение остаются стабильными, меняются только детали.
2) Сколько слов должно быть в промте?
Обычно достаточно 1–3 коротких абзацев со структурой «субъект → действие → локация → камера → свет → ограничения». Слишком длинные описания часто ухудшают управляемость.
3) Что важнее: стиль или действие?
Для коммерческого видео важнее действие и камера. Стиль можно «подкрутить», а если действие не читается — ролик не работает.
4) Можно ли использовать один промт на разные нейросети?
Да, если у вас есть «мастер-версия» и вы делаете небольшую адаптацию (упрощаете/детализируете, меняете порядок блоков, уточняете ограничения).
5) Как быстрее собрать библиотеку рабочих промтов?
Сохраняйте лучшие варианты как шаблоны, подписывайте под задачу (реклама/танец/реализм/из фото) и фиксируйте, какие слова реально влияли на результат.
Итог: рабочая стратегия вместо случайных попыток
Если вы хотите стабильно получать качественный результат, не гоняйтесь за «секретными словами». Делайте ставку на структуру: субъект, действие, среда, камера, свет, ограничения. Дальше — собирайте библиотеку под свои задачи и постепенно улучшайте формулировки по результатам тестов. Так вы превращаете генерацию видео из лотереи в инструмент, который можно использовать в маркетинге, контенте и продакшене.
Если вам нужна расширенная подборка формулировок и разборы под конкретные сервисы — вернитесь к ссылке в начале статьи и держите библиотеку под рукой.
