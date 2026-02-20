Создать видео из фото онлайн: как сгенерировать видео из фото за минуты и не зависеть от VPN?

Раньше это означало монтаж в тяжёлых программах, подбор переходов, тайминг, экспорт, а иногда и поиск сервиса, который вообще откроется в России.

Сейчас всё иначе: генерация видео нейросетью из фото стала задачей на 5–10 минут, если под рукой есть хороший онлайн-инструмент и понятный сценарий. Разберём пошагово, как работает генерация видео из фото, какие режимы дают лучший результат, как добавлять музыку и текст, и как сделать ролик под конкретную цель: поздравление, карточку товара, рилс/шортс, презентацию или рекламный клип.

В качестве примера возьмём Ranvik — это русскоязычная платформа с ИИ-инструментами (текст, изображения, видео), которая заявляет доступность в России без VPN.