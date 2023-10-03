Кто отвечает за безопасность арендованного объекта: арендатор или арендодатель

В договорах аренды часто нет положений об ответственности за безопасность при эксплуатации арендованного объекта. А когда случается инцидент или приходит инспектор с проверкой, непонятно, кто отвечает за нарушения и их последствия, платит штраф и возмещает убытки. Рассказываем, как правильно разграничить ответственность между арендатором и арендодателем.

Должен ли арендатор назначать ответственного за электрохозяйство

Когда предприниматель арендует офисные или торговые помещения, он пользуется не только им, но и электропроводкой. Помимо этого, у него может быть свое электрооборудование: компьютеры, принтеры, холодильники, микроволновки.

Некоторые арендаторы помещений в торговых и офисных центрах сталкиваются с ситуацией, когда инспектор Ростехнадзора или арендодатель начинают требовать от них назначить ответственного за электрохозяйство и его заместителя. Это должен быть специалист из числа административно-технического персонала, которые отвечают за организацию работ по безопасной эксплуатации электрооборудования.

По Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденных приказом минэнерго от 12.08.2022 № 811, ответственный и его заместитель из числа штатных работников должны иметь не ниже IV группы по электробезопасности.

Владельцы бизнесов, не связанных с производством, считают, что эти требования их не касаются по таким причинам:

в штате небольших магазинов или офисов нет обученного электротехнического персонала, тем более с IV группой;

договор энергоснабжения заключал арендодатель, и он же взаимодействует с энергосбытовой организацией или сетевой компанией, несет по нему ответственность за безопасную эксплуатацию;

компания не ведет производственную деятельность, и у нее нет сложных электроустановок и электроприемников — из всего «электрического» только освещение и компьютерная техника.

Решающее значение имеет договор. Арендатор должен назначать ответственного за электрохозяйство, если по договору аренды он является временным владельцем электроустановки, то есть между ним и арендодателем подписан передаточный акт или акт о разграничении ответственности за безопасную эксплуатацию электроустановок.

В акте должны быть перечислены арендуемые электроустановки в помещениях. Например, пункты распределения электроэнергии на этаже, щиты освещения, электропроводка осветительной сети.

Пример формулировок в акте разграничения. Стороны договорились о разграничении эксплуатационной ответственности за пользование электроустановками (название компании-арендодателя) между Арендатором и Арендодателем следующим образом: Арендатор несет ответственность за соблюдение правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, расположенных в арендуемых помещениях, переданных Арендатору по Акту сдачи-приемки, указанных в Поэтажном плане, являющемся неотъемлемой частью Договора № ____________ от «___» ____________ 20__ г. (Приложение № 1) и расположенных по адресу: ____________________, общей площадью ____________ (___________________________) кв.м. Стороны согласовали перечень электроустановок, находящихся в указанных в п. 1. Акта помещениях, который включает: (список электроустановок).

Если таких документов нет, а в договоре аренды указано только помещение, то ответственного за электрохозяйство назначает арендодатель. Но тогда он же будет выполнять работы по эксплуатации электроустановок и электроприемников — компьютеров, осветительных установок. При любой неисправности с проводкой или с электротехникой арендатор должен предупредить арендодателя и ждать, пока тот все отремонтирует.

Это может приводить к длительным простоям. Чтобы иметь возможность самостоятельно нанять специализированные организации для обслуживание электроустановок, придется подписывать акты о разграничении ответственности и взять на себя ответственность за электропроводку и освещение. В таком случае обязанности ответственного за электрохозяйство будет выполнять сам ИП или генеральный директор, в соответствии с абз. 5 и 6 п. 8 ПТЭЭП.

В Правилах нет требования о IV группе по электробезопасности для ИП и директора, выполняющих функции ответственного за электрохозяйство. Они могут пройти общее обучение по правилам эксплуатации электроустановок. Если ИП или директор лично не проводят каких-то работ по обслуживанию электроустановок, то группа допуска им не нужна.

Издайте приказ о том, что функции ответственного за электрохозяйство ИП или директор оставил за собой, со ссылкой на п. 8 ПТЭЭП. В приложении к приказу перечислите находящиеся в эксплуатации электроприемники и электроустановки. Так вы снимите вопросы инспекторов Ростехнадзора или арендодателя.

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Кто отвечает за пожарную безопасность

За нарушение требований пожарной безопасности отвечают оба — арендодатель и арендатор. Это следует из ст. 38 Федерального закона от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», по которой привлечь к ответственности могут как собственника имущества, так и того, кто фактически этим имуществом владеет и пользуется.

Вот что говорит по этому вопросу Верховный Суд РФ в Обзоре практики за II квартал 2006 года от 27.09.2006:

«…Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности возлагается на лицо, владеющее, пользующееся или распоряжающееся имуществом на законных основаниях, то есть таким лицом может быть как арендодатель, так и арендатор.

Поскольку стороны в договоре аренды могут сами урегулировать вопрос об объеме обязанностей в области обеспечения правил пожарной безопасности, к ответственности за нарушение этих правил должно быть привлечено лицо, которое не выполнило возложенную на него обязанность.

При этом если в договоре аренды указанный вопрос не урегулирован, то ответственность за нарушение требований пожарной безопасности может быть возложена как на арендатора, так и на арендодателя в зависимости от того, чье противоправное, виновное действие (бездействие) образовало состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ».

Руководитель организации обеспечивает выполнение мероприятий по пожарной защите, предусмотренных Правилами противопожарного режима (ППР), утвержденными постановлением правительства от 16.09.2020 № 1479. При этом в ППР нет разделения на арендаторов и арендодателей.

Ответственность за выполнение противопожарных мероприятий разграничивают в договоре аренды. Здесь можно руководствоваться ст. 616 ГК РФ, по которой арендодатель отвечает за капитальный ремонт объекта, а арендатор — за текущий ремонт и содержание в исправном состоянии.

Какие обязанности будет нести арендатор:

Приобретать и содержать за свой счет первичные средства пожаротушения в арендуемых помещениях: локальную сигнализацию, огнетушители, пожарные щиты, планы эвакуации, светильники аварийного освещения, указатели выхода. Эти затраты относятся к текущему содержанию. Проводить противопожарные инструктажи и обучение мерам пожарной безопасности своих сотрудников. Это требование распространяется не только на компании, но и на ИП-работодателей — письмо МЧС России № ИГ-19-1166 от 21.06.2023. Нести ответственность за любые нарушения пожарной безопасности, которые возникли по его вине. Например, из-за незаконной перепланировки или применения при текущем ремонте пожароопасных материалов.

Если в договоре аренды ответственность не разграничена, то отвечать будет тот, кто нарушил.

Пример. ИП — арендатора помещений под сервисный центр оштрафовали за непроведение противопожарных инструктажей, снятые плафоны светильников, бутылку с бензином в кабинете, отсутствие системы вытяжной противодымной вентиляции — решение Свердловского областного суда № 72-857/2019 от 30.07.2019 по делу № 72-857/2019.

Кто отвечает за антитеррористические меры

Ответственность несет арендатор. Это следует из ч. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», где сказано, что юрлица и ИП выполняют мероприятия по антитеррористической защищенности объектов, которые они используют в своей деятельности и которые принадлежат им на праве собственности или ином законном основании.

Что конкретно нужно делать — зависит от назначения и характеристик арендуемого здания или помещения. Отраслевые требования смотрите в соответствующих постановлениях правительства, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.12.2013 № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)».

Например, владельца торгового объекта могут обязать присвоить объекту категорию угрозы теракта и оформить паспорт безопасности. Это актуально для магазинов, размещенных на территориях с высоким уровнем террористической опасности, или при теракте в которых могут пострадать от 50 человек.

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)».

Если арендатор получил от прокуратуры или МВД предписание с указанием принять меры по антитеррору, то его надо выполнить. Иначе предпринимателя могут наказать дважды:

ИП отвечают за антитеррор как должностные лица, со штрафом до 50 000 рублей; за неисполнение предписания — как юрлица, со штрафом до 30 000 рублей.

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