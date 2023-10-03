Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Аренда

Кто отвечает за безопасность арендованного объекта: арендатор или арендодатель

В договорах аренды часто нет положений об ответственности за безопасность при эксплуатации арендованного объекта. А когда случается инцидент или приходит инспектор с проверкой, непонятно, кто отвечает за нарушения и их последствия, платит штраф и возмещает убытки. Рассказываем, как правильно разграничить ответственность между арендатором и арендодателем.
55
Кто отвечает за безопасность арендованного объекта: арендатор или арендодатель
Иллюстрация: Академия «Регламент»

Должен ли арендатор назначать ответственного за электрохозяйство

Когда предприниматель арендует офисные или торговые помещения, он пользуется не только им, но и электропроводкой. Помимо этого, у него может быть свое электрооборудование: компьютеры, принтеры, холодильники, микроволновки.

Некоторые арендаторы помещений в торговых и офисных центрах сталкиваются с ситуацией, когда инспектор Ростехнадзора или арендодатель начинают требовать от них назначить ответственного за электрохозяйство и его заместителя. Это должен быть специалист из числа административно-технического персонала, которые отвечают за организацию работ по безопасной эксплуатации электрооборудования.

По Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденных приказом минэнерго от 12.08.2022 № 811, ответственный и его заместитель из числа штатных работников должны иметь не ниже IV группы по электробезопасности.

Владельцы бизнесов, не связанных с производством, считают, что эти требования их не касаются по таким причинам:

  • в штате небольших магазинов или офисов нет обученного электротехнического персонала, тем более с IV группой;

  • договор энергоснабжения заключал арендодатель, и он же взаимодействует с энергосбытовой организацией или сетевой компанией, несет по нему ответственность за безопасную эксплуатацию;

  • компания не ведет производственную деятельность, и у нее нет сложных электроустановок и электроприемников — из всего «электрического» только освещение и компьютерная техника.

Решающее значение имеет договор. Арендатор должен назначать ответственного за электрохозяйство, если по договору аренды он является временным владельцем электроустановки, то есть между ним и арендодателем подписан передаточный акт или акт о разграничении ответственности за безопасную эксплуатацию электроустановок. 

В акте должны быть перечислены арендуемые электроустановки в помещениях. Например, пункты распределения электроэнергии на этаже, щиты освещения, электропроводка осветительной сети.

Пример формулировок в акте разграничения.

Стороны договорились о разграничении эксплуатационной ответственности за пользование электроустановками (название компании-арендодателя) между Арендатором и Арендодателем следующим образом:

  1. Арендатор несет ответственность за соблюдение правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, расположенных в арендуемых помещениях, переданных Арендатору по Акту сдачи-приемки, указанных в Поэтажном плане, являющемся неотъемлемой частью Договора № ____________ от «___» ____________ 20__ г. (Приложение № 1) и расположенных по адресу: ____________________, общей площадью ____________  (___________________________)  кв.м.

  2. Стороны согласовали перечень электроустановок, находящихся в указанных в п. 1. Акта помещениях, который включает: (список электроустановок).

Если таких документов нет, а в договоре аренды указано только помещение, то ответственного за электрохозяйство назначает арендодатель. Но тогда он же будет выполнять работы по эксплуатации электроустановок и электроприемников — компьютеров, осветительных установок. При любой неисправности с проводкой или с электротехникой арендатор должен предупредить арендодателя и ждать, пока тот все отремонтирует.

Это может приводить к длительным простоям. Чтобы иметь возможность самостоятельно нанять специализированные организации для обслуживание электроустановок, придется подписывать акты о разграничении ответственности и взять на себя ответственность за электропроводку и освещение. В таком случае обязанности ответственного за электрохозяйство будет выполнять сам ИП или генеральный директор, в соответствии с абз. 5 и 6 п. 8 ПТЭЭП.

В Правилах нет требования о IV группе по электробезопасности для ИП и директора, выполняющих функции ответственного за электрохозяйство. Они могут пройти общее обучение по правилам эксплуатации электроустановок. Если ИП или директор лично не проводят каких-то работ по обслуживанию электроустановок, то группа допуска им не нужна.

Издайте приказ о том, что функции ответственного за электрохозяйство ИП или директор оставил за собой, со ссылкой на п. 8 ПТЭЭП. В приложении к приказу перечислите находящиеся в эксплуатации электроприемники и электроустановки. Так вы снимите вопросы инспекторов Ростехнадзора или арендодателя.

Подарок для наших читателей — запись вебинара по нюансам применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Полтора часа подробного разбора новаций стандарта на конкретных примерах! Спикер — участник разработки новых ФСБУ и генеральный директор Академии «Регламент» Алексей Иванов

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

нюансы применения от Алексея Иванова

Получите бесплатное видео с экспертным обзором!

Оставьте заявку в форме ниже, и мы вышлем вам запись

Я ознакомлен с условиями пользовательского соглашения, даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия оферты

Кто отвечает за пожарную безопасность

За нарушение требований пожарной безопасности отвечают оба — арендодатель и арендатор. Это следует из ст. 38 Федерального закона от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», по которой привлечь к ответственности могут как собственника имущества, так и того, кто фактически этим имуществом владеет и пользуется.

Вот что говорит по этому вопросу Верховный Суд РФ в Обзоре практики за II квартал 2006 года от 27.09.2006:

«…Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности возлагается на лицо, владеющее, пользующееся или распоряжающееся имуществом на законных основаниях, то есть таким лицом может быть как арендодатель, так и арендатор.

Поскольку стороны в договоре аренды могут сами урегулировать вопрос об объеме обязанностей в области обеспечения правил пожарной безопасности, к ответственности за нарушение этих правил должно быть привлечено лицо, которое не выполнило возложенную на него обязанность.

При этом если в договоре аренды указанный вопрос не урегулирован, то ответственность за нарушение требований пожарной безопасности может быть возложена как на арендатора, так и на арендодателя в зависимости от того, чье противоправное, виновное действие (бездействие) образовало состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ».

Руководитель организации обеспечивает выполнение мероприятий по пожарной защите, предусмотренных Правилами противопожарного режима (ППР), утвержденными постановлением правительства от 16.09.2020 № 1479. При этом в ППР нет разделения на арендаторов и арендодателей.

Ответственность за выполнение противопожарных мероприятий разграничивают в договоре аренды. Здесь можно руководствоваться ст. 616 ГК РФ, по которой арендодатель отвечает за капитальный ремонт объекта, а арендатор — за текущий ремонт и содержание в исправном состоянии.

Какие обязанности будет нести арендатор:

  1. Приобретать и содержать за свой счет первичные средства пожаротушения в арендуемых помещениях: локальную сигнализацию, огнетушители, пожарные щиты, планы эвакуации, светильники аварийного освещения, указатели выхода. Эти затраты относятся к текущему содержанию.

  2. Проводить противопожарные инструктажи и обучение мерам пожарной безопасности своих сотрудников. Это требование распространяется не только на компании, но и на ИП-работодателей — письмо МЧС России № ИГ-19-1166 от 21.06.2023.

  3. Нести ответственность за любые нарушения пожарной безопасности, которые возникли по его вине. Например, из-за незаконной перепланировки или применения при текущем ремонте пожароопасных материалов.

Если в договоре аренды ответственность не разграничена, то отвечать будет тот, кто нарушил. 

Пример. 

ИП — арендатора помещений под сервисный центр оштрафовали за непроведение противопожарных инструктажей, снятые плафоны светильников, бутылку с бензином в кабинете, отсутствие системы вытяжной противодымной вентиляции — решение Свердловского областного суда № 72-857/2019 от 30.07.2019 по делу № 72-857/2019.

Кто отвечает за антитеррористические меры

Ответственность несет арендатор. Это следует из ч. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», где сказано, что юрлица и ИП выполняют мероприятия по антитеррористической защищенности объектов, которые они используют в своей деятельности и которые принадлежат им на праве собственности или ином законном основании.

Что конкретно нужно делать — зависит от назначения и характеристик арендуемого здания или помещения. Отраслевые требования смотрите в соответствующих постановлениях правительства, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.12.2013 № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)».

Например, владельца торгового объекта могут обязать присвоить объекту категорию угрозы теракта и оформить паспорт безопасности. Это актуально для магазинов, размещенных на территориях с высоким уровнем террористической опасности, или при теракте в которых могут пострадать от 50 человек.

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)».

Если арендатор получил от прокуратуры или МВД предписание с указанием принять меры по антитеррору, то его надо выполнить. Иначе предпринимателя могут наказать дважды:

ИП отвечают за антитеррор как должностные лица, со штрафом до 50 000 рублей; за неисполнение предписания — как юрлица, со штрафом до 30 000 рублей.

ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт

Онлайн-курс Академии «Регламент»: лекции Алексея Иванова, домашки, живые разборы, сертификат

Реклама: ООО «АКАДЕМИЯ «РЕГЛАМЕНТ», ИНН 7801725668, erid: LjN8KB5hk

Академия «Регламент»

Академия «Регламент»

Обучаем бухгалтерии онлайн

1370 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип СберКорус
    СберКорус
    Самозанятые

    Как проверить самозанятого перед заключением договора

    Если говорить в общем, то проверять самозанятых надо не только перед заключением договора, но и перед тем, как перечислять им оплату.

    Как проверить самозанятого перед заключением договора
    29
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Медицина

    Что делать с прыщами на спине? Врач-дерматолог о том, отчего они бывают и как от них избавиться

    Некоторые дерматологические проблемы встречаются почти у каждого. Что делать с прыщами на спине? И почему они появляются пользователям «Клерк» рассказывает дерматолог DocMed Елена Филатова.

    Что делать с прыщами на спине? Врач-дерматолог о том, отчего они бывают и как от них избавиться
    20

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Самозанятые

    Чем вообще отличается сервис самозанятого от работы по найму?

    Самозанятыми работниками в последнее время никого не удивишь. Давайте разберемся, чем отличается сервис самозанятого от работы по найму. И узнаем мнение Минфина.

    Чем вообще отличается сервис самозанятого от работы по найму?
    24
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    Аренда

    Кто отвечает за безопасность арендованного объекта: арендатор или арендодатель

    В договорах аренды часто нет положений об ответственности за безопасность при эксплуатации арендованного объекта. А когда случается инцидент или приходит инспектор с проверкой, непонятно, кто отвечает за нарушения и их последствия, платит штраф и возмещает убытки. Рассказываем, как правильно разграничить ответственность между арендатором и арендодателем.

    Кто отвечает за безопасность арендованного объекта: арендатор или арендодатель
    54
    Логотип Астрал
    Астрал
    ОФД

    Как заработать партнеру вместе с ОФД

    В современном бизнесе важно уметь находить новые способы монетизации и повышения прибыли. Один из таких способов — сотрудничество с оператором фискальных данных.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    18

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Логотип nlukina
    nlukina
    Законопроекты

    Доплата за ранний брак. В Думу внесли законопроект о выплате 10 тыс рублей вступившим в брак до 35 лет

    ЛДПР предлагает выплачивать молодоженам вступившим в брак до 35 лет по 10 тыс. рублей. Авторы идеи отмечают, что это сподвигнет оформить отношения тех, кто тянет резину. Однако, правительству такая идея не понравилась.

    Доплата за ранний брак. В Думу внесли законопроект о выплате 10 тыс рублей вступившим в брак до 35 лет
    7
    164
    Логотип Елена Лучинина
    Елена Лучинина
    Товарный знак

    5 главных ошибок, которые допускают заявители при регистрации товарного знака

    Разберемся, почему ведомство отказывает в выдаче свидетельства на бренд.

    5 главных ошибок, которые допускают заявители при регистрации товарного знака
    26

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Здравствуйте. Мы ЮЛ ОСНО- прибыль по методу начисления. торговля зерном. В августе 2023 была такая сделка- мы закупаем зерно у ферм хоз-ва (они плат НДС), заказываем за наш счет перевозку у ИП УСН,

      Возмещение ущерба и НДС

    • Добрый день! Просьба проконсультировать по вопросу определения стоимости имущества для принятия к учету. Ситуация такая: наша Организация приобрела недвижимое имущество (здания нежилые и 1 жилое), в к

      Принятие на баланс ОС, оценка имущества
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Кадры

    Права и обязанности финансового директора в современной компании

    Финансовым директором сегодня могут называть и специалиста, который собирает отчётность и интерпретирует её, и управленца, который умеет организовывать бизнес-процессы, отстаивать свою точку зрения и помогать вести компанию к успеху. В этой статье рассказали, что на самом деле входит в обязанности финансового директора.

    Права и обязанности финансового директора в современной компании
    56
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обучение для бухгалтеров

    ⚡️Цифровой рубль: как изменится бизнес из-за него. И причем тут 115-ФЗ?

    Все новое как обычно пугает, появление цифрового рубля не стало исключением. 15 августа был запущен пилотный проект использования цифрового рубля. Но вопросов и мифов вокруг цифрового рубля очень много.

    ⚡️Цифровой рубль: как изменится бизнес из-за него. И причем тут 115-ФЗ?
    53
    Логотип Клерк
    Клерк
    ВЭД

    Постановка на учет валютного контакта: на что обратить внимание

    Как поставить на учет валютный контракт и на что обратить внимание попробуем дать несколько советов.

    Постановка на учет валютного контакта: на что обратить внимание
    2
    338
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Обзоры для бухгалтера

    Запрет коллекторов, повышение стоимости патента для мигрантов, рост штрафа за неуплату налогов. Обзор финансового права

    Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие финансовые права граждан

    64
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Логотип Такском
    Такском
    Налоговый учет при УСН

    Как организациям и ИП вести книгу учета доходов и расходов на УСН. Изменения с 1 января 2024 года

    Все упрощенцы, кроме тех, кто применяет АУСН, обязаны вести книгу учета доходов и расходов. Порядок заполнения книги и состав входящих в нее листов, зависит от того, какой объект налогообложения применяет организация или ИП. Разберем, как вести КУДиР на УСН и какие изменения действуют с 1 января 2024 года. 

    Как организациям и ИП вести книгу учета доходов и расходов на УСН. Изменения с 1 января 2024 года
    677
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    4 компании, от которых ждём высокие дивиденды до конца 2023 года за 3 квартала

    Близится период, когда компании будут выплачивать дивиденды за 3 квартала 2023 года. Те, кто платит за полугодие, уже выплатили или планируют выплатить в октябре, про них я уже писал.

    4 компании, от которых ждём высокие дивиденды до конца 2023 года за 3 квартала
    63

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Обзоры для бухгалтера

    «Утренний бухгалтер» № 5490. Самозанятые могут получить право на пенсию

    Депутаты планируют разработать и принять проекты, которые станут дополнением к закону «О занятости населения».

    110
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Отмена срока владения недвижимостью в целях освобождения от НДФЛ. Новый законопроект

    Рассматриваются перспективы отмены условия о сроке владения для участников СВО в целях освобождения от НДФЛ дохода от продажи недвижимости.

    47
    Логотип ToT
    ToT

    Итоги за 3 квартал: запустили конференции, рост к прошлому году в два раза. Робот захватывает пространство

    Каждый месяц тратить по 2-3 часа рабочего времени - дорого! Поэтому ежемесячные встречи превратились в ежеквартальные.

    Итоги за 3 квартал: запустили конференции, рост к прошлому году в два раза. Робот захватывает пространство
    1
    156
    Обзоры для бухгалтера

    НДФЛ от 0% до 25%: депутаты хотят новую прогрессивную шкалу по налогу. Что нужно сдать и заплатить в октябре, сколько платят главбухам. 💸«Ночной бухгалтер» № 1534

    От НДФЛ никак не отстанут. На этот раз депутаты от ЛДПР предлагают новый подход к прогрессивной шкале, например, доходы до 360 000 в год вообще налогом не облагать, а вот с больших доходов взымать почти вдвое больше обычной ставки — 25%. Напоминаем, что сдавать и платить бухгатеру в октябре и какие изменения не пропустить. И другие новости дня.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    1
    345
    Логотип Narine_Beglyarova
    Narine_Beglyarova
    Банкротство юридических лиц

    Обязанность по уплате страховых взносов ИП и банкротство. Позиция ВС

    Что делать, если налоговая орган подала в суд для взыскания неуплаченных страховых взносов и штрафов, а индивидуальный предприниматель объявлен банкротом?

    157
    Логотип Марат Самитов
    Марат Самитов
    Бухгалтерский учет

    Главные ошибки в бухучёте, за которые налоговая точно доначислит вам налоги

    Сегодня очень актуальная тема для всех предпринимателей, у которых есть группа компаний. И когда вы слышите «группа компаний», вы, наверное, думаете, что сейчас я буду рассказывать про какие-то крупные компании, где ворочают миллиарды рублей, а вы здесь вообще не при делах. На самом деле, группа компаний — это если у вас есть ООО и ИП.

    296
    Бесплатно с Клерк.Премиум Спецоценка (СОУТ)

    Инструкция по проведению специальной оценки условий труда. Мини-курс

    Все мероприятия по спецоценке можно уложить в 3 этапа. В мини-курсе рассмотрим их порядок и принципы.

    Инструкция по проведению специальной оценки условий труда. Мини-курс
    148
    Мнения