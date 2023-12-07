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Выбор системы налогообложения

Как подготовиться к смене режима налогообложения

Если вы решили сменить режим налогообложения, до конца года нужно подать уведомления. Кроме подачи уведомления, нужно подготовиться к самой смене режима. Рассказываем, что нужно учесть, чтобы она прошла максимально гладко.
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Как подготовиться к смене режима налогообложения
Иллюстрация: Академия «Регламент»

Поменяйте условия договоров с покупателями и заказчиками

Если вы перейдете со спецрежима на ОСНО, то будете обязаны выставлять счета-фактуры или УПД с выделенной суммой налога — п. 1 ст. 168 НК РФ. Поэтому в договорах, которые перейдут на следующий год, нужно поменять стоимость ваших товаров, работ или услуг: «накрутить» НДС на указанную сумму.  Иначе после перехода на ОСНО придется уплачивать налог из собственных средств.

Чтобы изменить условия договоров, составьте дополнительные соглашения и подпишите их. Укажите в них общую стоимость товаров, работ или услуг, ставку и сумму НДС. Например, «Стоимость товаров составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) руб., в том числе НДС 20% — 25 000 руб.».

Если контрагент окажется несговорчивым, придется расторгнуть договор либо начислить и уплатить НДС из собственных средств. Но тогда в расходах по налогу на прибыль не получится учесть НДС, не предъявленный покупателю и не уплаченный им — ст. 170 НК РФ.

Если вы, наоборот, переходите с ОСНО на спецрежим, можно письменно уведомить об этом контрагентов и выставлять счета уже без НДС. Допсоглашения составлять необязательно.

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Проанализируйте доходы и расходы

До перехода на другой режим есть время прикинуть, какие расходы выгоднее оплатить сейчас, а какие, наоборот, придержать. Для этого изучите, как рассчитывается налоговая база на новом режиме в переходный период. Правила расчета зависят от того, кто вы: организация или ИП, а также от текущего и будущего метода учета доходов и расходов.

Порядок формирования налоговой базы при переходе с УСН на ОСНО указан в п. 2, 3 и 6 ст. 346.25 НК РФ. При переходе с ОСНО на УСН — в п. 1 ст. 346.25 НК РФ.

Например, со следующего года вы собираетесь перейти на ОСНО с «доходно-расходной» упрощенки и при расчете налога на прибыль будете применять метод начисления. В декабре во время применения УСН вы закупили товары, но еще их не оплатили. По договору с поставщиком можно рассчитаться до конца этого года или в начале следующего.

На ОСНО к расходам можно отнести затраты на приобретение товаров, работ или услуг, которые образовались при УСН, но не были полностью или частично оплачены. Посчитайте, как вам будет выгоднее: погасить задолженность в декабре и учесть расходы в налоге УСН, либо заплатить поставщику после перехода на общий режим, чтобы учесть расходы в налоге на прибыль.

Оформите закрывающие документы

До перехода с УСН на ОСНО постарайтесь выполнить свои обязательства перед покупателями и заказчиками. Отгрузите оплаченные товары, окажите услуги и выполните работы и выпишите по ним закрывающие документы.

Если не успеете, после перехода на ОСНО придется менять условия договоров, составлять счета-фактуры или УПД с НДС и регистрировать их в книге продаж.

Перенастройте кассовый аппарат

Режим налогообложения — один из реквизитов чека, перечисленных в п. 1 ст. 4.7 закона № 54-ФЗ от 22 мая 2003 года. Поменяйте настройки в кассовом аппарате и сформируйте отчет об изменении параметров регистрации. Перенастройку можно провести самостоятельно по инструкции с сайта производителя ККТ или через техподдержку компании, обслуживающей вашу кассовую технику. 

Если вы переходите с одного объекта налогообложения при УСН на другой, тоже поменяйте настройки. 

Перерегистрировать кассу в ИФНС не нужно. Перерегистрация проводится, если изменились сведения в карточке регистрации ККТ: название организации, ФИО предпринимателя, адрес или место установки кассового оборудования, оператор фискальных данных и в других случаях из п. 8 Порядка, утв. Приказом ФНС № ЕД-7-20/799 от 8 сентября 2021 года.

Бывает, что после смены настроек нужно пробить чек на возврат товара, проданного еще при старом режиме налогообложения. Тогда сформируйте чек с признаком расчета «Возврат прихода». Отразите те же реквизиты «Предмет расчета» (тег 1059), что и в первоначальном чеке, но с новым значением реквизита «Применяемая система налогообложения» (тег 1055) — письмо ФНС № ПА-4-20/15986 от 28 ноября 2022 года

То же самое сделайте при отказе контрагентов от услуг или работ, оплаченных до смены налогового режима.

Проверьте возможности учетной системы

Не все популярные программы и сервисы подходят, например, для ведения учета ООО или ИП на ОСНО. Узнайте, какой режим налогообложения поддерживает ваша учетная программа, чтобы потом не было сюрпризов. Возможно, придется полностью ее сменить или перейти на другой тариф, поменять настройки.

Уточните в техподдержке, как происходит перенос остатков. Изучите, как правильно их ввести. Перенести остатки лучше заранее, не дожидаясь начала следующего года. Так будет больше времени, чтобы все проверить и решить возможные проблемы.

ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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