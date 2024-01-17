Как составить расчет по страховым взносам в 2024 году

Что изменилось в форме РСВ
С отчетности за 9 месяцев 2023 года действовали две формы РСВ:
Рекомендуемая в письме ФНС № БС-4-11/12322 от 26 сентября 2023 года — для тех, кто с 1 января 2023 делал выплаты иностранцам, застрахованным в РФ только по отдельным видам страхования.
Утвержденная приказом ФНС № ЕД-7-11/878@ от 29 сентября 2022 года — по ней можно было отчитываться остальным страхователям.
Рекомендуемая форма понадобилась, чтобы учесть изменения в ст. 431 НК РФ, вступившие в силу задним числом. Расчет по ней можно было подавать до 31 декабря 2023 года.
C 2024 года вступила в силу форма РСВ, утвержденная приказом ФНС № ЕА-7-11/696 от 29 сентября 2023 года. Новую версию расчета нужно применять всем страхователям с отчета за 2023 год. Корректировки за отчетные периоды 2023 года тоже нужно сдавать на новом бланке.
Вот основные изменения по сравнению с предыдущей утвержденной формой.
В разделе 1 появились еще три блока со строками для страховых взносов на пенсионное, социальное и медицинское страхование к уплате с выплат иностранным работникам и исполнителям из п. 6.2 ст. 431 НК РФ. На основании международных соглашений у таких физлиц взносы начисляются по отдельным видам страхования. Например, граждане КНР и Вьетнама могут быть застрахованы в России только по медицинскому и социальному страхованию.
Для иностранных работников и исполнителей теперь в отчете есть отдельный подраздел 4 с расчетом сумм страховых взносов и приложение № 5 с подробными сведениями по каждому физлицу.
В перечне кодов тарифа плательщика появились новые коды — «27» для участников промышленных кластеров и «28» для плательщиков со статусом участника свободной экономической зоны (СЭЗ) на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Коды нужно указывать в строке 001 подраздела 1 раздела 1 и в строке 001 подраздела 4 раздела 1.
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Сроки сдачи РСВ в 2024 году
РСВ нужно сдавать по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и календарного года до 25 числа следующего месяца.
Если срок сдачи расчета совпал с выходным или праздником, отчитаться можно на следующий рабочий день.
За какой период сдавать
Крайний срок сдачи
За 2023 год
25.01.2024
За I квартал 2024 года
25.04.2024
За полугодие 2024 года
25.07.2024
За 9 месяцев 2024 года
25.10.2024
За 2024 год
27.01.2025
Как заполнять РСВ с 2024 года
Титульный лист, раздел 1, подраздел 1 раздела и раздел 3 обязательны для заполнения. Остальное — только для отдельных категорий плательщиков страховых взносов. Например, приложение № 1 заполняют IT-компании, которые применяют пониженные тарифы.
Титульный лист
ИНН и КПП — у организаций в поле для ИНН в последних двух ячейках поставьте прочерки. У индивидуальных предпринимателей прочерки будут вместо КПП.
Номер страницы — «001». Пронумеровать нужно все страницы по порядку и без пропусков, даже если в отчете будут не все разделы и приложения.
Номер корректировки» — для первичного отчета «0 - -». Для уточненок «1 - -», «2 - -» и так далее.
Код расчетного или отчетного периода «21» — первый квартал, «31» — полугодие, «33» — девять месяцев, «34» — год. Коды при реорганизации и ликвидации организации, снятии с учета ИП берите из приложения № 3 к порядку заполнения.
Код «По месту нахождения (учета)» берите из приложения № 4 к порядку заполнения. Например, по месту учета организации «214», по месту нахождения ее обособленного подразделения «222», по месту жительства ИП «120».
Среднесписочную численность посчитайте по правилам из раздела V Указаний, утвержденных приказом Росстата № 872 от 30 ноября 2022 года. В нее не входят ИП-работодатели, внешние совместители, исполнители по договорам ГПХ, мобилизованные работники и добровольцы в период службы.
Обособленные подразделения вместо среднесписочной численности ставят прочерки. Она отражается только по месту нахождения головного отделения.
Номер контактного телефона укажите в формате: «8», код и номер телефона. Между ними пробел: «8 812 1234567».
Раздел 1
Расположен на двух листах и состоит из шести блоков из строк с общими суммами взносов, подлежащих уплате:
На пенсионное, медицинское и социальное страхование по единому тарифу.
На пенсионное страхование по дополнительным тарифам с выплат работникам, занятым во вредных и опасных условиях труда.
На дополнительное социальное обеспечение свыплат работникам гражданской авиации и угольной промышленности.
На пенсионное страхование с выплат иностранным работникам и исполнителям, которые по международным договорам могут быть застрахованы только по отдельным видам страхования — п. 6.2 ст. 431 НК РФ.
На социальное страхование с выплат иностранцам.
На медстрахование с выплат иностранцам.
В блоках нужно указать начисленные взносы за каждый из последних трех месяцев отчетного периода и общую сумму нарастающим итогом с начала года. Подробные расчеты страховых взносов к уплате приводятся в подразделах 1–4.
Все суммы в РСВ заполняются в рублях и копейках. Если начислений не было, ставьте вместо них нули. Отрицательных сумм в отчете не должно быть.
Укажите код типа плательщика «1», если в отчетном квартале были начисления доходов хотя бы по одному физлицу или «2», если ничего не было. При втором типе плательщика расчет должен состоять из титульного листа, раздела 1 (без подразделов и приложений) и раздела 3.
КБК при уплате единого налогового платежа один, но в этом разделе РСВ нужно указывать конкретные коды начислений. С 2024 года действует новый перечень кодов из приказа Минфина № 80н от 1 июня 2023 года.
В РСВ за 2023 год указываются КБК из приказа Минфина № 75н от 17 мая 2022 года.
Подразделы 1–4 раздела 1
Подраздел 1 — это расчет сумм страховых взносов по единому тарифу, указанным в строках 030–033 первого раздела.
Код тарифа плательщика берите из приложения № 5 к порядку заполнения. Если тарифов несколько, нужно заполнить такое же количество подразделов 1 .
Например, если вы субъект МСП и применяете пониженные тарифы страховых взносов с выплат больше МРОТ на сотрудника в месяц, заполняйте два подраздела 1 раздела 1 с кодами:
«01» — для начислений по основному тарифу;
«20» — для начислений по пониженному тарифу.
Все показатели нужно заполнить нарастающим итогом с начала года и отдельно за каждый месяц последнего квартала:
Строка 010 — количество застрахованных лиц, независимо от того, были ли по ним начисления. Например, сюда нужно включить тех, кто в отпуске по уходу за ребенком. Выплат по ним нет, но они остаются застрахованными.
Строка 020— количество физлиц, с выплат которым начислялись страховые взносы.
Строка 021 — продублируйте данные из строки 020, если выплаты у каждого физлица не превышают единую предельную базу по страховым взносам: за 2023 год — 1 917 000 руб., за 2024 год — 2 225 000 руб.
Строка 022 — количество физлиц, у которых выплаты превысили предельную базу.
Строка 030 — начисленные выплаты по ст. 420 НК РФ, то есть сумма облагаемых и необлагаемых начислений.
Строка 040 — необлагаемые выплаты по ст. 422 НК РФ.
Строка 045 — суммы, на которые можно уменьшить базу для начисления страховых взносов по п. 8, 9 ст. 421 НК РФ.
Строка 050 — результат расчета базы для начисления страховых взносов (строка 030 — строка 040–045).
Строка 051 — база в размере, не более единой предельной суммы.
Строка 052 — сверхлимитная база.
Строка 060 — сумма рассчитанных страховых взносов.
Строка 061 — взносы, рассчитанные с базы, не превышающей единую предельную величину.
Строка 062 — взносы, рассчитанные со сверхлимитной суммы.
Подраздел 2 — это расчет сумм страховых взносов по дополнительным тарифам, указанным в строках 040–053 первого раздела.
Заполните код основания исчисления в строке 001:
«1» — вредник занят на работах из п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, спецоценка не проведена, взносы по ставке 9%;
«2» — вредник занят на работах из п. 2–18 ч. 1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ, спецоценка не проведена, взносы по ставке 6%;
«3» — вредник занят на работах из п.1 ч.1 ст. 30 закона № 400-ФЗ, тариф присвоен по результатам спецоценки;
«4» — вредник занят на работах из п. 2–18 ч. 1 ст. 30 закона № 400-ФЗ, тариф присвоен по результатам спецоценки.
Для разных тарифов нужен отдельный подраздел 2.
Если в строке 001 вы указали «3» или «4», в строке 002 заполните код класса условий труда. Если у вас не было спецоценки, строку 002 не заполняйте.
Расчет взносов по доптарифу тоже заполняется нарастающим итогом с начала года и отдельно за три последних месяца:
Строка 010 — количество вредников, с выплат которым начислены взносы по дополнительному тарифу.
Строка 020 — облагаемые и необлагаемые выплаты по ст. 420 НК РФ.
Строка 030 — необлагаемые выплаты по ст. 422 НК РФ, а также суммы, на которые можно уменьшить базу для начисления страховых взносов по п. 8, 9 ст. 421 НК РФ.
Строка 040 — база для страховых взносов по дополнительному тарифу (строка 020 — строка 030).
Строка 050 — рассчитанная сумма взносов.
Подраздел 3 — это расчет взносов с выплат работникам гражданской авиации и угольной промышленности, указанным в строках 060–073 первого раздела. Заполняется по аналогии с подразделом 2.
Подраздел 4 — это расчет взносов с выплат иностранным работникам, указанным в строках 080–133 первого раздела. Если он заполнен, в составе отчета должно быть приложение № 5.
Код тарифа плательщика заполните по аналогии с подразделом 1. Для каждого тарифа нужен отдельный подраздел 4.
В строках 002–004 поставьте код «1», если физлицо застраховано по этому виду страхования или «0», если нет. Например, если по иностранному работнику вы должны начислять только взносы на социальное и медицинское страхование, в строках 003 и 004 будет «1», а в 002 «0».
Строки 010–052 заполните по аналогии с такими же строками из подраздела 1.
Какие блоки из строк заполнять дальше, зависит от того, где проставлен код «1»:
в строке 002 — 060–062
в строке 003 — 070–072
в строке 004 — 080–082
В блоках из строк, которые не надо заполнять, проставьте нули вместо сумм и прочерки вместо других показателей.
Приложения № 1–5 к разделу 1
Отдельным плательщикам страховых взносов нужно подтвердить право на льготы. Для этого предназначены:
приложение № 1 — для компаний из сферы IT и радиоэлектронной промышленности;
приложение № 2 — для некоммерческих организаций на УСН, работающих в сфере социального предпринимательства;
приложение № 3 — для организаций, которые производят и реализуют анимационную и аудиовизуальную продукцию;
приложение № 4 — для организаций, в которых работают студенческие отряды.
Приложение № 5 предназначено для сведений об иностранных работниках и исполнителях, по которым заполнены расчеты взносов в подразделе 4.
Раздел 3
Состоит из подраздела 3.1 с персонифицированными данными по каждому физлицу и подраздела 3.2 с начисленными суммами выплат и страховых взносов.
Заполнять раздел 3 нужно даже по тем, у кого не было начислений. В этом случае в строках 020–110 укажите сведения о физлице, а в строках 130–210 проставьте прочерки. Если начисления по физлицу были, заполняйте оба подраздела.
Код категории застрахованного лица берите из приложения № 7. Например, «НР» обозначает физлиц — граждан РФ, с выплат которых страховые взносы начисляются по основному тарифу. Коды «ВЖНР», «ВПНР» и «МД» — для разных категорий иностранных работников и исполнителей.
В строках графы 140 укажите облагаемые и необлагаемые суммы за каждый месяц квартала.
В строке 150 — базу для начисления страховых взносов, но не более единой предельной базы: 1 917 000 руб. для 2023 года и 2 225 000 руб. для 2024 года.
В строке 160 выделите сумму начислений по договорам ГПХ.
В строке 170 — взносы, рассчитанные с базы из строки 150.
Графы 180–210 заполняйте только, если по физлицу были начисления страховых взносов по доптарифу.
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