Как составить расчет по страховым взносам в 2024 году

С 2024 года действует обновленная форма расчета по страховым взносам (РСВ). Впервые сдать отчет на новом бланке нужно за 2023 год не позднее 25 января 2024 года. Рассказываем, что изменилось и как теперь заполнять РСВ.

Что изменилось в форме РСВ

С отчетности за 9 месяцев 2023 года действовали две формы РСВ:

Рекомендуемая в письме ФНС № БС-4-11/12322 от 26 сентября 2023 года — для тех, кто с 1 января 2023 делал выплаты иностранцам, застрахованным в РФ только по отдельным видам страхования. Утвержденная приказом ФНС № ЕД-7-11/878@ от 29 сентября 2022 года — по ней можно было отчитываться остальным страхователям.

Рекомендуемая форма понадобилась, чтобы учесть изменения в ст. 431 НК РФ, вступившие в силу задним числом. Расчет по ней можно было подавать до 31 декабря 2023 года.

C 2024 года вступила в силу форма РСВ, утвержденная приказом ФНС № ЕА-7-11/696 от 29 сентября 2023 года. Новую версию расчета нужно применять всем страхователям с отчета за 2023 год. Корректировки за отчетные периоды 2023 года тоже нужно сдавать на новом бланке.

Вот основные изменения по сравнению с предыдущей утвержденной формой.

В разделе 1 появились еще три блока со строками для страховых взносов на пенсионное, социальное и медицинское страхование к уплате с выплат иностранным работникам и исполнителям из п. 6.2 ст. 431 НК РФ. На основании международных соглашений у таких физлиц взносы начисляются по отдельным видам страхования. Например, граждане КНР и Вьетнама могут быть застрахованы в России только по медицинскому и социальному страхованию.

Для иностранных работников и исполнителей теперь в отчете есть отдельный подраздел 4 с расчетом сумм страховых взносов и приложение № 5 с подробными сведениями по каждому физлицу.

В перечне кодов тарифа плательщика появились новые коды — «27» для участников промышленных кластеров и «28» для плательщиков со статусом участника свободной экономической зоны (СЭЗ) на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Коды нужно указывать в строке 001 подраздела 1 раздела 1 и в строке 001 подраздела 4 раздела 1.

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Сроки сдачи РСВ в 2024 году

РСВ нужно сдавать по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и календарного года до 25 числа следующего месяца.

Если срок сдачи расчета совпал с выходным или праздником, отчитаться можно на следующий рабочий день.

За какой период сдавать Крайний срок сдачи За 2023 год 25.01.2024 За I квартал 2024 года 25.04.2024 За полугодие 2024 года 25.07.2024 За 9 месяцев 2024 года 25.10.2024 За 2024 год 27.01.2025

Как заполнять РСВ с 2024 года

Титульный лист, раздел 1, подраздел 1 раздела и раздел 3 обязательны для заполнения. Остальное — только для отдельных категорий плательщиков страховых взносов. Например, приложение № 1 заполняют IT-компании, которые применяют пониженные тарифы.

Титульный лист

ИНН и КПП — у организаций в поле для ИНН в последних двух ячейках поставьте прочерки. У индивидуальных предпринимателей прочерки будут вместо КПП.

Номер страницы — «001». Пронумеровать нужно все страницы по порядку и без пропусков, даже если в отчете будут не все разделы и приложения.

Номер корректировки» — для первичного отчета «0 - -». Для уточненок «1 - -», «2 - -» и так далее.

Код расчетного или отчетного периода «21» — первый квартал, «31» — полугодие, «33» — девять месяцев, «34» — год. Коды при реорганизации и ликвидации организации, снятии с учета ИП берите из приложения № 3 к порядку заполнения.

Код «По месту нахождения (учета)» берите из приложения № 4 к порядку заполнения. Например, по месту учета организации «214», по месту нахождения ее обособленного подразделения «222», по месту жительства ИП «120».

Среднесписочную численность посчитайте по правилам из раздела V Указаний, утвержденных приказом Росстата № 872 от 30 ноября 2022 года. В нее не входят ИП-работодатели, внешние совместители, исполнители по договорам ГПХ, мобилизованные работники и добровольцы в период службы.

Обособленные подразделения вместо среднесписочной численности ставят прочерки. Она отражается только по месту нахождения головного отделения.

Номер контактного телефона укажите в формате: «8», код и номер телефона. Между ними пробел: «8 812 1234567».

Раздел 1

Расположен на двух листах и состоит из шести блоков из строк с общими суммами взносов, подлежащих уплате:

На пенсионное, медицинское и социальное страхование по единому тарифу. На пенсионное страхование по дополнительным тарифам с выплат работникам, занятым во вредных и опасных условиях труда. На дополнительное социальное обеспечение свыплат работникам гражданской авиации и угольной промышленности. На пенсионное страхование с выплат иностранным работникам и исполнителям, которые по международным договорам могут быть застрахованы только по отдельным видам страхования — п. 6.2 ст. 431 НК РФ. На социальное страхование с выплат иностранцам. На медстрахование с выплат иностранцам.

В блоках нужно указать начисленные взносы за каждый из последних трех месяцев отчетного периода и общую сумму нарастающим итогом с начала года. Подробные расчеты страховых взносов к уплате приводятся в подразделах 1–4.

Все суммы в РСВ заполняются в рублях и копейках. Если начислений не было, ставьте вместо них нули. Отрицательных сумм в отчете не должно быть.

Укажите код типа плательщика «1», если в отчетном квартале были начисления доходов хотя бы по одному физлицу или «2», если ничего не было. При втором типе плательщика расчет должен состоять из титульного листа, раздела 1 (без подразделов и приложений) и раздела 3.

КБК при уплате единого налогового платежа один, но в этом разделе РСВ нужно указывать конкретные коды начислений. С 2024 года действует новый перечень кодов из приказа Минфина № 80н от 1 июня 2023 года.

В РСВ за 2023 год указываются КБК из приказа Минфина № 75н от 17 мая 2022 года.

Подразделы 1–4 раздела 1

Подраздел 1 — это расчет сумм страховых взносов по единому тарифу, указанным в строках 030–033 первого раздела.

Код тарифа плательщика берите из приложения № 5 к порядку заполнения. Если тарифов несколько, нужно заполнить такое же количество подразделов 1 .

Например, если вы субъект МСП и применяете пониженные тарифы страховых взносов с выплат больше МРОТ на сотрудника в месяц, заполняйте два подраздела 1 раздела 1 с кодами:

«01» — для начислений по основному тарифу;

«20» — для начислений по пониженному тарифу.

Все показатели нужно заполнить нарастающим итогом с начала года и отдельно за каждый месяц последнего квартала:

Строка 010 — количество застрахованных лиц, независимо от того, были ли по ним начисления. Например, сюда нужно включить тех, кто в отпуске по уходу за ребенком. Выплат по ним нет, но они остаются застрахованными.

Строка 020 — количество физлиц, с выплат которым начислялись страховые взносы.

Строка 021 — продублируйте данные из строки 020, если выплаты у каждого физлица не превышают единую предельную базу по страховым взносам: за 2023 год — 1 917 000 руб., за 2024 год — 2 225 000 руб.

Строка 022 — количество физлиц, у которых выплаты превысили предельную базу.

Строка 030 — начисленные выплаты по ст. 420 НК РФ, то есть сумма облагаемых и необлагаемых начислений.

Строка 040 — необлагаемые выплаты по ст. 422 НК РФ.

Строка 045 — суммы, на которые можно уменьшить базу для начисления страховых взносов по п. 8, 9 ст. 421 НК РФ.

Строка 050 — результат расчета базы для начисления страховых взносов (строка 030 — строка 040–045).

Строка 051 — база в размере, не более единой предельной суммы.

Строка 052 — сверхлимитная база.

Строка 060 — сумма рассчитанных страховых взносов.

Строка 061 — взносы, рассчитанные с базы, не превышающей единую предельную величину.

Строка 062 — взносы, рассчитанные со сверхлимитной суммы.

Подраздел 2 — это расчет сумм страховых взносов по дополнительным тарифам, указанным в строках 040–053 первого раздела.

Заполните код основания исчисления в строке 001:

Для разных тарифов нужен отдельный подраздел 2.

Если в строке 001 вы указали «3» или «4», в строке 002 заполните код класса условий труда. Если у вас не было спецоценки, строку 002 не заполняйте.

Расчет взносов по доптарифу тоже заполняется нарастающим итогом с начала года и отдельно за три последних месяца:

Строка 010 — количество вредников, с выплат которым начислены взносы по дополнительному тарифу.

Строка 020 — облагаемые и необлагаемые выплаты по ст. 420 НК РФ.

Строка 030 — необлагаемые выплаты по ст. 422 НК РФ, а также суммы, на которые можно уменьшить базу для начисления страховых взносов по п. 8, 9 ст. 421 НК РФ.

Строка 040 — база для страховых взносов по дополнительному тарифу (строка 020 — строка 030).

Строка 050 — рассчитанная сумма взносов.

Подраздел 3 — это расчет взносов с выплат работникам гражданской авиации и угольной промышленности, указанным в строках 060–073 первого раздела. Заполняется по аналогии с подразделом 2.

Подраздел 4 — это расчет взносов с выплат иностранным работникам, указанным в строках 080–133 первого раздела. Если он заполнен, в составе отчета должно быть приложение № 5.

Код тарифа плательщика заполните по аналогии с подразделом 1. Для каждого тарифа нужен отдельный подраздел 4.

В строках 002–004 поставьте код «1», если физлицо застраховано по этому виду страхования или «0», если нет. Например, если по иностранному работнику вы должны начислять только взносы на социальное и медицинское страхование, в строках 003 и 004 будет «1», а в 002 «0».

Строки 010–052 заполните по аналогии с такими же строками из подраздела 1.

Какие блоки из строк заполнять дальше, зависит от того, где проставлен код «1»:

в строке 002 — 060–062

в строке 003 — 070–072

в строке 004 — 080–082

В блоках из строк, которые не надо заполнять, проставьте нули вместо сумм и прочерки вместо других показателей.

Приложения № 1–5 к разделу 1

Отдельным плательщикам страховых взносов нужно подтвердить право на льготы. Для этого предназначены:

приложение № 1 — для компаний из сферы IT и радиоэлектронной промышленности;

приложение № 2 — для некоммерческих организаций на УСН, работающих в сфере социального предпринимательства;

приложение № 3 — для организаций, которые производят и реализуют анимационную и аудиовизуальную продукцию;

приложение № 4 — для организаций, в которых работают студенческие отряды.

Приложение № 5 предназначено для сведений об иностранных работниках и исполнителях, по которым заполнены расчеты взносов в подразделе 4.

Раздел 3

Состоит из подраздела 3.1 с персонифицированными данными по каждому физлицу и подраздела 3.2 с начисленными суммами выплат и страховых взносов.

Заполнять раздел 3 нужно даже по тем, у кого не было начислений. В этом случае в строках 020–110 укажите сведения о физлице, а в строках 130–210 проставьте прочерки. Если начисления по физлицу были, заполняйте оба подраздела.

Код категории застрахованного лица берите из приложения № 7. Например, «НР» обозначает физлиц — граждан РФ, с выплат которых страховые взносы начисляются по основному тарифу. Коды «ВЖНР», «ВПНР» и «МД» — для разных категорий иностранных работников и исполнителей.

В строках графы 140 укажите облагаемые и необлагаемые суммы за каждый месяц квартала.

В строке 150 — базу для начисления страховых взносов, но не более единой предельной базы: 1 917 000 руб. для 2023 года и 2 225 000 руб. для 2024 года.

В строке 160 выделите сумму начислений по договорам ГПХ.

В строке 170 — взносы, рассчитанные с базы из строки 150.

Графы 180–210 заполняйте только, если по физлицу были начисления страховых взносов по доптарифу.

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