Лучшие бесплатные программы для дизайна интерьера частного дома в 2026 году

В 2026 году такие сервисы стали заметно доступнее: многие работают в браузере, не требуют профессиональной подготовки и подходят как для дизайнеров, так и для владельцев домов, которые хотят участвовать в создании интерьера своего дома.

Проектирование интерьера частного дома — сложная задача, сочетающая эстетику, функциональность и технические ограничения. Ошибки на этапе планировки могут привести к лишним расходам при строительстве или ремонте. Современные программы для дизайна интерьера позволяют заранее продумать пространство, увидеть результат и скорректировать решения до начала работ.

Программы для дизайна интерьера стали тем инструментом, который делает самостоятельную планировку реальной даже без профильного образования.

Экономия за счет планирования. Ошибки, выявленные в процессе проектирования вашего интерьера, обходятся значительно дешевле, чем переделки уже в процессе ремонта. На одном объекте нам пришлось провести демонтаж нескольких межкомнатных перегородок, потому что владельцы не поставили в известность строителей о точном расположении дверных проемов, с учетом размера встроенных шкафов.

Гибкость в принятии решений. Можно в любой момент внести изменения без согласований и дополнительных договоров.

Самостоятельная работа над планировкой интерьера всё чаще становится осознанным выбором, а вовсе не способом экономии. Основные причины:

Для частного дома индивидуальный подход к планированию интерьера особенно важен, поскольку каждый дом уникален и редко укладывается в шаблонные решения.

Экономия времени. Чтобы внести изменения в проект, вам потребуется от нескольких минут до пары часов (если переделки серьезные), а не несколько дней, когда интерьером занимается кто-то другой.

Подготовка к реализации. Планы, спецификации и визуализации упрощают коммуникацию со строителями, электриками, сантехниками и отделочниками.

Работа с этажами. Многие программы поддерживают создание проектов для дома в несколько этажей, в них можно спроектировать дизайн лестницы и зонирование по этажам.

Наглядная визуализация. Увидев свой будущий интерьер в 3D, вы можете заранее оценить пропорции, свет и цветовые решения.

Использование специализированного ПО даёт ряд практических преимуществ, о которых не все пока знают:

Лучшие программы для дизайна интерьера 2026

Выбор программ огромен, поэтому в своей подборке мы ориентировались на два важных момента: наличие бесплатной версии или хотя бы пробного периода и возможность работать с интерьерами не только квартир, но и домов.

Remplanner

Онлайн-планировщик Remplanner – это российский сервис, созданный для самостоятельного проектирования интерьеров любого уровня сложности. Его интерфейс интуитивно понятен и не доставит проблем, даже если вы впервые в жизни используете подобную программу. А если все же возникнут вопросы, всегда можно включить обучающее видео, они встроены в планировщик, и в них есть всё: от рисования плана квартиры, проектирования электрики и коммуникаций до работы с 3D-визуализацией. Вам доступно не только оформление интерьера дома, но и работа над интерьером террасы, если она предусмотрена. Плюсы: программа полностью на русском языке, что сильно упрощает процесс работы с ней;

создать проект с планировкой, расстановкой мебели, размещением всех коммуникаций, света и розеток можно бесплатно;

большой набор предметов мебели, аксессуаров, декора и материалов отделки;

программу не нужно скачивать и устанавливать на ваш компьютер, она работает в любом браузере, вам потребуется только доступ к сети интернет;

облачный сервер сохраняет все изменения в вашем проекте, не нужно переживать, что на компьютере мало места. Минусы: средний уровень визуализации, пока что далекий от фотореалистичности интерьеров, созданных в 3ds Max, впрочем, это касается большинства планировщиков в списке;

создание нескольких проектов и полный функционал программы доступны только по подписке.

RoomSketcher

Планировщик RoomSketcher — это универсальная программа для создания планировки и разработки дизайна интерьеров, подходящая как частным лицам, так и профессионалам в сфере ремонта. Программа одинаково подойдет как для реконструкции старого дома, так и для работы над интерьером только что построенного. Есть онлайн-версия, десктопная для ПК, совместимая с Windows и MacOS. А еще есть приложение для планшетов и телефонов. Поддерживает создание точных 2D-планов с проектом коммуникаций и интерактивную 3D-визуализацию с возможностью просмотра интерьера с разных ракурсов и создания панорамных фото готового интерьера. Плюсы: базовый функционал у программы бесплатный – скачиваете и работаете над своим дизайн-проектом;

есть русифицированная версия;

обширная база предметов и декоров;

широкий набор инструментов для детальной планировки;

3D-просмотр и 360°-визуализация интерьера. Минусы: за доступ к продвинутому функционалу придется заплатить, хотя какие-то важные предметы можно просто приобрести отдельно, вне подписки;

невысокое качество визуализаций;

для установки на ПК есть определенные технические требования, может не «встать» на компьютер с устаревшей ОС или недостаточным объемом памяти;

плохо справляется с технически сложными проектами.

Homestyler

Это онлайн-сервис, созданный компанией Autodesk, но, в отличие от основного ПО разработчика, Homestyler является онлайн-сервисом, работает как в браузере ПК, так и на мобильных устройствах (требуется скачать приложение). Это чисто дизайнерский инструмент, не предполагающий работы над технической документацией ремонта. Зато здесь можно визуализировать любые идеи и проверить в 3D свои интерьерные концепции. Если нужна красивая картинка, а не рабочие чертежи – вам сюда. На освоение базовых опций придется потратить немного времени, а вот более сложный функционал требует вдумчивого изучения. Плюсы: не требует скачивания и установки;

есть бесплатная базовая версия;

одна из самых обширных библиотек с предметами и декорами;

моделирование пространства с помощью встроенных инструментов искусственного интеллекта;

генерация предметов по фото для встраивания в интерьер;

визуализация очень высокого качества. Минусы: не все функции будут доступны бесплатно;

не все объекты в библиотеке можно настраивать под себя;

в бесплатной версии доступно только разрешение 2К;

для полноценной работы нужна высокая производительность устройства и высокая скорость передачи данных;

невозможно разметить расположение розеток и выключателей, составить спецификацию и техническую документацию.

HomeByMe

Программа HomeByMe — браузерная платформа для дизайна интерьеров, популярная среди домовладельцев благодаря простоте и качеству визуализации. Позволяет создавать проекты с продвинутыми вариантами мебели и материалов. Одной из главных фишек программы является библиотека, состоящая из реальных предметов мебели и декора из каталогов известных мебельных брендов. Так что можно рисовать интерьер своего дома, примеряя диваны и кресла из актуальных коллекций. Плюсы: наличие бесплатной базовой версии, которой вполне хватает для личного использования программы (на один проект);

есть удобные опции для проектирования планировки;

простой интерфейс;

можно совершить виртуальный тур по дому в 3D. Минусы: если нужны все возможности программы – только платно;

наличие водяных знаков на рендерах, к тому же чем выше качество картинки, тем дольше вы будете ее ждать;

отсутствие русского языка.

Coohom

Coohom — облачная платформа для проектирования интерьеров и создания фотореалистичных визуализаций, ориентированная на быстрый результат и коммерческое применение. Программа позволяет создавать планировки частных домов, подбирать мебель, материалы и освещение, а затем получать качественные рендеры в короткие сроки. Программа активно используется дизайнерами интерьеров, которые работают с клиентами и ценят скорость подготовки концепций и презентаций. Плюсы: автоматическая генерация фотореалистичных визуализаций;

обширная библиотека мебели, отделочных материалов и декора;

настройка освещения, сцен и ракурсов;

создание панорам и виртуальных туров;

визуализации очень высокого качества, созданные на базе ИИ;

работа в браузере без установки программы на ПК;

бесплатная базовая версия, которой достаточно для частного использования. Минусы: интерфейс может показаться перегруженным для новичков;

часть функций и библиотек доступна только в платных тарифах;

требуется стабильное интернет-соединение для нормальной генерации рендеров;

отсутствие русскоязычного интерфейса.

Roomle

Roomle — онлайн-платформа для проектирования интерьеров, ориентированная на быстрое и наглядное создание дизайн-концепций жилых пространств. Программа позволяет работать с планировкой помещений, расстановкой мебели и визуализацией интерьера в 3D-формате, что делает её удобным инструментом для первых шагов в профессии дизайнера интерьера. Roomle часто используют для создания концептуальных проектов и презентаций, когда важны скорость работы и понятный визуальный результат. Плюсы: создание 2D-планов помещений с переходом в 3D-режим;

расстановка мебели и интерьерных элементов с учётом размеров;

библиотека объектов, включая мебель и предметы интерьера;

настройка материалов и цветовых решений;

просмотр проекта в 3D и режиме виртуального тура;

поддержка русского языка;

работа в браузере без установки ПО на ваш компьютер и на мобильных устройствах через приложение;

наличие бесплатной версии. Минусы: ограниченный функционал базовой версии;

упор на визуализацию интерьера без технической проработки;

ограниченная работа с поэтажными планами;

недостаточно функций для комплексного проекта;

многие объекты в библиотеке доступны только по подписке.

Sweet Home 3D

Sweet Home 3D — простая и доступная программа для проектирования интерьеров частных домов и квартир, ориентированная на пользователей без профессионального опыта. Инструмент позволяет быстро создавать планировку помещений, расставлять мебель и сразу видеть результат в 3D-режиме. Sweet Home 3D часто используют для первых шагов в дизайне интерьера, а также для учебных и концептуальных проектов, когда важно понять логику пространства и зонирования, не погружаясь в сложные профессиональные системы. Программа доступна бесплатно для скачивания и работы онлайн в браузере. Плюсы: есть русскоязычная версия;

очень простая в освоении, понятный даже для новичков интерфейс;

расстановка мебели и интерьерных объектов с учётом размеров;

базовая настройка материалов, текстур и цветов;

встроенная библиотека мебели и возможность подключения сторонних объектов;

просмотр интерьера с разных ракурсов, включая режим виртуального тура;

работа в офлайн-режиме после установки программы. Минусы: ограниченные возможности визуализации;

устаревший интерфейс;

не предназначен для сложных дизайнерских и архитектурных задач.

SketchUp Free

SketchUp Free — браузерная версия популярного 3D-редактора, который широко используется для создания концептуальных моделей интерьеров и частных домов. Программа не является специализированным интерьерным планировщиком, однако за счёт гибкости моделирования и большого количества готовых объектов позволяет разрабатывать детальные интерьерные решения для жилых пространств. SketchUp Free часто выбирают начинающие дизайнеры, которым важно освоить основы 3D-мышления и научиться работать с объёмом, пропорциями и композицией интерьера. В отличие от своей «старшей» платной версии, эта программа работает онлайн в браузере бесплатно. Плюсы: есть русскоязычная версия;

создание интерьеров с учётом реальных размеров и пропорций;

доступ к обширной библиотеке готовых 3D-моделей;

настройка материалов, текстур и цветов;

экспорт проекта для дальнейшей визуализации или доработки в других программах;

подходит для нестандартных интерьерных решений;

бесплатный доступ. Минусы: отсутствует фотореалистичная визуализация без сторонних рендер-плагинов;

не предназначен для автоматической планировки;

требует времени на освоение интерфейса и логики моделирования, сложная для новичков.

Cedreo

Cedreo — браузерная онлайн-программа для 3D-проектирования и визуализации частных домов и коттеджей. Сервис ориентирован на быстрое создание наглядных концепций домов с упором на презентационное качество. Cedreo активно используют девелоперы, проектные компании и дизайнеры, но программа также подходит владельцам частных домов, которым важно получить понятную визуализацию будущего интерьера и планировки. У программы есть бесплатная версия е ограниченная по времени, но только на 1 дизайн-проект. В нем вам будут доступны пять фотореалистичных 3D-рендеров, так что используйте возможности разумно, визуализируйте то, что реально важно! Плюсы: создание 2D и 3D планировок;

качественная фотореалистичная визуализация даже в бесплатной версии;

удобна для демонстрации проекта и общей концепции дома;

не требует скачивания и установки. Минусы: нет русского языка;

бесплатная версия ограничена по числу проектов и доступных предметов;

ориентирована скорее на презентацию, чем на детальную проработку интерьера.

Live Home 3D