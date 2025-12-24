Лучшие бесплатные программы для дизайна интерьера частного дома в 2026 году

Проектирование интерьера частного дома — сложная задача, сочетающая эстетику, функциональность и технические ограничения. Ошибки на этапе планировки могут привести к лишним расходам при строительстве или ремонте. Современные программы для дизайна интерьера позволяют заранее продумать пространство, увидеть результат и скорректировать решения до начала работ.
В 2026 году такие сервисы стали заметно доступнее: многие работают в браузере, не требуют профессиональной подготовки и подходят как для дизайнеров, так и для владельцев домов, которые хотят участвовать в создании интерьера своего дома.
Почему владельцы домов выбирают самостоятельную работу над интерьером
Самостоятельная работа над планировкой интерьера всё чаще становится осознанным выбором, а вовсе не способом экономии. Основные причины:
Контроль результата. Владелец дома сам определяет функциональные зоны, сценарии использования помещений и приоритеты.
Гибкость в принятии решений. Можно в любой момент внести изменения без согласований и дополнительных договоров.
Понимание собственного пространства. Проработка интерьера своими руками позволяет глубже разобраться в логике дома, инженерии и будущей эксплуатации.
Экономия за счет планирования. Ошибки, выявленные в процессе проектирования вашего интерьера, обходятся значительно дешевле, чем переделки уже в процессе ремонта. На одном объекте нам пришлось провести демонтаж нескольких межкомнатных перегородок, потому что владельцы не поставили в известность строителей о точном расположении дверных проемов, с учетом размера встроенных шкафов.
Программы для дизайна интерьера стали тем инструментом, который делает самостоятельную планировку реальной даже без профильного образования.
Преимущества использования программ для дизайна интерьера дома
Использование специализированного ПО даёт ряд практических преимуществ, о которых не все пока знают:
Наглядная визуализация. Увидев свой будущий интерьер в 3D, вы можете заранее оценить пропорции, свет и цветовые решения.
Оптимизация пространства. Легко проверить расстановку мебели, проходы, открывание дверей и эргономику помещений.
Работа с этажами. Многие программы поддерживают создание проектов для дома в несколько этажей, в них можно спроектировать дизайн лестницы и зонирование по этажам.
Подготовка к реализации. Планы, спецификации и визуализации упрощают коммуникацию со строителями, электриками, сантехниками и отделочниками.
Экономия времени. Чтобы внести изменения в проект, вам потребуется от нескольких минут до пары часов (если переделки серьезные), а не несколько дней, когда интерьером занимается кто-то другой.
Для частного дома индивидуальный подход к планированию интерьера особенно важен, поскольку каждый дом уникален и редко укладывается в шаблонные решения.
Лучшие программы для дизайна интерьера 2026
Выбор программ огромен, поэтому в своей подборке мы ориентировались на два важных момента: наличие бесплатной версии или хотя бы пробного периода и возможность работать с интерьерами не только квартир, но и домов.
Remplanner
Онлайн-планировщик Remplanner – это российский сервис, созданный для самостоятельного проектирования интерьеров любого уровня сложности. Его интерфейс интуитивно понятен и не доставит проблем, даже если вы впервые в жизни используете подобную программу. А если все же возникнут вопросы, всегда можно включить обучающее видео, они встроены в планировщик, и в них есть всё: от рисования плана квартиры, проектирования электрики и коммуникаций до работы с 3D-визуализацией. Вам доступно не только оформление интерьера дома, но и работа над интерьером террасы, если она предусмотрена.
Плюсы:
программа полностью на русском языке, что сильно упрощает процесс работы с ней;
создать проект с планировкой, расстановкой мебели, размещением всех коммуникаций, света и розеток можно бесплатно;
большой набор предметов мебели, аксессуаров, декора и материалов отделки;
программу не нужно скачивать и устанавливать на ваш компьютер, она работает в любом браузере, вам потребуется только доступ к сети интернет;
облачный сервер сохраняет все изменения в вашем проекте, не нужно переживать, что на компьютере мало места.
Минусы:
средний уровень визуализации, пока что далекий от фотореалистичности интерьеров, созданных в 3ds Max, впрочем, это касается большинства планировщиков в списке;
создание нескольких проектов и полный функционал программы доступны только по подписке.
RoomSketcher
Планировщик RoomSketcher — это универсальная программа для создания планировки и разработки дизайна интерьеров, подходящая как частным лицам, так и профессионалам в сфере ремонта. Программа одинаково подойдет как для реконструкции старого дома, так и для работы над интерьером только что построенного. Есть онлайн-версия, десктопная для ПК, совместимая с Windows и MacOS. А еще есть приложение для планшетов и телефонов. Поддерживает создание точных 2D-планов с проектом коммуникаций и интерактивную 3D-визуализацию с возможностью просмотра интерьера с разных ракурсов и создания панорамных фото готового интерьера.
Плюсы:
базовый функционал у программы бесплатный – скачиваете и работаете над своим дизайн-проектом;
есть русифицированная версия;
обширная база предметов и декоров;
широкий набор инструментов для детальной планировки;
3D-просмотр и 360°-визуализация интерьера.
Минусы:
за доступ к продвинутому функционалу придется заплатить, хотя какие-то важные предметы можно просто приобрести отдельно, вне подписки;
невысокое качество визуализаций;
для установки на ПК есть определенные технические требования, может не «встать» на компьютер с устаревшей ОС или недостаточным объемом памяти;
плохо справляется с технически сложными проектами.
Homestyler
Это онлайн-сервис, созданный компанией Autodesk, но, в отличие от основного ПО разработчика, Homestyler является онлайн-сервисом, работает как в браузере ПК, так и на мобильных устройствах (требуется скачать приложение). Это чисто дизайнерский инструмент, не предполагающий работы над технической документацией ремонта. Зато здесь можно визуализировать любые идеи и проверить в 3D свои интерьерные концепции. Если нужна красивая картинка, а не рабочие чертежи – вам сюда. На освоение базовых опций придется потратить немного времени, а вот более сложный функционал требует вдумчивого изучения.
Плюсы:
не требует скачивания и установки;
есть бесплатная базовая версия;
одна из самых обширных библиотек с предметами и декорами;
моделирование пространства с помощью встроенных инструментов искусственного интеллекта;
генерация предметов по фото для встраивания в интерьер;
визуализация очень высокого качества.
Минусы:
не все функции будут доступны бесплатно;
не все объекты в библиотеке можно настраивать под себя;
в бесплатной версии доступно только разрешение 2К;
для полноценной работы нужна высокая производительность устройства и высокая скорость передачи данных;
невозможно разметить расположение розеток и выключателей, составить спецификацию и техническую документацию.
HomeByMe
Программа HomeByMe — браузерная платформа для дизайна интерьеров, популярная среди домовладельцев благодаря простоте и качеству визуализации. Позволяет создавать проекты с продвинутыми вариантами мебели и материалов. Одной из главных фишек программы является библиотека, состоящая из реальных предметов мебели и декора из каталогов известных мебельных брендов. Так что можно рисовать интерьер своего дома, примеряя диваны и кресла из актуальных коллекций.
Плюсы:
наличие бесплатной базовой версии, которой вполне хватает для личного использования программы (на один проект);
есть удобные опции для проектирования планировки;
простой интерфейс;
можно совершить виртуальный тур по дому в 3D.
Минусы:
если нужны все возможности программы – только платно;
наличие водяных знаков на рендерах, к тому же чем выше качество картинки, тем дольше вы будете ее ждать;
отсутствие русского языка.
Coohom
Coohom — облачная платформа для проектирования интерьеров и создания фотореалистичных визуализаций, ориентированная на быстрый результат и коммерческое применение. Программа позволяет создавать планировки частных домов, подбирать мебель, материалы и освещение, а затем получать качественные рендеры в короткие сроки. Программа активно используется дизайнерами интерьеров, которые работают с клиентами и ценят скорость подготовки концепций и презентаций.
Плюсы:
автоматическая генерация фотореалистичных визуализаций;
обширная библиотека мебели, отделочных материалов и декора;
настройка освещения, сцен и ракурсов;
создание панорам и виртуальных туров;
визуализации очень высокого качества, созданные на базе ИИ;
работа в браузере без установки программы на ПК;
бесплатная базовая версия, которой достаточно для частного использования.
Минусы:
интерфейс может показаться перегруженным для новичков;
часть функций и библиотек доступна только в платных тарифах;
требуется стабильное интернет-соединение для нормальной генерации рендеров;
отсутствие русскоязычного интерфейса.
Roomle
Roomle — онлайн-платформа для проектирования интерьеров, ориентированная на быстрое и наглядное создание дизайн-концепций жилых пространств. Программа позволяет работать с планировкой помещений, расстановкой мебели и визуализацией интерьера в 3D-формате, что делает её удобным инструментом для первых шагов в профессии дизайнера интерьера. Roomle часто используют для создания концептуальных проектов и презентаций, когда важны скорость работы и понятный визуальный результат.
Плюсы:
создание 2D-планов помещений с переходом в 3D-режим;
расстановка мебели и интерьерных элементов с учётом размеров;
библиотека объектов, включая мебель и предметы интерьера;
настройка материалов и цветовых решений;
просмотр проекта в 3D и режиме виртуального тура;
поддержка русского языка;
работа в браузере без установки ПО на ваш компьютер и на мобильных устройствах через приложение;
наличие бесплатной версии.
Минусы:
ограниченный функционал базовой версии;
упор на визуализацию интерьера без технической проработки;
ограниченная работа с поэтажными планами;
недостаточно функций для комплексного проекта;
многие объекты в библиотеке доступны только по подписке.
Sweet Home 3D
Sweet Home 3D — простая и доступная программа для проектирования интерьеров частных домов и квартир, ориентированная на пользователей без профессионального опыта. Инструмент позволяет быстро создавать планировку помещений, расставлять мебель и сразу видеть результат в 3D-режиме. Sweet Home 3D часто используют для первых шагов в дизайне интерьера, а также для учебных и концептуальных проектов, когда важно понять логику пространства и зонирования, не погружаясь в сложные профессиональные системы. Программа доступна бесплатно для скачивания и работы онлайн в браузере.
Плюсы:
есть русскоязычная версия;
очень простая в освоении, понятный даже для новичков интерфейс;
расстановка мебели и интерьерных объектов с учётом размеров;
базовая настройка материалов, текстур и цветов;
встроенная библиотека мебели и возможность подключения сторонних объектов;
просмотр интерьера с разных ракурсов, включая режим виртуального тура;
работа в офлайн-режиме после установки программы.
Минусы:
ограниченные возможности визуализации;
устаревший интерфейс;
не предназначен для сложных дизайнерских и архитектурных задач.
SketchUp Free
SketchUp Free — браузерная версия популярного 3D-редактора, который широко используется для создания концептуальных моделей интерьеров и частных домов. Программа не является специализированным интерьерным планировщиком, однако за счёт гибкости моделирования и большого количества готовых объектов позволяет разрабатывать детальные интерьерные решения для жилых пространств. SketchUp Free часто выбирают начинающие дизайнеры, которым важно освоить основы 3D-мышления и научиться работать с объёмом, пропорциями и композицией интерьера. В отличие от своей «старшей» платной версии, эта программа работает онлайн в браузере бесплатно.
Плюсы:
есть русскоязычная версия;
создание интерьеров с учётом реальных размеров и пропорций;
доступ к обширной библиотеке готовых 3D-моделей;
настройка материалов, текстур и цветов;
экспорт проекта для дальнейшей визуализации или доработки в других программах;
подходит для нестандартных интерьерных решений;
бесплатный доступ.
Минусы:
отсутствует фотореалистичная визуализация без сторонних рендер-плагинов;
не предназначен для автоматической планировки;
требует времени на освоение интерфейса и логики моделирования, сложная для новичков.
Cedreo
Cedreo — браузерная онлайн-программа для 3D-проектирования и визуализации частных домов и коттеджей. Сервис ориентирован на быстрое создание наглядных концепций домов с упором на презентационное качество. Cedreo активно используют девелоперы, проектные компании и дизайнеры, но программа также подходит владельцам частных домов, которым важно получить понятную визуализацию будущего интерьера и планировки. У программы есть бесплатная версия е ограниченная по времени, но только на 1 дизайн-проект. В нем вам будут доступны пять фотореалистичных 3D-рендеров, так что используйте возможности разумно, визуализируйте то, что реально важно!
Плюсы:
создание 2D и 3D планировок;
качественная фотореалистичная визуализация даже в бесплатной версии;
удобна для демонстрации проекта и общей концепции дома;
не требует скачивания и установки.
Минусы:
нет русского языка;
бесплатная версия ограничена по числу проектов и доступных предметов;
ориентирована скорее на презентацию, чем на детальную проработку интерьера.
Live Home 3D
Live Home 3D — программа для проектирования домов и дизайна интерьеров, доступная в виде десктопного приложения для ПК и мобильных устройств. Подходит для комплексной проработки частного дома: от поэтажной планировки до 3D-визуализации интерьеров и экстерьеров. Часто используется частными пользователями, которые хотят работать офлайн и сохранять проекты локально. Не подходит для технически сложных и детальных проектов, поскольку заточена на создание визуала, а не чертежей. Можно использовать бесплатно для одного проекта, но с рядом ограничений функционала.
Плюсы:
полноценное приложение для создания интерьеров домов;
поддержка планировки этажей, лестниц, кровли;
русский интерфейс;
работает без подключения к интернету;
есть бесплатный доступ на создание одного проекта.
Минусы:
ограничения по количеству проектов в бесплатной версии;
экспорт и продвинутые функции требуют покупки Pro-версии;
визуализация уступает по уровню специализированным рендер-сервисам и некоторым программам в этом списке.
