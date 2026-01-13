Программы для дизайна интерьера, доступные в России в 2026 году

Программы для планирования интерьера решают сразу несколько практических задач. Во-первых, они позволяют заранее увидеть пространство и избежать ошибок в планировке — неверных размеров, неудобных проходов, конфликтов мебели и дверей или коммуникаций. Во-вторых, такие инструменты упрощают подбор отделки, мебели и света, помогая оценить сочетания еще до начала ремонта. Для специалистов планировщики становятся рабочим инструментом: с их помощью удобно готовить наглядные презентации, согласовывать решения с клиентами и фиксировать проектные данные. Ну а для простых собственников квартир — это способ создать красивый и удобный вариант интерьера перед тем, как начать ремонт. Ведь все мы хотим иметь точное понимание того, что получим по итогу всех работ.

Обзор доступных программ

Проектирование интерьера сегодня перестало быть сложным и дорогим процессом. Даже без профильного образования можно создать базовый дизайн-проект квартиры, визуализировать будущий ремонт и подготовить смету на его проведение. Для российских пользователей доступны как онлайн-сервисы, не требующие установки, так и десктопные программы — от простых планировщиков до профессиональных CAD- и BIM-систем. Ниже — обзор решений, которые официально можно использовать в России, с доступом ко всем функциям и технической поддержке в процессе работы.

1. Remplanner

Remplanner — российский облачный сервис, ориентированный на детальное планирование интерьера с акцентом на техническую часть. В программе удобно работать с размерами, планировками, мебелью и инженерными элементами, включая выбор вариантов отопления, проектирование электрики и вентиляции. Понятный в работе 3D-режим помогает быстро выбрать желаемую отделку и цветовые решения, причем в программу интегрирован каталог реальных материалов, так что вы можете сразу получить подробную смету расходов на ваш ремонт. Несмотря на обилие возможностей, Remplanner обладает простым для освоения интерфейсом и будет понятен даже человеку без опыта в дизайне. Сервис полностью на русском языке, базовый функционал доступен бесплатно, расширенные возможности — по подписке. Пример сметы в программе Remplanner Плюсы: точные 2D-чертежи;

русскоязычная поддержка;

облачная работа через браузер;

встроенные обучающие видеоматериалы. Минусы: визуализация уступает профессиональному ПО;

смета ремонта доступна только по подписке.

2. Coohom

Coohom — международная онлайн-платформа для дизайна интерьера и 3D-визуализации, которая стабильно доступна пользователям из России. Сервис ориентирован на быстрое создание планировок и фотореалистичных рендеров, в том числе для презентаций и коммерческих проектов. Одна из важных фишек — работа на базе искусственного интеллекта, программа предлагает генерацию идей и готовых интерьеров, плюс содержит базу планировочных и интерьерных решений по всем основным помещениям (кухни, санузлы, спальни). Работает в браузере, не требует установки и подходит как для частных пользователей, так и для дизайнеров. Русский язык поддерживается лишь частично, и основной функционал программы доступен только по подписке, базовые опции можно попробовать бесплатно. Плюсы: высокая скорость рендеринга;

качественная фотореалистичная визуализация;

большая библиотека мебели и материалов;

не требует мощного ПК. Минусы: большая часть интерфейса и справки на английском;

расширенные рендеры и коммерческое использование — только по подписке;

ограниченные инструменты для инженерной проработки проекта.

3. Homestyler

Homestyler – это известный в среде дизайна интерьера веб-сервис для создания фотореалистичных 3D-визуализаций интерьера и генерации идей, связанных с дизайном пространства. Программа активно использует возможности ИИ, позволяя пользователям визуализировать самые смелые фантазии. Не всё, созданное в программе, может быть воплощено в реальности, но для создания самых разных концепций, разработки визуализаций для вдохновения программа подходит идеально. У Homestyler очень развитое сообщество единомышленников, так что вы можете делиться своими идеями, обсуждать их и получать комментарии от других пользователей. Поэтому программа идеально подходит для концептуальных проектов, поиска идей и визуальных экспериментов. К тому же у нее есть русский язык в настройках и бесплатный доступ для работы над одним проектом. Плюсы: качественная визуализация;

библиотека реальных брендов;

простота освоения. Минусы: слабая техническая проработка;

ограничения бесплатного тарифа;

высокие требования к ПК и интернету.

4. RoomSketcher

Это скандинавский онлайн-сервис для создания детальных 2D- и 3D-проектов жилых и коммерческих пространств. Его регулярно используют для создания дизайн-проектов квартир, домов, офисов или магазинов, поскольку с ним возможна работа почти с любым объектом. RoomSketcher хорошо подходит для быстрых проектов и проведения виртуальных туров по интерьеру. Он не требует глобальных знаний в сфере проектирования, интуитивно понятен и прост, к тому же частично снабжен русским языком. При необходимости можно использовать программу бесплатно, но стоит приготовиться к ограниченному функционалу. Плюсы: доступность для новичков;

интерактивные планы;

универсальность. Минусы: ограниченный бесплатный функционал;

визуализация среднего уровня.

5. Cedreo

Cedreo — облачное решение для планирования домов и интерьеров, ориентированное на создание быстрых и наглядных проектов. Чаще всего используется для разработки дизайнерских концепций, планировок этажей и визуализаций пространства под продажу или для согласования концепта. Подходит для дизайнеров, застройщиков и обычных пользователей, которым важно быстро получить понятный результат без сложных настроек или обучения. Программа официально доступна для российских пользователей, но русского интерфейса нет, можно выбрать английский, французский, немецкий или испанский язык для работы. При этом есть бесплатный доступ к ограниченному функционалу: фотореалистичные рендеры не сделаете, но основы работы в программе поймете. Плюсы: быстрая работа с планами и этажами;

аккуратные 3D-визуализации;

не требует установки;

подходит для презентационных задач. Минусы: отсутствие русской локализации;

платная модель для полноценной работы.

6. Room Planner

Room Planner — это довольно популярное приложение, работающее на устройствах iOS и Android, главная его задача — быстро и легко создать интерьер любой квартиры с точными замерами. Программа подойдет тем, кому хочется самостоятельно продумать расстановку мебели и общий облик помещений, в том числе с уже готовым ремонтом, но пока без мебели. Большое внимание тут уделено точности размеров, расстановки мебели, розеток и дверей с учетом друг друга, чтобы они не конфликтовали между собой: дверь не врезалась в шкаф, а розетки не перекрывал диван. Работает приложение без подключения к сети интернет, оно бесплатное (но есть и платные опции) и с русским интерфейсом. Если вас интересует только визуальная часть — это отличное решение. Плюсы: простой и понятный интерфейс;

доступен с ПК и мобильных устройств;

быстрая визуализация идей;

не требует специальных навыков. Минусы: ограниченная глубина настроек;

фотореалистичные рендеры — только в платной версии;

не подходит для сложных технических проектов.

7. Sweet Home 3D

Это довольно известная и полностью бесплатная программа для архитектурного планирования и проектирования интерьера дома или квартиры. Sweet Home 3D поддерживает 11 языков, среди них русский, поэтому разобраться в ней будет относительно легко. С ее помощью можно не только создать план всех помещений, но и выбрать мебель, отделку, распределить декоративные предметы и технические элементы. Поскольку программе почти 20 лет, ее библиотеку нельзя назвать самой актуальной, зато здесь доступен импорт 3D-моделей предметов и фоновых изображений. Программа требует обязательного скачивания и установки, но системные требования у нее не особенно высокие, совместима с любой операционной системой. Плюсы: простота;

офлайн-работа;

импорт собственных моделей. Минусы: слабая визуализация;

устаревший интерфейс.

8. Planner 5D

Известный онлайн-планировщик интерьеров и экстерьеров, популярный среди частных застройщиков и пользователей, которые хотят спроектировать интерьер самостоятельно. Программа довольно простая в освоении, содержит ряд шаблонных планировок, что ускоряет процесс работы. С ее помощью можно проработать практически любой интерьер, особенно любят ее использовать владельцы домов, поскольку здесь доступны варианты оформления и экстерьера. У Planner 5D есть русскоязычный интерфейс и бесплатная версия, правда, если важно создать качественный интерьер в 3D, придется оплачивать подписку, без нее у вас будет очень ограниченный набор предметов для оформления пространства. Плюсы: работает в браузере;

простой вход для новичков;

есть мобильные версии. Минусы: платные рендеры высокого качества;

ограниченные технические настройки.

9. Revit

Это уже профессиональное программное обеспечение, которое обычно используют архитекторы и дизайнеры. BIM-платформа позволяет осуществлять комплексное проектирование целых зданий или отдельных квартир, а также выполнять работу с интерьерами. Поскольку ПО это платное, требует покупки годовой лицензии (есть вариант на несколько лет), то используют его в основном в архитектурных и проектных бюро. Программа официально доступна в России, у нее есть русскоязычный интерфейс, но она требует установки на ПК и предъявляет определенные требования к производительности вашего устройства. Обязательно читайте системные требования перед покупкой лицензии, версия 2026 года может не подойти для старой ОС или маломощного «железа». Ну и если вы ни разу не сталкивались с ПО для проектирования, то с освоением программы Revit могут быть сложности. Плюсы: высокая детализация;

работа с инженерией;

стандарт для профессионалов. Минусы: сложность освоения;

избыточен для частных проектов.

10. 3ds Max