Лучшие программы для дизайна интерьера квартиры: что выбрать для перепланировки и ремонта

Грамотный ремонт начинается с четкого плана действий, и речь не про тетрадный лист, на котором написан список работ. Речь про полноценный проект, созданный на основе точных замеров и отступов. Особенно важно это в ходе перепланировки, когда вы не просто делаете косметический ремонт в старой квартире, а заново проектируете пространство. И современные программы для дизайна интерьера помогают в создании такого проекта на всех этапах: проектирование коммуникаций и электрики, расчет строительных материалов, план дверных проемов и перегородок, расположение ниш, расстановка мебели. А переход в режим 3D позволяет определиться со стилем мебели, цветовой гаммой, акцентами и декором. В итоге вы можете получить представление о том, как будет выглядеть квартира после ремонта, и создать полноценный комплект чертежей, на основании которых будет проводиться ремонт.

Наконец, современные программы для дизайна интерьера делают процесс планирования доступным для людей без профильного образования. Понятный интерфейс и наглядная визуализация позволяют самостоятельно участвовать в проектировании квартиры, контролировать решения и осознанно подходить к ремонту, а не полагаться исключительно на чужие рекомендации.

Еще одно важное преимущество — упрощение коммуникации с подрядчиками. Готовый план и 3D-визуализация позволяют быстрее согласовать объёмы работ, точнее рассчитать материалы и избежать разночтений между заказчиком и строителями. В результате снижается риск затягивания сроков и увеличения бюджета. К тому же в некоторых программах вы можете рассчитать смету ремонта самостоятельно.

С помощью таких программ можно протестировать разные варианты перепланировки, расстановки мебели и зонирования, чтобы потом не пришлось тратить деньги на демонтаж и переделки. Это особенно важно при работе с небольшими квартирами, где каждая ошибка в планировке напрямую влияет на комфорт проживания. Цифровой проект позволяет увидеть реальные габариты мебели, учесть эргономику проходов, открывание дверей и работу освещения ещё до начала ремонтных работ.

Программы для дизайна интерьера позволяют заранее продумать будущий облик квартиры и избежать многих ошибок, которые нередко возникают уже на этапе ремонта. Визуальное проектирование помогает не только представить, как будет выглядеть пространство, но и проверить, насколько выбранные решения удобны и реализуемы на практике.

Выбор программы для дизайна интерьера: что учитывать?

В этом обзоре мы собрали программы, которые вы сможете использовать (или хотя бы попробовать) бесплатно. Также важно обращать внимание на функционал, сопоставляя его с тем, что вам требуется. Ну и простота работы, наличие русскоязычного интерфейса и подсказок тоже могут сыграть роль в выборе.

1. Remplanner

Remplanner — это современная облачная программа для проектирования интерьеров, которая сочетает удобство, функциональность и простоту освоения. Здесь можно создавать точные и детально проработанные 2D-планы помещений, мгновенно получая на их основе 3D-модели, которые позволяют оценить интерьер со всех сторон. Ключевой особенностью Remplanner является интуитивно понятная логика размещения элементов: стены, перегородки, двери и окна задаются простыми инструментами, а затем уже готовое пространство заполняют инженерными точками (розетки, выключатели, осветительные приборы), планом коммуникаций, мебелью, элементами декора и пр. Интерфейс полностью на русском, что упрощает работу для русскоязычных пользователей без профессионального опыта в сфере проектирования и дизайна. Помимо стандартных инструментов планирования, пользователю доступна библиотека мебели, отделочных материалов, элементов освещения, техники, дополнительных объектов (например, печей и каминов). Ограничений на использование нет, вы сможете «перекрашивать стены» и «менять плитку в ванной» сколько угодно, пока не найдете то, что хотели. Важной опцией является возможность делиться проектами через ссылку или экспортировать планы и визуализации для дальнейшего согласования с подрядчиками. Пример проекта, созданный в Remplanner Фото готового ремонта, сделанного на основе проекта, созданно в программе Remplanner (план квартиры в 3D выше) Фото готового ремонта, сделанного на основе проекта, созданно в программе Remplanner (план квартиры в 3D выше) Remplanner подходит как для первичного наброска идеи, так и для детальной проработки пространственных решений. Программа будет удобна для тех, кто хочет быстро визуализировать несколько вариантов перепланировки, оценить изменения наглядно и без глубокого обучения сложному ПО. Бесплатная версия программы позволяет создавать и сохранять проекты, однако для доступа к расширенным возможностям, например, работа над несколькими проектами, расчет сметы, потребуется платная подписка. В целом, Remplanner — это оптимальное сочетание простоты, визуальной наглядности и реальной практической пользы для планирования ремонта квартиры.

2. Sweet Home 3D

Sweet Home 3D — бесплатная программа для дизайна интерьера, ориентированная на обычных пользователей. Основная идея — создать 2D-план квартиры, а затем автоматически получить 3D-визуализацию. Это программу очень легко освоить: интерфейс интуитивно понятен, а базовые инструменты позволяют нарисовать квартиру, расставить мебель и оценить цветовые решения за короткое время. Одной из ключевых особенностей Sweet Home 3D является возможность работать офлайн, без подключения к интернету. Программа достаточно лёгкая и не требует для установки и использования мощного компьютера. Пользователь может быстро добавлять объекты, менять размеры и материалы, а также импортировать дополнительные 3D-модели, если базовой библиотеки не хватает. Несмотря на простоту, Sweet Home 3D даёт возможность получить представление о том, как будет выглядеть интерьер после ремонта, без покупки и изучения профессионального ПО. Однако у Sweet Home 3D есть и недостатки. Визуализация, хотя и наглядная, уступает по качеству специализированным в профессиональных 3D-редакторах, а интерфейс выглядит устаревшим по сравнению с современными облачными сервисами. Программа хорошо подходит для первых проектов и простых набросков, но не всегда удобна для детальной проработки сложных дизайн-решений.

3. Planner 5D

Planner 5D — это популярная онлайн-платформа для создания интерьерных проектов с поддержкой мобильных приложений. Она построена по принципу «всё максимально просто»: отдельные элементы перетаскиваются на план, автоматически формируя 3D-модель, которую можно просматривать под разными углами. Planner 5D предлагает каталог мебели, декоративных элементов и материалов, что делает её удобной для экспериментов с разными стилистическими решениями. Одно из главных преимуществ Planner 5D — кроссплатформенность и интеграция с мобильными устройствами. Вы можете начать проект на компьютере, а затем продолжить работу на планшете, что удобно, если вы хотите показать идеи на месте или обсудить варианты с подрядчиками. Программа также включает готовые шаблоны комнат и планировок, что помогает быстрее получить начальный план квартиры. Ограничением бесплатной версии являются предметы мебели и декора из библиотеки, которые доступны только при подписке, бесплатно можно использовать около 5% представленного в библиотеке. Кроме того, визуализация, хотя и достаточно эффектная для предварительной оценки, может уступать по качеству профессиональным рендерам. Тем не менее для перепланировки и базового дизайна Planner 5D остаётся одним из доступных и понятных решений.

4. Homestyler

Homestyler — ещё один онлайн-инструмент с акцентом на визуализацию. Он позволяет быстро собрать интерьер, используя готовые элементы мебели и декора, и получить 3D-изображение, которое можно использовать для презентации идей подрядчикам или заказчикам, если вы пробуете себя в сфере дизайна или ремонта. Процесс начинается с простого плана, который затем дополняется объектами из обширной библиотеки. Кстати, в программе вы можете активно использовать встроенный ИИ, который поможет вам с генерацией идей и реализацией задуманного на рендерах. Основное достоинство Homestyler — простота и визуальная наглядность. Программа подойдёт тем, кто хочет экспериментировать со стилями, подбирать цветовые решения и видеть, как разные предметы мебели сочетаются друг с другом. Пользовательский интерфейс интуитивно понятен, а обучение занимает от нескольких минут до часа, упрощает работу наличие русского языка, который можно выбрать в настройках. При этом у программы есть бесплатный доступ, он ограничен одним проектом и качеством визуализаций, для расширенных функций потребуется подписка. Визуальное качество готовых моделей почти не уступает профессиональным рендерам, а вот инструменты планировки менее гибкие, чем у специализированных программ. Homestyler хорош как сервис для вдохновения и визуального представления идей, но его функционала вряд ли хватит для архитектурно-инженерных задач в ходе перепланировки квартиры.

5. RoomSketcher

RoomSketcher — веб-сервис, предлагающий инструменты для создания точных планов помещений и визуализаций. Пользователь может создать план в 2D, а затем перейти к 3D-виду, чтобы оценить интерьер с разных ракурсов. Программа подходит для планировки квартир, подбора мебели и составления базового визуального проекта ремонта. Отличительной чертой RoomSketcher является возможность генерировать чёткие планы с размерами, что важно при согласовании с подрядчиками или выборе отделки и меблировки. Переключение между режимами позволяет одновременно работать и над планом, и над визуализацией. Но вот для сложных технических решений, проработки инженерных узлов и коммуникаций RoomSketcher точно не подойдет. Он для работы с пространством, визуальной составляющей. Как и многие облачные сервисы, RoomSketcher предлагает бесплатный базовый доступ и платные расширения. Среди минусов можно выделить частичную локализацию и необходимость подключения к интернету для полноценной работы. Тем не менее программа остаётся хорошим выбором для тех, кто хочет совместить визуальное проектирование с реальными измерениями и планами.

6. SketchUp Free

SketchUp Free — браузерная версия популярного 3D-редактора, который широко применяется как в архитектуре, так и в дизайне интерьера. В отличие от классических планировщиков, здесь пользователь получает инструменты для свободного 3D-моделирования, что позволяет создавать не только интерьеры, но и нестандартные элементы оформления, встроенную мебель, декоративные детали и прочие объёмные объекты. SketchUp требует чуть большего времени на освоение по сравнению с предыдущими программами, но базовые операции — построение объектов, изменение размеров, применение материалов — можно понять за вечер. Бесплатная версия работает в браузере и позволяет сохранять проекты в облаке. Сильной стороной SketchUp является универсальность: пользователи могут создавать уникальные объекты, которые трудно реализовать в стандартных планировщиках. Это особенно полезно при разработке нестандартных решений, встроенных конструкций или предметов мебели. Ограничением бесплатной версии остаётся отсутствие продвинутых визуализаторов и рендеров, но для перепланировки и концептуального дизайна возможностей достаточно.

7. Cedreo