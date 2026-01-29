Простые программы для дизайна интерьера, на которых можно зарабатывать

Онлайн-программы позволяют выполнять такие проекты быстро, стоят недорого (пробный проект всегда можно сделать бесплатно) и освоить их обычно легко. За счёт скорости и простоты они особенно подходят для старта и первых коммерческих заказов.

Большая часть заказов на рынке не требует сложных BIM-моделей или профессиональных рендеров. Частным клиентам чаще нужны понятные и практичные решения: планировка квартиры, расположение коммуникаций, расстановка мебели, логика каждой зоны, размеры и схемы для ремонта.

Онлайн-доступ и скорость работы. Преимущество браузерных решений в том, что вы не привязаны к одному устройству, обычно это ПК, а главное, такие программы предъявляют довольно скромные системные требования. Работайте где угодно, с ноутбука, с домашнего компьютера, иногда и с планшета, вносите правки и делитесь результатом с клиентом прямо онлайн.

Понятный результат для клиента. Интерфейс программы может быть любым, но итог должен быть понятен любому человеку: план, схемы, 3D-вид, который можно показать без дополнительных объяснений.

Удобная работа с планировкой: стены, размеры, проёмы, точные расстояния. Без этого невозможно сделать внятный проект, пригодный для ремонта. Причем размеры на чертежах должны быть легкочитаемыми.

Для коммерческого использования программа все же должна решать прикладные задачи, а не просто визуализировать идеи дизайнера. Важны следующие характеристики:

Программы для проектирования интерьера, на которых можно зарабатывать

Проектирование интерьера — это не только красивые картинки будущей квартиры. В первую очередь это работа с планировкой, размерами, функциональностью пространства, размещением мебели, инженерных элементов и логикой движения внутри помещения. Именно эти моменты чаще всего интересуют заказчиков на начальном этапе ремонта или перепланировки. Проект загородного дома, созданный в Remplanner Тот же проект Remplanner после обработки рендера нейросетью За последние годы появились онлайн-программы, которые позволяют выполнять такие задачи, даже не имея профильного образования и сложного профессионального ПО в свободном доступе. Они закрывают базовые потребности: дают понять, как будет организовано пространство, где что будет стоять, удобно ли пользоваться помещением и как всё уместится в имеющиеся квадратные метры. Такие инструменты активно используют как собственниками квартир, так и начинающими дизайнерами для подработки и фриланса. Ниже — разбор программ, которые подходят для проектирования интерьера, не только для себя, но и для заработка на ваших проектах.

Remplanner

Проект частного дома, созданный в Remplanner, лист с расстановкой мебели Remplanner — один из наиболее практичных онлайн-инструментов для проектирования интерьера, ориентированный прежде всего на качественную проработку технической части проекта и при этом позволяющий создавать детальные визуализации в 3D. Работа начинается с построения точного плана помещения: пользователь задаёт реальные размеры, толщину стен, расположение окон, дверей и ниш. Это делает сервис удобным для подготовки максимально точных проектов, хотя здесь большую роль играет правильность замеров. Рендер детской, созданный в Remplanner и обработанный нейросетью Ключевая особенность Remplanner — акцент на логике интерьера, а не только на визуальном эффекте. Здесь можно спроектировать всё — от электрики до системы вентиляции, продумать разные сценарии и варианты отделки, рассчитав при этом смету для каждого из них. Рендер ванной комнаты, созданный в Remplanner и обработанный нейросетью Дополнительно сервис позволяет переключаться в 3D-режим, чтобы наглядно показать клиенту результат. Визуализация всегда выполняет вспомогательную роль — она помогает понять пространство и оценить цветовую гамму и декор. А если обработать полученный в 3D-режиме результат с помощью нейросети, можно получить фотореалистичную визуализацию, почти не уступающую по качеству рендерам из профессиональных дизайнерских программ. То есть с помощью Remplanner можно создавать и грамотные технические проекты, которые подойдут для передачи в работу строителям, и качественную картинку для демонстрации клиентам.

Coohom

Рендер из программы Coohom Coohom — мощный онлайн-сервис, который сочетает проектирование интерьера и быструю визуализацию. Несмотря на визуальный уклон, платформа позволяет работать с планировкой, размерами и структурой помещения, что делает её применимой для коммерческих задач. Главная особенность — интеграция возможностей искусственного интеллекта, благодаря которым программа и создает фотореалистичные визуализации. Процесс работы над проектом начинается с создания плана: можно нарисовать помещение вручную или использовать имеющиеся шаблоны, задать размеры и затем переходить к наполнению. Работа с мебелью и элементами интерьера организована так, чтобы быстро собрать функциональный проект, не углубляясь в сложные настройки. Кстати, готовые интерьерные шаблоны для большинства помещений тут тоже есть. То есть можно просто выбрать понравившийся вариант, и программа оформит в этом стиле ваше помещение. Вам останется только откорректировать результат. Coohom часто используют для проектов, где клиенту важнее всего увидеть готовый результат, но при этом требуется и чёткая планировка. Красивые презентации, создание рендеров для объявлений о продаже или аренде – вот главная сфера применения этого планировщика.

Homestyler

Рендер из программы Homestyler Homestyler — онлайн-платформа для разработки дизайна интерьера, ориентированная на концептуальные и функциональные решения. Работа строится вокруг создания плана помещения с последующим добавлением отделки, мебели и декора. Генерация реалистичных рендеров осуществляется с помощью возможностей искусственного интеллекта. Что обеспечивает их высокую фотографичность и качество. Сервис позволяет задавать размеры, работать с зонами, менять конфигурацию пространства и проверять, как различные решения влияют на общую логику интерьера. Кроме того, вы можете посмотреть на то, как меняется интерьер в разном освещении: дневном и искусственном свете, задать сторону света и увидеть комнату в закатном свете или наоборот – на рассвете. Добавим к этому возможность обсуждать идеи внутри сообщества Homestyler и использование ИИ для генерации концепций интерьера, и получи максимально полезный в творческом плане инструмент для начинающего дизайнера. Homestyler нередко используют в коммерческой практике для создания понятных концепций: не перегруженных техническими деталями, но визуально максимально наглядных для принятия решений по тем или иным деталям интерьера. Он хорошо подходит для общения с клиентами, которым важно «увидеть и понять», а не разбираться в чертежах.

Roomstyler 3D Home Planner

Рендер из программы Roomstyler Roomstyler ориентирован на быстрое проектирование интерьера с упором на стилистику пространства и функциональность. Пользователь создаёт план комнаты, после чего наполняет пространство мебелью и элементами декора из готовых каталогов реальных брендов. Для российских реалий может быть не настолько полезно, как зарубежом, поскольку «купить интерьер с картинки» не получится. Хотя, при желании, можно найти максимально близкие по дизайну и цвету предметы. Несмотря на визуальную направленность, Roomstyler позволяет работать с базовой планировкой и логикой пространства. Это удобно при разработке простых интерьерных решений, когда требуется показать, как может быть организовано помещение. Да, план электрики и водоснабжения здесь не получится создать, но поработать с планировкой и цветовой гаммой – вполне. Сервис подойдёт для проектов небольшого масштаба: отдельных комнат, студий, арендных объектов. Он позволяет быстро собрать проект и использовать его как основу для обсуждения и дальнейшей работы над техническим проектом, с учетом выбранного планировочного решения.

Floorplanner

Floorplanner — инструмент, ориентированный на точные планы и схемы помещений. Его основная ценность — работа с размерами, пропорциями и структурой пространства, что делает сервис полезным именно для проектирования. Распланировать пространство и продумать разные сценарии жизни, в этой программе можно без проблем, оценить всю планировку помогает наличие дальнего плана в режиме 3D. Но проектную документацию для строителей здесь невозможно создать, поскольку нет возможности проработки технических деталей проекта. В Floorplanner удобно создавать детальные 2D-планы, управлять комнатами, стенами и уровнями. После этого можно перейти к 3D-просмотру, чтобы оценить, как решения работают в объёме. Обычно данный сервис используют для подготовки планировок, в частности для многоквартирных ЖК, которые в дальнейшем застройщики используют в своих презентациях новых проектов. Поэтому, если вы планируете работать именно с простыми планировками и расстановкой мебели, то можно оставить выбор на Floorplanner.

HomeByMe

Рендер из программы HomeByMe HomeByMe — онлайн-платформа для проектирования интерьера, ориентированная на работу с реальными планировками и созданием качественных визуализаций для презентации клиентам. Сервис позволяет создавать планы помещений с точными размерами, настраивать конфигурацию комнат, проёмы, окна и двери, что делает его применимым именно для проектной стадии, а не только для визуальных экспериментов. Работа в HomeByMe строится от планировки к наполнению. Пользователь сначала прорисовывает структуру пространства, после чего добавляет мебель и элементы интерьера из встроенных библиотек. Это удобно при разработке функциональных решений: можно проверить, как встанет мебель, достаточно ли места для проходов, как работают те или иныезоны и сценарии использования помещения. HomeByMe можно использовать для коммерческих задач, связанных с частными заказами и арендой недвижимости. Проекты, созданные в сервисе, легко воспринимаются заказчиками: планировки и 3D-виды понятны без профессиональных комментариев. Это делает HomeByMe подходящим инструментом для подработки, фриланса и начального уровня проектирования интерьера, где важны ясность, скорость и практичность решений.

Cedreo