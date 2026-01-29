Простые программы для дизайна интерьера, на которых можно зарабатывать

Как зарабатывают на проектировании интерьера без профессионального ПО
Большая часть заказов на рынке не требует сложных BIM-моделей или профессиональных рендеров. Частным клиентам чаще нужны понятные и практичные решения: планировка квартиры, расположение коммуникаций, расстановка мебели, логика каждой зоны, размеры и схемы для ремонта.
Типовые задачи, за которые готовы платить:
разработка планировочного решения квартиры или комнаты;
несколько вариантов расстановки мебели;
схемы для понимания габаритов и функциональности;
понятный технический проект для общения с подрядчиками;
3D-визуализация интерьера, иногда достаточно базового варианта.
Онлайн-программы позволяют выполнять такие проекты быстро, стоят недорого (пробный проект всегда можно сделать бесплатно) и освоить их обычно легко. За счёт скорости и простоты они особенно подходят для старта и первых коммерческих заказов.
Функционал программ, которые можно использовать для работы
Для коммерческого использования программа все же должна решать прикладные задачи, а не просто визуализировать идеи дизайнера. Важны следующие характеристики:
Удобная работа с планировкой: стены, размеры, проёмы, точные расстояния. Без этого невозможно сделать внятный проект, пригодный для ремонта. Причем размеры на чертежах должны быть легкочитаемыми.
Понятный результат для клиента. Интерфейс программы может быть любым, но итог должен быть понятен любому человеку: план, схемы, 3D-вид, который можно показать без дополнительных объяснений.
Онлайн-доступ и скорость работы. Преимущество браузерных решений в том, что вы не привязаны к одному устройству, обычно это ПК, а главное, такие программы предъявляют довольно скромные системные требования. Работайте где угодно, с ноутбука, с домашнего компьютера, иногда и с планшета, вносите правки и делитесь результатом с клиентом прямо онлайн.
Программы для проектирования интерьера, на которых можно зарабатывать
Проектирование интерьера — это не только красивые картинки будущей квартиры. В первую очередь это работа с планировкой, размерами, функциональностью пространства, размещением мебели, инженерных элементов и логикой движения внутри помещения. Именно эти моменты чаще всего интересуют заказчиков на начальном этапе ремонта или перепланировки.
За последние годы появились онлайн-программы, которые позволяют выполнять такие задачи, даже не имея профильного образования и сложного профессионального ПО в свободном доступе. Они закрывают базовые потребности: дают понять, как будет организовано пространство, где что будет стоять, удобно ли пользоваться помещением и как всё уместится в имеющиеся квадратные метры.
Такие инструменты активно используют как собственниками квартир, так и начинающими дизайнерами для подработки и фриланса. Ниже — разбор программ, которые подходят для проектирования интерьера, не только для себя, но и для заработка на ваших проектах.
Remplanner
Remplanner — один из наиболее практичных онлайн-инструментов для проектирования интерьера, ориентированный прежде всего на качественную проработку технической части проекта и при этом позволяющий создавать детальные визуализации в 3D. Работа начинается с построения точного плана помещения: пользователь задаёт реальные размеры, толщину стен, расположение окон, дверей и ниш. Это делает сервис удобным для подготовки максимально точных проектов, хотя здесь большую роль играет правильность замеров.
Ключевая особенность Remplanner — акцент на логике интерьера, а не только на визуальном эффекте. Здесь можно спроектировать всё — от электрики до системы вентиляции, продумать разные сценарии и варианты отделки, рассчитав при этом смету для каждого из них.
Дополнительно сервис позволяет переключаться в 3D-режим, чтобы наглядно показать клиенту результат. Визуализация всегда выполняет вспомогательную роль — она помогает понять пространство и оценить цветовую гамму и декор. А если обработать полученный в 3D-режиме результат с помощью нейросети, можно получить фотореалистичную визуализацию, почти не уступающую по качеству рендерам из профессиональных дизайнерских программ. То есть с помощью Remplanner можно создавать и грамотные технические проекты, которые подойдут для передачи в работу строителям, и качественную картинку для демонстрации клиентам.
Coohom
Coohom — мощный онлайн-сервис, который сочетает проектирование интерьера и быструю визуализацию. Несмотря на визуальный уклон, платформа позволяет работать с планировкой, размерами и структурой помещения, что делает её применимой для коммерческих задач. Главная особенность — интеграция возможностей искусственного интеллекта, благодаря которым программа и создает фотореалистичные визуализации.
Процесс работы над проектом начинается с создания плана: можно нарисовать помещение вручную или использовать имеющиеся шаблоны, задать размеры и затем переходить к наполнению. Работа с мебелью и элементами интерьера организована так, чтобы быстро собрать функциональный проект, не углубляясь в сложные настройки. Кстати, готовые интерьерные шаблоны для большинства помещений тут тоже есть. То есть можно просто выбрать понравившийся вариант, и программа оформит в этом стиле ваше помещение. Вам останется только откорректировать результат.
Coohom часто используют для проектов, где клиенту важнее всего увидеть готовый результат, но при этом требуется и чёткая планировка. Красивые презентации, создание рендеров для объявлений о продаже или аренде – вот главная сфера применения этого планировщика.
Homestyler
Homestyler — онлайн-платформа для разработки дизайна интерьера, ориентированная на концептуальные и функциональные решения. Работа строится вокруг создания плана помещения с последующим добавлением отделки, мебели и декора. Генерация реалистичных рендеров осуществляется с помощью возможностей искусственного интеллекта. Что обеспечивает их высокую фотографичность и качество.
Сервис позволяет задавать размеры, работать с зонами, менять конфигурацию пространства и проверять, как различные решения влияют на общую логику интерьера. Кроме того, вы можете посмотреть на то, как меняется интерьер в разном освещении: дневном и искусственном свете, задать сторону света и увидеть комнату в закатном свете или наоборот – на рассвете. Добавим к этому возможность обсуждать идеи внутри сообщества Homestyler и использование ИИ для генерации концепций интерьера, и получи максимально полезный в творческом плане инструмент для начинающего дизайнера.
Homestyler нередко используют в коммерческой практике для создания понятных концепций: не перегруженных техническими деталями, но визуально максимально наглядных для принятия решений по тем или иным деталям интерьера. Он хорошо подходит для общения с клиентами, которым важно «увидеть и понять», а не разбираться в чертежах.
Roomstyler 3D Home Planner
Roomstyler ориентирован на быстрое проектирование интерьера с упором на стилистику пространства и функциональность. Пользователь создаёт план комнаты, после чего наполняет пространство мебелью и элементами декора из готовых каталогов реальных брендов. Для российских реалий может быть не настолько полезно, как зарубежом, поскольку «купить интерьер с картинки» не получится. Хотя, при желании, можно найти максимально близкие по дизайну и цвету предметы.
Несмотря на визуальную направленность, Roomstyler позволяет работать с базовой планировкой и логикой пространства. Это удобно при разработке простых интерьерных решений, когда требуется показать, как может быть организовано помещение. Да, план электрики и водоснабжения здесь не получится создать, но поработать с планировкой и цветовой гаммой – вполне.
Сервис подойдёт для проектов небольшого масштаба: отдельных комнат, студий, арендных объектов. Он позволяет быстро собрать проект и использовать его как основу для обсуждения и дальнейшей работы над техническим проектом, с учетом выбранного планировочного решения.
Floorplanner
Floorplanner — инструмент, ориентированный на точные планы и схемы помещений. Его основная ценность — работа с размерами, пропорциями и структурой пространства, что делает сервис полезным именно для проектирования. Распланировать пространство и продумать разные сценарии жизни, в этой программе можно без проблем, оценить всю планировку помогает наличие дальнего плана в режиме 3D. Но проектную документацию для строителей здесь невозможно создать, поскольку нет возможности проработки технических деталей проекта.
В Floorplanner удобно создавать детальные 2D-планы, управлять комнатами, стенами и уровнями. После этого можно перейти к 3D-просмотру, чтобы оценить, как решения работают в объёме.
Обычно данный сервис используют для подготовки планировок, в частности для многоквартирных ЖК, которые в дальнейшем застройщики используют в своих презентациях новых проектов. Поэтому, если вы планируете работать именно с простыми планировками и расстановкой мебели, то можно оставить выбор на Floorplanner.
HomeByMe
HomeByMe — онлайн-платформа для проектирования интерьера, ориентированная на работу с реальными планировками и созданием качественных визуализаций для презентации клиентам. Сервис позволяет создавать планы помещений с точными размерами, настраивать конфигурацию комнат, проёмы, окна и двери, что делает его применимым именно для проектной стадии, а не только для визуальных экспериментов.
Работа в HomeByMe строится от планировки к наполнению. Пользователь сначала прорисовывает структуру пространства, после чего добавляет мебель и элементы интерьера из встроенных библиотек. Это удобно при разработке функциональных решений: можно проверить, как встанет мебель, достаточно ли места для проходов, как работают те или иныезоны и сценарии использования помещения.
HomeByMe можно использовать для коммерческих задач, связанных с частными заказами и арендой недвижимости. Проекты, созданные в сервисе, легко воспринимаются заказчиками: планировки и 3D-виды понятны без профессиональных комментариев. Это делает HomeByMe подходящим инструментом для подработки, фриланса и начального уровня проектирования интерьера, где важны ясность, скорость и практичность решений.
Cedreo
Cedreo — онлайн-платформа для проектирования интерьеров и создания презентационных проектов. Процесс работы разбит на этапы, что упрощает освоение для новичков. Здесь достаточно инструментов для технической работы над проектом, то есть продумывания не только декоративных, но инженерных решений.
Сервис позволяет создавать планы помещений, работать с внутренней логикой пространства и получать понятный визуальный результат. Cedreo часто используют для демонстрации проектов заказчикам и обсуждения будущих изменений.
Программа подойдёт для пользователей, которым важен баланс между проектной частью и наглядностью. А также для тех, кто планирует работать над дизайном не только квартир, но и загородных домов – в этой программе достаточно функционала для таких проектов.
Сравнение с профессиональным софтом
В отличие от профессиональных программ (Revit, Archicad, 3ds Max), большинство онлайн-сервисов не предназначены для глубокой инженерной проработки. Они не заменяют полноценный рабочий проект, но закрывают большинство задач начального и среднего уровня. Исключением является Remplanner, чей функционал изначально разрабатывался с упором на грамотные технические проекты, сделанные своими силами и на домашнем ПК.
Главное преимущество онлайн-планировщиков — скорость, простота и низкий порог входа. Для частных заказов и небольших проектов этого более чем достаточно. Переход на профессиональный софт имеет смысл, когда проектирование становится основной деятельностью и требует высокой детализации.
Онлайн-программы для проектирования интерьера позволяют создать портфолио и начать зарабатывать без сложного обучения и покупки дорогого ПО сразу на старте, когда не у всех есть для этого возможность. Они подходят для создания планировок, технических решений и понятных презентаций для клиентов.
Реклама: ООО «Ремпланнер», ИНН: 7702433008, erid: 2W5zFHa9ABi
