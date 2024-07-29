1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) — это универсальное решение для автоматизации бизнес-процессов в розничной торговле, в небольшой фирме и сфере услуг. Эта система обладает удобным функционалом, который позволяет оптимизировать работу компании.

Рассмотрим различные возможности, которые предоставляет 1С:УНФ для розничного бизнеса.

1С:УНФ позволяет автоматизировать все этапы взаимодействия с товаром или услугой: от заказа товаров до контроля за их перемещением и продажей. Конфигурация поддерживает работу с различными видами цен, умеет учитывать скидки и акции, что делает процесс продажи гибким и удобным.

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CRM-система

Интегрированная CRM-система в 1С:УНФ подходит не только для управления клиентскими базами, но и для анализа потребительского поведения, планирования маркетинговых мероприятий и улучшения обслуживания клиентов.

Она позволяет отслеживать историю покупок, устанавливать персонализированные отношения с клиентами и повышать их лояльность. Сбор и анализ данных о клиентах помогает создавать целевые предложения и рекламные кампании, увеличивая тем самым объемы продаж и прибыльность бизнеса.

Учет товаров и запасов

1С:УНФ обеспечивает точный учет товаров, включая контроль остатков на складе, планирование закупок, а также оперативное реагирование на изменение спроса.

Автоматизация учетных процессов снижает риски возникновения дефицита или избытка товаров, что позволяет качественно управлять финансовыми показателями компании.

Финансовый учет

В системе можно вести полный учет финансов, контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженность, проводить банковские и кассовые операции.

Функционал включает в себя также подготовку и сдачу бухгалтерской и налоговой отчетности, что обеспечивает полный финансовый контроль и соответствие действующему законодательству.

Инструменты аналитики позволяют выявлять тенденции, определять популярные и прибыльные товары, а также оценивать эффективность работы персонала.

Интеграция с оборудованием

1С:УНФ легко интегрируется с различным торговым оборудованием: кассовыми аппаратами, сканерами штрих-кода, терминалами сбора данных. Такая интеграция значительно ускоряет все процессы взаимодействия с покупателями.

Работа онлайн и офлайн

Система позволяет работать и в онлайн (с помощью сервиса «1С:Фреш» или аренды 1С), и в офлайн режиме, обеспечивая непрерывность работы торговой точки даже при сбоях интернет-соединения.

После восстановления соединения все транзакции синхронизируются с общей базой данных, обеспечивая актуальность и целостность учетной информации.

Войти в аккаунт и выполнить работу можно даже с телефона и планшета.

1С:УНФ — это мощный инструмент, который учитывает все нюансы розничной торговли, сферы услуг и небольшого производства и предоставляет комплексный подход к автоматизации бизнес-процессов.

RG-Soft поможет вам выбрать и внедрить необходимый программный продукт 1С для вашего бизнеса. Кстати, полное сопровождение также входит в пакет услуг.

Управление складом, продажами, финансами и клиентской базой — все это становится более эффективным благодаря функциональности 1С:УНФ.

Благодаря многофункциональности и гибкости системы, компании способны быстро адаптироваться к изменениям рынка и поддерживать высокий уровень обслуживания клиентов.

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