Доставка товаров покупателям: возможности учета в 1С:УТ

С каждым днем рынок онлайн-продаж развивается все стремительнее, и доставка товаров становится одним из ключевых моментов бизнес-процесса. Чтобы не потеряться в многообразии заказов и гарантировать клиентам своевременное получение товара, необходим эффективный инструмент учета.

«1С:Управление торговлей» (1С:УТ) предлагает решения, которые помогут вам организовать этот процесс максимально прозрачно и эффективно.

RG-Soft помогает внедрить программные продукты и решения для бизнеса любой величины.

Варианты доставки: что выбрать

1С:УТ предоставляет несколько опций для учета доставки:

Собственная доставка

Идеально подходит для компаний с собственным парком транспорта. Программа позволяет вести детальный учет маршрутов, загрузки транспорта и времени доставки.

Транспортная компания

Если вы предпочитаете доверять доставку сторонним службам, 1С:УТ упростит процесс интеграции с транспортными компаниями и поможет отслеживать статусы заказов на каждом этапе.

Узнайте как эффективно применять 1С:УТ для вашего предприятия. У компании RG-Soft есть собственные разработки под специфические задачи бизнеса любого масштаба.

Перемещение между складами

Когда товар нужно перевезти с одного склада на другой, 1С:УТ обеспечит корректный учет и контроль за перемещениями, минимизируя риски потерь и опозданий.

Планирование доставки: будьте на шаг впереди

Важной функцией является возможность планирования доставки прямо при оформлении заказа.

Вы можете заранее распределить грузы по маршрутам и транспорту, оптимизировать загрузку и сократить время на подготовку отправлений. Это позволит вам более гибко реагировать на потребности клиентов и повысить уровень их удовлетворенности.

Компания RG-Soft обеспечивает полное и качественное сопровождение ваших бизнес-процессов после внедрения программного пакета от 1С.

Указание данных о доставке: все в деталях

В программе предусмотрена специальная форма для заполнения данных о доставке.

Здесь вы можете указать адрес, контактные данные получателя, выбрать способ доставки и отметить особые условия. Все эти данные будут синхронизированы с заказом и доступны для просмотра в любой момент.

Новый сервис «1С-Курьерика»

В 1С:УТ доступен новый современный сервис — «1С-Курьерика», который представляет собой удобный инструмент для автоматизации процессов доставки.

Узнайте подробнее у специалистов RG-Soft о том, как внедрить этот сервис в ваши процессы взаимодействия с клиентами.

С его помощью вы сможете не только планировать и маршрутизировать заказы, но и в реальном времени отслеживать их выполнение.

Интеграция с сервисом позволит снизить нагрузку на сотрудников и избежать ошибок при оформлении документов.

Подведем итоги

Учет доставки в 1С:УТ — это ваш надежный помощник в динамичном и конкурентном мире торговли.

Используя инструменты программы и новые сервисы, такие как «1С-Курьерика», вы обеспечите не только эффективность внутренних процессов, но и повысите уровень сервиса для ваших клиентов.

Современные технологии идут в ногу со временем, а ваш бизнес может стать частью этого движения прямо сейчас. Оставьте заявку на бесплатную консультацию от профессионалов RG-Soft:

Внедрили более 70 ERP систем.

3 раза победили в конкурсе 1С:Проект года.

Уникальные компетенции в нефтесервисной, химической, производственной, фармацевтической и торговых отраслях.

Используем разные технологии внедрения: классический водопад и гибкие технологии (agile).

Делимся опытом и предоставляем готовые решения.

Сохраните время и ресурсы, повысьте удовлетворенность клиентов и, главное, держите контроль над каждым заказом, а 1С:УТ поможет вам в этом.

Получите дорожную карту по внедрению 1С разработанную для вашей компании бесплатно! Экспресс обследование компании с дальнейшей разработкой пошагового внедрения системы 1С Оставьте контакты, эксперт с вами свяжется: Отправить

Реклама: ООО «Интеллект Альянс», ИНН 7736639977, erid: LjN8JswUj