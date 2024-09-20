Как автоматизировать учет работы с маркетплейсами: инструкция для бизнеса

Интеграция с популярными маркетплейсами.

Этот инструмент позволяет автоматически соединять онлайн-магазин с крупными торговыми площадками. Обмен между товароучетной системой и маркетплейсами позволяет в режиме онлайн получать и обрабатывать в программе заказы покупателей, а также обновлять товарный каталог и остатки на сайте маркетплейса прямо из системы.

Автоматизация загрузки товаров и обновления остатков.

Функция создана для того, чтобы загружать информацию о товарах на разные платформы и обновлять остатки в реальном времени. Она может включать: массовый импорт товаров из таблиц или через API, автоматическое обновление остатков при продаже товаров или их поступлении на склад.

Автозагрузка товаров и обновление остатков — полезные функции, они предотвращают продажу наименований, которых нет в наличии, и уменьшают необходимость ручного управления товарами.

Синхронизация заказов и управление ими

С помощью этого инструмента можно автоматизировать процесс приема и обработки заказов с различных платформ. Так создается единая система для управления заказами, благодаря которой можно быстро обрабатывать их, обновлять статусы и уведомлять клиентов. Это упрощает процесс обработки заказов и сокращает вероятность ошибок.

Обработка возвратов и обменов

Автоматизация процесса возвратов и обменов товаров помогает улучшить клиентский сервис и сделать его более эффективным. Система может автоматически регистрировать запросы на возврат или обмен, управлять документацией и координировать логистику возврата товаров.

Аналитика продаж и отчетность

Инструменты аналитики продаж и отчетности предоставляют данные, которые показывают эффективность бизнеса. Они могут автоматически собирать данные о продажах, клиентском поведении, эффективности маркетинговых кампаний и многом другом.

Автоматизированные отчеты и дашборды помогают быстро анализировать большие объемы данных и принимать обоснованные решения, основанные на точной и актуальной информации.