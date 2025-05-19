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RG-Soft

Приглашаем принять участие в Едином торговом семинаре 1С 28 мая 2025 года в 10:00 по МСК

Дорогие подписчики нашего блога! С радостью приглашаем вас на Единый торговый семинар 1С (участие онлайн), который состоится 28 мая 2025 года в 10:00 по МСК.
Приглашаем принять участие в Едином торговом семинаре 1С 28 мая 2025 года в 10:00 по МСК
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Это мероприятие станет отличной площадкой для обсуждения актуальных трендов в сфере автоматизации, онлайн-продаж, маркетплейсов, регулирования, доставки и омниканальности.

Вы получите полезные insights от экспертов, а также возможность задать вопросы и обменяться опытом с другими участниками.

В программе семинара:

  1. Оценка потенциала ниши и товара при торговле на маркетплейсах: пошаговый разбор.

  2. Прибыльность продаж на примере расчета доходов и расходов по разным площадкам.

  3. Поддержка продаж через маркетплейсы в решениях «1С».

  4. Нормативное регулирование дистанционной торговли.

  5. Особенности торговли маркированным товаром на маркетплейсах.

  6. Коммуникация в разных каналах — как не терять клиентов и заказы.

  7. Собственная курьерская служба: экономика, проблемы, лайфхаки.

  8. Бесшовная интеграция решений «1С» и сервисов доставки СДЭК, «Деловые линии», «Яндекс Маркет».

Участие бесплатное, регистрируйтесь!

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Ждем вас на семинаре, чтобы вместе обсудить будущее торговли!

С уважением, компания RG-Soft.

Единый торговый семинар 1С. Онлайн по всей стране

Дата проведения: 28 мая 2025. Начало в 10:00 по местному времени

Реклама: ООО «Интеллект Альянс», ИНН 7736639977, erid: 2W5zFHwBLBa

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