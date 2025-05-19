Приглашаем принять участие в Едином торговом семинаре 1С 28 мая 2025 года в 10:00 по МСК

Это мероприятие станет отличной площадкой для обсуждения актуальных трендов в сфере автоматизации, онлайн-продаж, маркетплейсов, регулирования, доставки и омниканальности.
Вы получите полезные insights от экспертов, а также возможность задать вопросы и обменяться опытом с другими участниками.
В программе семинара:
Оценка потенциала ниши и товара при торговле на маркетплейсах: пошаговый разбор.
Прибыльность продаж на примере расчета доходов и расходов по разным площадкам.
Поддержка продаж через маркетплейсы в решениях «1С».
Нормативное регулирование дистанционной торговли.
Особенности торговли маркированным товаром на маркетплейсах.
Коммуникация в разных каналах — как не терять клиентов и заказы.
Собственная курьерская служба: экономика, проблемы, лайфхаки.
Бесшовная интеграция решений «1С» и сервисов доставки СДЭК, «Деловые линии», «Яндекс Маркет».
Участие бесплатное, регистрируйтесь!
Ждем вас на семинаре, чтобы вместе обсудить будущее торговли!
С уважением, компания RG-Soft.
Единый торговый семинар 1С. Онлайн по всей стране
Дата проведения: 28 мая 2025. Начало в 10:00 по местному времени
Реклама: ООО «Интеллект Альянс», ИНН 7736639977, erid: 2W5zFHwBLBa
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