Разбор: как законно использовать ИИ с персональными данными: 5 схем под 152-ФЗ

Поэтому задача не в том, чтобы «обойти» запрет, а в том, чтобы либо вывести персональные данные за пределы регулирования (обезличить), либо разместить их обработку в разрешенной юрисдикции (российское облако / on-premise), либо получить надлежащее правовое основание (согласие или договор поручения).
Ниже — пять легальных путей, от самого дешевого и быстрого к самому дорогому и капиталоемкому.
1. Обезличивание до отправки в модель
Это самый доступный способ. Если из текста удалить или заменить плейсхолдерами поля, которые идентифицируют человека (ФИО, телефон, email, паспорт, ИНН физлица, номер счета), то в модель уходит текст, который персональными данными уже не является.
Ключевое условие: простая замена имен на идентификаторы вроде user_123 не всегда решает проблему. Если связь между токеном и человеком можно восстановить, данные все еще могут считаться персональными.
Правовое основание: пункт 9 части 1 статьи 6 152-ФЗ — обработка «в статистических или иных исследовательских целях… при условии обязательного обезличивания».
Как это выглядит на практике: шлюз приватности, который автоматически выполняет цепочку detect → pseudonymize → re-hydrate — находит персональные данные, заменяет их плейсхолдерами перед отправкой в модель и восстанавливает в ответе. После этого можно использовать даже зарубежные модели: трансграничная передача идет в обезличенном виде, и 152-ФЗ формально не нарушается.
Ограничение: метод работает, только если обезличивание необратимо в контексте получателя. Если у облачного провайдера есть доступ к дополнительной информации, позволяющей деобезличить данные, они могут быть признаны персональными.
2. Российское облако с аттестованным ЦОД
Если обезличивание невозможно или нежелательно, следующий шаг — размещение обработки в российском облаке, которое соответствует 152-ФЗ.
Что это дает: данные физически остаются на территории РФ, провайдер обеспечивает соответствие 152-ФЗ, VPN не требуется, ПДн остаются в российской юрисдикции.
Что нужно проверить у провайдера:
Аттестат соответствия требованиям 152-ФЗ. Например, Cloud.ru Evolution аттестован по УЗ-1 (первый уровень защищенности). МТС Web Services запустила сегмент виртуальной инфраструктуры с GPU, аттестованный по первому уровню защищенности.
Размещение в аттестованном ЦОД уровня Tier III — это не только отказоустойчивость (доступность 99,98%+), но и выполнение требований к физической защите и обработке ПДн.
Договор поручения на обработку персональных данных — без него использование облачного сервиса для ПДн юридически некорректно.
Вариант с арендой GPU: если нужна открытая модель, но покупать собственное оборудование невыгодно (дорого, дефицитно, быстро устаревает), можно арендовать GPU-мощности в российском ЦОД. Например, Cloud4Y предлагает LLM-платформу, позволяющую развернуть и дообучить открытую модель на GPU-инфраструктуре провайдера, не выпуская корпус данных за периметр и не покупая ускорители.
3. Гибридная схема: локальная модель + облако
Это архитектурный компромисс. Задачи делятся на два потока: чувствительные данные обрабатываются локальной моделью на устройстве или в контуре компании, а «тяжелые» задачи рассуждения, поиска и планирования уходят в облако.
Пример реализации: Perplexity в 2026 году выпустила функцию Hybrid Compute для Mac — она автоматически распределяет задачи между облачными моделями и локальными моделями на Apple silicon. Облако отвечает за рассуждения и веб-поиск, а локальная модель обрабатывает защищенные файлы и действия на устройстве, так что конфиденциальные данные не покидают устройство.
Для корпоративного контура аналогичный принцип можно реализовать так: локальная open-weight модель (DeepSeek, Qwen, Gemma) разворачивается на своем железе и обрабатывает все, что содержит ПДн или коммерческую тайну, а облачная модель подключается только для задач, где персональных данных нет.
Когда это оправдано: если объем чувствительных данных велик, но не настолько, чтобы полностью отказываться от облачных возможностей.
4. Полностью локальное развертывание (on-premise)
Это максимально защищенный, но и самый дорогой путь. Данные не покидают контур компании вообще.
Что это дает: полное соответствие 152-ФЗ, обработка персональных данных без выхода за периметр, совместимость с требованиями ФСТЭК России.
Что нужно: собственные серверы с GPU, развернутые открытые модели, политика доступа к данным, аттестация контура при необходимости.
Готовые решения: на рынке уже есть платформы для безопасного развертывания ИИ-агентов в корпоративном контуре on-premise, ориентированные на организации с высокими требованиями к контролю и защите данных. Например, «Рег.облако» предлагает приватного ИИ-ассистента по модели HaaS (Hardware as a Service) — изолированное on-premise-решение, архитектура которого позволяет провести аттестацию на соответствие ФЗ-152 и требованиям ФСТЭК.
Когда выбирать: если сегмент с персональными данными уже аттестован и любой новый исходящий поток требует согласования, а объем данных делает облако неприемлемым.
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5. Согласие субъекта или договор поручения
Самый простой юридический путь, который часто недооценивают. Если вы получаете согласие субъекта персональных данных на обработку с использованием конкретного облачного сервиса, требование 152-ФЗ формально закрыто.
Что должно быть в согласии:
указание на то, что данные передаются в сторонний сервис (включая аудиоданные, если речь о распознавании речи);
цели обработки, состав данных, срок действия согласия;
свободное, конкретное, информированное и осознанное согласие.
Договор поручения — альтернативный или дополнительный инструмент. Его отсутствие с зарубежными поставщиками LLM — главная проблема, даже более серьезная, чем уведомление Роскомнадзора. С российскими облачными провайдерами такой договор заключается штатно.
Ограничение: согласие работает, если субъект может его дать осознанно и если обработка не выходит за рамки заявленных целей. Для массовой обработки данных сотрудников или клиентов этот путь часто неприменим.
Сводная таблица: какой путь выбрать
Ситуация
Рекомендуемый путь
В промптах минимум ПДн, можно обезличить
Шлюз приватности + любая модель
Нужна простая интеграция, ПДн есть, но объем небольшой
Российское облако с аттестатом 152-ФЗ
Есть чувствительные данные и тяжелые задачи
Гибрид: локальная модель + облако
Сегмент ПДн аттестован, исходящий поток требует согласования
On-premise, полностью локальный контур
Можно получить согласие субъектов
Согласие + договор поручения
Важное предостережение
Ни один из этих путей не является «обходом» в смысле нарушения закона. Все они — легальные способы организовать обработку так, чтобы требования 152-ФЗ соблюдались. Если же под «обходом» подразумевается передача персональных данных в зарубежное облако без обезличивания, без согласия и без договора поручения — это уже прямое нарушение, за которое предусмотрена ответственность, включая штрафы и блокировку ресурса.
Первый практический шаг — не выбор инструмента, а аудит того, какие именно поля в ваших промптах являются персональными данными. Чаще всего их немного: имя клиента и контакт в тикете, номер полиса, идентификатор пациента. Если эти поля убрать или заменить плейсхолдерами до отправки - в модель уходит текст, который ПДн уже не является, и архитектура может быть гораздо проще и дешевле, чем казалось.
Как показано в статье, легальных путей использования ИИ с персональными данными как минимум пять - от обезличивания до полностью локального контура. Мы поможем вам выбрать оптимальный вариант: проведем аудит данных, оценим объемы и чувствительность, предложим архитектуру и настроим решение под требования 152-ФЗ и ФСТЭК. Свяжитесь с нами по телефону +7(495) 989-22-16 или электронной почте sales@rg-spc.ru.
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