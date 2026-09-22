Разбор: как законно использовать ИИ с персональными данными: 5 схем под 152-ФЗ

1. Обезличивание до отправки в модель

Это самый доступный способ. Если из текста удалить или заменить плейсхолдерами поля, которые идентифицируют человека (ФИО, телефон, email, паспорт, ИНН физлица, номер счета), то в модель уходит текст, который персональными данными уже не является.

Ключевое условие: простая замена имен на идентификаторы вроде user_123 не всегда решает проблему. Если связь между токеном и человеком можно восстановить, данные все еще могут считаться персональными.

Правовое основание: пункт 9 части 1 статьи 6 152-ФЗ — обработка «в статистических или иных исследовательских целях… при условии обязательного обезличивания».

Как это выглядит на практике: шлюз приватности, который автоматически выполняет цепочку detect → pseudonymize → re-hydrate — находит персональные данные, заменяет их плейсхолдерами перед отправкой в модель и восстанавливает в ответе. После этого можно использовать даже зарубежные модели: трансграничная передача идет в обезличенном виде, и 152-ФЗ формально не нарушается.

Ограничение: метод работает, только если обезличивание необратимо в контексте получателя. Если у облачного провайдера есть доступ к дополнительной информации, позволяющей деобезличить данные, они могут быть признаны персональными.