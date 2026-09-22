Расходы будущих периодов в 1С:ERP: от принятия к списанию

Настройка статьи РБП

В системе нет отдельного документа «РБП». Учет строится через использование статей расходов. На вкладке Основное из выпадающего списка необходимо выбрать вариант распределения «На расходы будущих периодов».

И распределяются согласно:

Создаем Правила распределения расходов, указывая:

Наименование.

Методы распределения: по месяцам, по календарным дням, в особом порядке.

Срок действие.

Далее в разделе «Аналитика списания расходов» выбираем статью, на которую будут списываться расходы в течении времени, указанного в правилах распределения РБП.

Счет отражения затрат указывается непосредственно в статье расходов: на вкладке Бухгалтерский учет и налоги выбирается Группа финансового учета для того, чтобы при принятии на учет, РБП отразился на корректном счете.

В поле Вид актива из выпадающего списка доступно два значения: Прочие внеоборотные активы и Дебиторская задолженность. От выбора значения зависит в составе каких активов будет учитываться данный РБП в балансе.