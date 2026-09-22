Расходы будущих периодов в 1С:ERP: от принятия к списанию

Ключевое правило: РБП в 1С:ERP — это не разовая проводка, а сквозной процесс с жесткой последовательностью: Настройка → Поступление → Распределение → Закрытие месяца.
Настройка статьи РБП
В системе нет отдельного документа «РБП». Учет строится через использование статей расходов. На вкладке Основное из выпадающего списка необходимо выбрать вариант распределения «На расходы будущих периодов».
И распределяются согласно:
Создаем Правила распределения расходов, указывая:
Наименование.
Методы распределения: по месяцам, по календарным дням, в особом порядке.
Срок действие.
Далее в разделе «Аналитика списания расходов» выбираем статью, на которую будут списываться расходы в течении времени, указанного в правилах распределения РБП.
Счет отражения затрат указывается непосредственно в статье расходов: на вкладке Бухгалтерский учет и налоги выбирается Группа финансового учета для того, чтобы при принятии на учет, РБП отразился на корректном счете.
В поле Вид актива из выпадающего списка доступно два значения: Прочие внеоборотные активы и Дебиторская задолженность. От выбора значения зависит в составе каких активов будет учитываться данный РБП в балансе.
Принятие к учету
Поступление РБП оформляется документом Приобретение услуг и прочих активов.
Для этого необходимо зайти в раздел Закупки — Документы закупки (все) и создать соответствующий документ. На вкладке Основное заполнить необходимую информацию.
При переходе на вкладку Расходы и прочие активы заполняем содержание, количество, цену и в графе статью РБП, которую создали ранее.
На вкладке Дополнительно заполняем необходимую информацию.
Проводим документ и отражаем проводки.
Распределение РБП
Далее переходим в раздел Финансовый результат и контроллинг — Доходы и расходы, Финансовый результат — Распределение РБП.
На вкладке К распределению устанавливаем курсор на статью РБП и кликаем по кнопке Распределить расходы:
Система создаст и заполнит документ распределения РБП на основе имеющихся данных.
Необходимо проверить информацию на вкладке Основное и при необходимости внести изменения.
На следующей вкладке Распределение по месяцам кликаем по кнопке Распределить расходы, система автоматически пропорционально периоду распределить сумму. При необходимости суммы распределения тоже можно изменить.
Проводим документ, отражаем проводки. Система формирует проводки за весь период использования расходов будущих периодов авансом.
Таким образом документ Приобретение услуг и прочих активов создает актив на счете 97 РБП, а документ Распределение расходов будущих периодов создает график списания РБП на затраты и отражает суммы списания на счетах бухгалтерского учета.
Получите дорожную карту по внедрению 1С разработанную для вашей компании бесплатно!
Получите дорожную карту по внедрению 1С разработанную для вашей компании бесплатно!
Как показано в статье, корректный учет РБП требует внимания на каждом этапе: настройка статьи расходов, выбор вида актива, оформление поступления, распределение по месяцам и контроль проводок.
Мы предлагаем полное сопровождение: от настройки системы до консультаций по сложным ситуациям при закрытии месяца. Доверьте учет РБП профессионалам — свяжитесь с нами по телефону +7(495) 989-22-16 или электронной почте sales@rg-spc.ru.
Реклама: ООО «РГ-Софт Проект Консалтинг», ИНН 7736229025, erid: 2W5zFGt25jw