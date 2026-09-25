Разбор: как выбирать процессы для внедрения ИИ в 1С

Четыре признака: что каждый означает на практике

1. Повторяется ли процесс часто

Смысл: ИИ имеет смысл там, где операция выполняется регулярно — ежедневно, еженедельно, сотни раз в месяц. Если процесс разовый или сезонный (раз в год), эффект от автоматизации будет незаметен, а затраты на внедрение — те же. Примеры из 1С: Процесс Частота Подходит? Ввод первичных документов (счета, накладные) Ежедневно, десятки штук Да Прогноз продаж Еженедельно/ежемесячно Да Формирование годового отчета Раз в год Нет Инвентаризация Раз в квартал/год Скорее нет Что проверить: посчитайте, сколько раз в месяц сотрудник выполняет эту операцию и сколько времени тратит. Если меньше 2–3 часов в месяц — автоматизация не окупится.

2. Видно ли результат решения

Смысл: ИИ должен выдавать результат, который можно объективно проверить — правильно или неправильно, точно или неточно. Если результат «на вкус» и его нельзя измерить, вы не сможете понять, работает ли ИИ вообще. Примеры из 1С: Процесс Можно ли проверить? Как Распознавание счета Да Сравнить распознанные поля с оригиналом Прогноз продаж Да MAE, RMSE, MAPE — отклонение от факта Генерация текста письма Сложно Только экспертно, «нравится/не нравится» Подбор кандидата по резюме Частично Сравнить с финальным решением нанимателя Что проверить: если результат нельзя свести к числу или четкому критерию «да/нет» — ИИ будет сложно внедрить, потому что непонятно, когда он работает хорошо, а когда плохо.

3. Есть ли цена у ошибки

Смысл: Если ИИ ошибется, это должно что-то стоить — время, деньги, репутацию. Если ошибка ничего не стоит, автоматизация не даст эффекта: никто не заметит разницы. Примеры из 1С: Процесс Цена ошибки Вывод Проверка контрагента Высокая: штрафы, блокировка счета Автоматизировать Распознавание накладной Средняя: нужно переделать вручную Автоматизировать с контролем Озвучивание внутреннего отчета Низкая: перечитают глазами Не приоритет Заполнение справочника Низкая: поправят позже Не приоритет Что проверить: если ошибка ИИ приводит только к тому, что сотрудник «поправит потом» — процесс не в приоритете. Сначала берите те, где ошибка стоит денег или времени.

4. Готова ли команда