ОСНО перетяжка мобилка 22 09
Купить подписку
Бесплатный вебинар: Бухгалтер + ИИ: отвечаем на требования ФНС 💼
RG-Soft
Читать 3 мин
Разбор: как выбирать процессы для внедрения ИИ в 1С

Разбор: как выбирать процессы для внедрения ИИ в 1С

Это фильтр для отбора процессов, которые действительно стоит автоматизировать с помощью ИИ. Логика такая: не каждый процесс, который «можно» автоматизировать, даст эффект. Нужно отсеять те, где ИИ не окупится или не приживется.

306 просмотров24 открытия

Четыре признака: что каждый означает на практике

1. Повторяется ли процесс часто

Смысл: ИИ имеет смысл там, где операция выполняется регулярно — ежедневно, еженедельно, сотни раз в месяц. Если процесс разовый или сезонный (раз в год), эффект от автоматизации будет незаметен, а затраты на внедрение — те же.

Примеры из 1С:

Процесс

Частота

Подходит?

Ввод первичных документов (счета, накладные)

Ежедневно, десятки штук

Да

Прогноз продаж

Еженедельно/ежемесячно

Да

Формирование годового отчета

Раз в год

Нет

Инвентаризация

Раз в квартал/год

Скорее нет

Что проверить: посчитайте, сколько раз в месяц сотрудник выполняет эту операцию и сколько времени тратит. Если меньше 2–3 часов в месяц — автоматизация не окупится.

2. Видно ли результат решения

Смысл: ИИ должен выдавать результат, который можно объективно проверить — правильно или неправильно, точно или неточно. Если результат «на вкус» и его нельзя измерить, вы не сможете понять, работает ли ИИ вообще.

Примеры из 1С:

Процесс

Можно ли проверить?

Как

Распознавание счета

Да

Сравнить распознанные поля с оригиналом

Прогноз продаж

Да

MAE, RMSE, MAPE — отклонение от факта

Генерация текста письма

Сложно

Только экспертно, «нравится/не нравится»

Подбор кандидата по резюме

Частично

Сравнить с финальным решением нанимателя

Что проверить: если результат нельзя свести к числу или четкому критерию «да/нет» — ИИ будет сложно внедрить, потому что непонятно, когда он работает хорошо, а когда плохо.

3. Есть ли цена у ошибки

Смысл: Если ИИ ошибется, это должно что-то стоить — время, деньги, репутацию. Если ошибка ничего не стоит, автоматизация не даст эффекта: никто не заметит разницы.

Примеры из 1С:

Процесс

Цена ошибки

Вывод

Проверка контрагента

Высокая: штрафы, блокировка счета

Автоматизировать

Распознавание накладной

Средняя: нужно переделать вручную

Автоматизировать с контролем

Озвучивание внутреннего отчета

Низкая: перечитают глазами

Не приоритет

Заполнение справочника

Низкая: поправят позже

Не приоритет

Что проверить: если ошибка ИИ приводит только к тому, что сотрудник «поправит потом» — процесс не в приоритете. Сначала берите те, где ошибка стоит денег или времени.

4. Готова ли команда

Смысл: Даже идеальный процесс не внедрится, если люди не хотят работать по-новому. Нужен заинтересованный руководитель и сотрудники, готовые пробовать.

Примеры:

Ситуация

Готовность

Что делать

Руководитель сам просит автоматизировать

Высокая

Запускать пилот

Сотрудники боятся, что ИИ «заменит»

Низкая

Сначала объяснить, что ИИ — помощник, а не замена

Нет владельца процесса

Низкая

Назначить/найти ответственного, иначе пилот умрет

Команда уже использует ИИ-инструменты

Высокая

Можно брать сложные сценарии

Что проверить: если процесс автоматизируется «сверху» без поддержки на местах — сотрудники саботируют или вернутся к Excel через месяц.

Три корзины: что с этим делать

После проверки по четырем признакам процессы раскладываются по трем корзинам.

Корзина 1: «Брать в ИИ» (стартовать в ближайший квартал)

Сюда попадают процессы, которые прошли все четыре фильтра: частые, с измеримым результатом, с ценой ошибки и с готовой командой.

Примеры из 1С:

  • Распознавание первичных документов (1С:РПД).

  • Прогнозирование продаж (1С:Прогнозирование продаж).

  • Автогенерация черновиков коммерческих предложений.

  • Скоринг КП по критериям тендера.

Что делать: составить техзадание на пилот, определить метрики, запустить на одном участке.

Корзина 2: «Просто ускорить» (ИИ поверх процесса без перестройки)

Сюда попадают процессы, где ИИ не меняет сам процесс, а просто ускоряет отдельные шаги. Не требует перестройки регламентов и обучения сотрудников.

Примеры из 1С:

  • Автодополнение кода в 1C:EDT (1С:Напарник) — разработчик пишет быстрее, но процесс остается тем же.

  • Голосовой ввод текста (1С:Распознавание речи) — вместо клавиатуры, но текст все равно правится вручную.

  • Автопоиск в базе знаний (1С:Напарник ИТС) — вместо ручного поиска по документации.

Что делать: подключить сервис, обучить базовым сценариям, не менять регламенты.

Корзина 3: «Не трогать» (рано или незачем)

Сюда попадают процессы, которые не прошли хотя бы один из четырех фильтров. Автоматизация либо не окупится, либо не приживется.

Примеры из 1С:

  • Формирование годового отчета — раз в год, эффект незаметен.

  • Озвучивание внутренних писем — ошибка ничего не стоит.

  • Процесс без владельца — никто не будет внедрять.

  • Процесс с грязными данными — сначала нужно навести порядок в НСИ.

Что делать: вернуться к нему позже, когда изменятся условия (появится владелец, данные станут чище, процесс станет регулярным).

Как это работает в реальности: пример

Допустим, в компании есть три процесса:

Процесс

Частота

Результат

Цена ошибки

Команда

Корзина

Ввод счетов от поставщиков

Ежедневно, 50 шт.

Виден (сравнить с оригиналом)

Средняя (переделать вручную)

Бухгалтерия готова

Брать в ИИ

Прогноз продаж

Ежемесячно

Виден (MAPE)

Высокая (закупки, склад)

Руководитель просит

Брать в ИИ

Озвучивание внутренних регламентов

Раз в месяц

Не измерим

Низкая

Никто не просил

Не трогать

Итог: запускаем два пилота — распознавание счетов и прогнозирование продаж. Третий процесс откладываем.

Получите дорожную карту по внедрению 1С разработанную для вашей компании бесплатно!

Получите дорожную карту по внедрению 1С разработанную для вашей компании бесплатно!

Нажимая кнопку, я соглашаюсь с пользовательским соглашением, обработкой персональных данных и получением информационных и рекламных рассылок

Зачем этот фильтр вообще нужен

Без него типичная ошибка — автоматизировать то, что «интересно» или «модно», а не то, что дает эффект. В результате пилот проваливается, бюджет потрачен, а руководство делает вывод «ИИ не работает».

Фильтр из четырех признаков и трех корзин — это способ за один день отсеять заведомо провальные идеи и сосредоточиться на тех 3–5 процессах, которые действительно дадут измеримый результат в ближайший квартал.

Если вы уже поняли, какие процессы стоит автоматизировать, мы поможем подключить готовые ИИ-сервисы 1С: распознавание первичных документов, прогнозирование продаж, автогенерацию коммерческих предложений и другие. Настроим под ваши задачи, обучим сотрудников и проследим за метриками. Получите консультацию по телефону +7(495) 989-22-16 или email: sales@rg-spc.ru.

Реклама: ООО «РГ-Софт Проект Консалтинг», ИНН 7736229025, erid: 2W5zFGpAied

Информации об авторе

RG-Soft

RG-Soft

Мы расширяем ваши возможности.

4 386 подписчиков75 постов

Контакты

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка