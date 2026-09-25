Разбор: как выбирать процессы для внедрения ИИ в 1С

Четыре признака: что каждый означает на практике
1. Повторяется ли процесс часто
Смысл: ИИ имеет смысл там, где операция выполняется регулярно — ежедневно, еженедельно, сотни раз в месяц. Если процесс разовый или сезонный (раз в год), эффект от автоматизации будет незаметен, а затраты на внедрение — те же.
Примеры из 1С:
Процесс
Частота
Подходит?
Ввод первичных документов (счета, накладные)
Ежедневно, десятки штук
Да
Прогноз продаж
Еженедельно/ежемесячно
Да
Формирование годового отчета
Раз в год
Нет
Инвентаризация
Раз в квартал/год
Скорее нет
Что проверить: посчитайте, сколько раз в месяц сотрудник выполняет эту операцию и сколько времени тратит. Если меньше 2–3 часов в месяц — автоматизация не окупится.
2. Видно ли результат решения
Смысл: ИИ должен выдавать результат, который можно объективно проверить — правильно или неправильно, точно или неточно. Если результат «на вкус» и его нельзя измерить, вы не сможете понять, работает ли ИИ вообще.
Примеры из 1С:
Процесс
Можно ли проверить?
Как
Распознавание счета
Да
Сравнить распознанные поля с оригиналом
Прогноз продаж
Да
MAE, RMSE, MAPE — отклонение от факта
Генерация текста письма
Сложно
Только экспертно, «нравится/не нравится»
Подбор кандидата по резюме
Частично
Сравнить с финальным решением нанимателя
Что проверить: если результат нельзя свести к числу или четкому критерию «да/нет» — ИИ будет сложно внедрить, потому что непонятно, когда он работает хорошо, а когда плохо.
3. Есть ли цена у ошибки
Смысл: Если ИИ ошибется, это должно что-то стоить — время, деньги, репутацию. Если ошибка ничего не стоит, автоматизация не даст эффекта: никто не заметит разницы.
Примеры из 1С:
Процесс
Цена ошибки
Вывод
Проверка контрагента
Высокая: штрафы, блокировка счета
Автоматизировать
Распознавание накладной
Средняя: нужно переделать вручную
Автоматизировать с контролем
Озвучивание внутреннего отчета
Низкая: перечитают глазами
Не приоритет
Заполнение справочника
Низкая: поправят позже
Не приоритет
Что проверить: если ошибка ИИ приводит только к тому, что сотрудник «поправит потом» — процесс не в приоритете. Сначала берите те, где ошибка стоит денег или времени.
4. Готова ли команда
Смысл: Даже идеальный процесс не внедрится, если люди не хотят работать по-новому. Нужен заинтересованный руководитель и сотрудники, готовые пробовать.
Примеры:
Ситуация
Готовность
Что делать
Руководитель сам просит автоматизировать
Высокая
Запускать пилот
Сотрудники боятся, что ИИ «заменит»
Низкая
Сначала объяснить, что ИИ — помощник, а не замена
Нет владельца процесса
Низкая
Назначить/найти ответственного, иначе пилот умрет
Команда уже использует ИИ-инструменты
Высокая
Можно брать сложные сценарии
Что проверить: если процесс автоматизируется «сверху» без поддержки на местах — сотрудники саботируют или вернутся к Excel через месяц.
Три корзины: что с этим делать
После проверки по четырем признакам процессы раскладываются по трем корзинам.
Корзина 1: «Брать в ИИ» (стартовать в ближайший квартал)
Сюда попадают процессы, которые прошли все четыре фильтра: частые, с измеримым результатом, с ценой ошибки и с готовой командой.
Примеры из 1С:
Распознавание первичных документов (1С:РПД).
Прогнозирование продаж (1С:Прогнозирование продаж).
Автогенерация черновиков коммерческих предложений.
Скоринг КП по критериям тендера.
Что делать: составить техзадание на пилот, определить метрики, запустить на одном участке.
Корзина 2: «Просто ускорить» (ИИ поверх процесса без перестройки)
Сюда попадают процессы, где ИИ не меняет сам процесс, а просто ускоряет отдельные шаги. Не требует перестройки регламентов и обучения сотрудников.
Примеры из 1С:
Автодополнение кода в 1C:EDT (1С:Напарник) — разработчик пишет быстрее, но процесс остается тем же.
Голосовой ввод текста (1С:Распознавание речи) — вместо клавиатуры, но текст все равно правится вручную.
Автопоиск в базе знаний (1С:Напарник ИТС) — вместо ручного поиска по документации.
Что делать: подключить сервис, обучить базовым сценариям, не менять регламенты.
Корзина 3: «Не трогать» (рано или незачем)
Сюда попадают процессы, которые не прошли хотя бы один из четырех фильтров. Автоматизация либо не окупится, либо не приживется.
Примеры из 1С:
Формирование годового отчета — раз в год, эффект незаметен.
Озвучивание внутренних писем — ошибка ничего не стоит.
Процесс без владельца — никто не будет внедрять.
Процесс с грязными данными — сначала нужно навести порядок в НСИ.
Что делать: вернуться к нему позже, когда изменятся условия (появится владелец, данные станут чище, процесс станет регулярным).
Как это работает в реальности: пример
Допустим, в компании есть три процесса:
Процесс
Частота
Результат
Цена ошибки
Команда
Корзина
Ввод счетов от поставщиков
Ежедневно, 50 шт.
Виден (сравнить с оригиналом)
Средняя (переделать вручную)
Бухгалтерия готова
Брать в ИИ
Прогноз продаж
Ежемесячно
Виден (MAPE)
Высокая (закупки, склад)
Руководитель просит
Брать в ИИ
Озвучивание внутренних регламентов
Раз в месяц
Не измерим
Низкая
Никто не просил
Не трогать
Итог: запускаем два пилота — распознавание счетов и прогнозирование продаж. Третий процесс откладываем.
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Зачем этот фильтр вообще нужен
Без него типичная ошибка — автоматизировать то, что «интересно» или «модно», а не то, что дает эффект. В результате пилот проваливается, бюджет потрачен, а руководство делает вывод «ИИ не работает».
Фильтр из четырех признаков и трех корзин — это способ за один день отсеять заведомо провальные идеи и сосредоточиться на тех 3–5 процессах, которые действительно дадут измеримый результат в ближайший квартал.
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