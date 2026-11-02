Воинский учет в программе 1С для «чайников»: с чего начать, если вы никогда это не делали

Введение. Воинский учет поручили вам? Без паники!

Вы работаете бухгалтером или специалистом по кадрам, занимаетесь привычными документами — и вдруг руководитель поручает вам вести воинский учет. Нужно разобраться в правилах, проверить документы сотрудников, подготовить сведения и организовать работу в 1С.

В этой статье разберем основы простыми словами и покажем, как 1С помогает организовать работу.