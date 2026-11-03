Цифровой контур 2026: как Единый реестр воинского учета (ЕРВУ) меняет правила игры в 1С

С запуском Единого реестра воинского учета (ЕРВУ) привычные «бумажные» алгоритмы окончательно уходят в прошлое. Государство замыкает все информационные потоки в единую цифровую экосистему. Для кадровых служб это сигнал: пора перестраивать привычные внутренние процессы и осваивать новые инструменты электронного взаимодействия в программах 1С.

В этой статье мы разберем технические нюансы работы с ЕРВУ, напомним о критически важных сроках и расскажем, как настроить конфигурацию 1С для безошибочной подготовки отчетности.