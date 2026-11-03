Цифровой контур 2026: как Единый реестр воинского учета (ЕРВУ) меняет правила игры в 1С

С запуском Единого реестра воинского учета (ЕРВУ) привычные «бумажные» алгоритмы окончательно уходят в прошлое. Государство замыкает все информационные потоки в единую цифровую экосистему. Для кадровых служб это сигнал: пора перестраивать привычные внутренние процессы и осваивать новые инструменты электронного взаимодействия в программах 1С.
В этой статье мы разберем технические нюансы работы с ЕРВУ, напомним о критически важных сроках и расскажем, как настроить конфигурацию 1С для безошибочной подготовки отчетности.
Анатомия ЕРВУ: что важно знать бизнесу
Единый реестр воинского учета (ЕРВУ) — это глобальная государственная база данных, где аккумулируются актуальные сведения обо всех гражданах, подлежащих учету. Информация стекается туда из множества ведомств автоматически, что позволяет государству видеть максимально полную картину в режиме реального времени.
Среди кадровиков до сих пор бытует заблуждение, путающее ЕРВУ и Реестр повесток. Важно разделять эти понятия:
ЕРВУ — это фундамент, мастер-база со сведениями о гражданах (где работают, где живут, какое образование получили).
Реестр повесток — это надстройка над базой, специализированный сервис, который отвечает исключительно за фиксацию фактов отправки и вручения уведомлений.
Юридический каркас новой системы жестко регламентирован. Главными ориентирами для бизнеса остаются закон № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (включая статьи 4, 8.2 и 8.3) и постановление Правительства № 506 от 19.04.2024. При этом базовые корпоративные обязанности работодателей по-прежнему регулируются классическим постановлением Правительства № 719.
Обязанности работодателя: новые рельсы, жесткие сроки
Цифровизация госсистем не снимает с бизнеса ответственности. Напротив, контроль со стороны государства стал автоматическим, а значит — неизбежным. Задача кадровика — скрупулезно фиксировать все движения персонала и вовремя сигнализировать в военкоматы.
Цена ошибки или просрочки сейчас высока как никогда. Согласно ст. 21.4 КоАП РФ, за игнорирование обязанностей или опоздание с отчетами должностному лицу грозит административный штраф от 40 000 до 50 000 рублей.
Чтобы не подставить компанию и себя под санкции, держите в голове актуальный календарь дедлайнов:
5 календарных дней — на отправку сведений, если вы приняли на работу или уволили военнообязанного сотрудника.
5 календарных дней — на уведомление об изменении ключевых данных сотрудника (смена фамилии, семейного положения, переезд, перевод на новую должность или получение диплома).
3 рабочих дня — на экстренное сообщение в военкомат, если вы обнаружили сотрудника, который уклоняется от постановки на воинский учет.
2 недели — стандартный срок для подготовки ответов на адресные запросы от военных комиссариатов.
Технологический мост: как выгружать данные из 1С
Современные программные продукты 1С позволяют существенно облегчить рутину кадровика, используя уже внесенную информацию из личных карточек сотрудников.
В конфигурации «1С:Зарплата и управление персоналом 8» (ред. 3) центральной точкой управления этими процессами стал специализированный журнал «Сведения для военкоматов». Функционал решения покрывает все рутинные сценарии:
Регистрация приема и увольнения сотрудников.
Фиксация изменений персональных сведений.
Подготовка списков для первичной постановки на учет.
Формирование плановых и экстренных извещений о «неучтенных» гражданах.
Критически важный технический нюанс: программа 1С не связана с ЕРВУ напрямую по принципу «одной кнопки». Программа — это инструмент подготовки. Она собирает массив данных и упаковывает его в файл формата CSV. А вот загрузить этот файл в личный кабинет на государственном портале (Реестрповесток.рф) кадровик должен вручную. Пока вы не выполните загрузку на сайте и не получите статус успешной обработки, обязанность перед государством не считается выполненной.
Аналогичные инструменты в разной степени реализованы и в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0). Это выручает небольшие компании, ведущие весь учет в одной базе, однако набор доступных отчетов там может отличаться в зависимости от релиза программы.
Аудит базы 1С: чек-лист перед отправкой
Электронный документооборот не прощает небрежности в заполнении реквизитов. Если в бумажном отчете мелкую опечатку могли не заметить, то алгоритмы государственного портала просто отклонят некорректный CSV-файл.
Перед тем как начать массовую выгрузку сведений, проведите внутренний аудит кадровой базы по следующим пунктам:
Персональный блок: проверьте актуальность паспортов, СНИЛС и ИНН работников.
География: убедитесь, что адреса проживания и регистрации заполнены строго по актуальному классификатору (ФИАС), с указанием индексов.
Справочник военкоматов: проверьте точные наименования, коды и актуальные реквизиты комиссариатов, к которым приписаны ваши сотрудники.
Обновления ПО: регулярно устанавливайте свежие релизы 1С. Разработчики постоянно дорабатывают структуру выгружаемых файлов под меняющиеся требования Минцифры и Минобороны. Работа на устаревшей версии гарантированно приведет к техническим ошибкам при импорте на портал.
С чего начать перестройку процессов: пошаговый план
Если в вашей компании воинский учет до этого момента велся хаотично, внедрение ЕРВУ — отличный поводов навести в нем порядок:
Проведите техническую ревизию: выясните точное название и версию вашей конфигурации 1С, проверьте наличие открытых прав на работу с блоком воинского учета.
Актуализируйте архивы: соберите бумажные копии военных билетов и приписных свидетельств сотрудников, сверьте их с данными в программе.
Закрепите зоны ответственности: официально (приказом) назначьте сотрудника, который будет отвечать за формирование файлов в 1С и их ручную отправку через государственный портал.
Сделайте тестовый прогон: попробуйте сформировать первый файл отчетности заранее, чтобы выявить пропуски в реквизитах до того, как включится счетчик жестких 5-дневных сроков.
Цифровая трансформация воинского учета — это не усложнение жизни бизнеса, а переход на новые стандарты прозрачности. Поддерживая кадровые данные в 1С в идеальном порядке и вовремя обновляя программу, вы сведете риски штрафов к нулю, а подготовка отчетов для ЕРВУ займет всего несколько минут.
Заключение: автоматизация как страховка от штрафов
Запуск ЕРВУ наглядно доказывает: цифровизация не снимает с бизнеса надзорные обязательства, а лишь переводит их на язык жестких алгоритмов. Вся ответственность за полноту, достоверность и своевременную отправку сведений по-прежнему лежит исключительно на работодателе. Программы 1С в этой схеме выступают мощным союзником — они берут на себя рутину, переиспользуют уже готовые кадровые данные и защищают специалиста от механических ошибок.
Однако сама по себе программа не станет панацеей, если запустить процесс в последний момент. Чтобы система электронного взаимодействия работала без сбоев, компании необходимо действовать проактивно: провести ревизию текущей конфигурации, вычистить ошибки в личных карточках сотрудников и четко прописать для ответственных лиц регламент действий на государственном портале.
Если вы стремитесь перевести воинский учет в 1С на новые цифровые рельсы без стресса и авралов, привлеките к процессу специалистов по сопровождению 1С. Эксперты помогут оперативно развернуть актуальные обновления, провести аудит настроек и на практических примерах покажут, как правильно формировать документы. Такой подход позволит вашей ИТ-системе встретить новые государственные требования во всеоружии.
ЕРВУ переводит воинский учет в цифровой формат с жесткими сроками и автоматическим контролем. 1С помогает подготовить данные, но ответственность за их достоверность и своевременную загрузку на портал остается на работодателе. Наша компания поможет вам перестроить процессы без авралов: проведем аудит кадровой базы, проверим актуальность релиза, настроим журнал «Сведения для военкоматов», отработаем формирование и загрузку CSV-файлов. Подготовьтесь к новым требованиям заранее — свяжитесь с нами по телефону +7(495) 989-22-16 или электронной почте sales@rg-spc.ru.
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