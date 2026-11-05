Пошаговый алгоритм: настройка воинского учета в 1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0) с нуля

Долгое время для автоматизации этого процесса бухгалтерам требовалась специализированная программа «1С:ЗУП», но начиная с выпуска релиза 3.0.147, полноценный технический блок для конфигурации воинского учета появился и в стандартной «1С:Бухгалтерия предприятие 8».
В этой статье представлен подробный пошаговый алгоритм: как правильно активировать интерфейс, настроить системные параметры, привязать ответственных лиц и подготовить внутренние справочники программы для корректного старта.
Шаг 1. Аудит технических параметров системы
Прежде чем переходить к заполнению личных карточек, необходимо убедиться, что текущая база обновлена и готова к работе с воинским учетом.
Проверка версии конфигурации
Блок воинского учета заложен в программный код системы, начиная с версии 3.0.147. Если ваша база имеет более ранний номер сборки, нужные вкладки и переключатели кадрового интерфейса будут недоступны (рисунок № 1).
Шаг 2. Активация функций в панели функциональности
По умолчанию программные опции воинского учета скрыты, чтобы не перегружать стандартное рабочее пространство бухгалтера. Их необходимо включить вручную на самом верхнем уровне настроек базы.
Включение кадрового функционала ВУ
Маршрут к настройкам зависит от выбранного вами типа интерфейса. Перейдите по пути: «Главное» → «Настройки» → «Функциональность» (либо через общее меню конфигурации «Настройки» → «Функциональность»). В открывшемся окне выберите вкладку «Сотрудники» и активируйте опции расширенного учета сотрудников (рисунок № 2).
Шаг 3. Техническая настройка параметров ВУ в разделе «Зарплата и кадры»
После того как вы активировали общую галочку в функциональности программы, в главном интерфейсе «1С:Бухгалтерия» открывается доступ к специализированному техническому блоку, где задаются глобальные правила обработки кадровой информации.
Перейдите по маршруту: «Зарплата и кадры» → «Справочники и настройки» → «Настройки воинского учета» (рисунок № 3).
В открывшемся окне необходимо задать базовые технические параметры, по которым программа будет считывать и группировать информацию:
Выбор формата передачи адресов: укажите, какие именно типы адресов система должна подтягивать при взаимодействии с ведомствами (только постоянную регистрацию по прописке, адреса фактического проживания или места временного пребывания).
Параметры учета совместителей: установите флажок «Учитывать внешних совместителей», если специфика вашей компании требует включения данных сотрудников в общую систему кадрового мониторинга.
Шаг 4. Верификация реквизитов организации и назначение ответственного за ВУ
Программа не сможет корректно связать внутренние справочники и автоматически заполнять бланки, если в регистрационных данных компании допущены ошибки. Перейдите в раздел «Главное» → «Организации» и откройте карточку вашего юридического лица.
Здесь необходимо выполнить два ключевых действия:
Проверить основные поля: убедитесь в правильности заполнения ИНН, КПП, ОГРН, кодов статистики и ФИО руководителя (рисунок № 4).
Указать ответственного за ВУ: перейдите по ссылке «Ответственные лица» (или найдите соответствующий блок должностных лиц в зависимости от настройки интерфейса) и зафиксируйте сотрудника, на которого приказом руководителя официально возложены обязанности по ведению воинского учета в компании. Без этой привязки программа не сможет автоматически подставлять личные данные и подпись ответственного специалиста в кадровые документы (рисунок № 5).
Шаг 5. Конфигурирование личных карточек персонала
Основной этап настройки заключается в оцифровке данных военнообязанных лиц. Для этого перейдите в справочник сотрудников по маршруту: «Зарплата и кадры» → «Кадры» → «Сотрудники» (рисунок № 6).
Откройте личную карточку нужного человека. В зависимости от версии обновления и кастомизации вашего интерфейса, блок воинского учета может располагаться либо на отдельной одноименной вкладке, либо внутри общих данных физического лица.
Заполнение системных полей выполняется строго на основании официальных документов сотрудника (рисунок № 7):
Название поля в системе 1С
Техническое содержание (что вносить)
Отношение к воинской обязанности
Текущий статус гражданина (военнообязанный, призывник)
Воинское звание
Четкое звание в соответствии с военным билетом
Состав и профиль
Категория (командный, медицинский, технический и др.)
Категория запаса
Цифровой разряд запаса
Военно-учетная специальность
Символьно-цифровой код ВУС
Категория годности
Буквенный код здоровья (А, Б, В, Г или Д)
Военный комиссариат
Конкретное ведомство приписки сотрудника
Шаг 6. Настройка справочника «Военкоматы»
Для того чтобы система корректно кодировала данные, необходимо правильно организовать справочник ведомств. Он доступен по адресу: «Зарплата и кадры» → «Воинский учет» → «Военкоматы». Если эта команда не отображается на панели, добавьте ее через настройки навигации текущего раздела (рисунок № 8).
Правило настройки: старайтесь избегать ручного ввода названий комиссариатов «на слух». Программа поддерживает автоматическое заполнение данных из встроенных государственных классификаторов. Использование классификаторов минимизирует риски сбоев при последующем переходе на электронный документооборот.
Шаг 7. Настройка каналов электронного обмена
Если ваш релиз программы технически поддерживает автоматизированную отправку цифровых данных в комиссариаты, этот блок также требует предварительной настройки.
Перед тестированием экспорта файлов убедитесь, что:
Полностью заполнен справочник военкоматов (без ручных текстовых подмен).
Заполнены все обязательные реквизиты организации и ответственных лиц.
Технический канал связи и криптографические форматы обмена предварительно согласованы с вашим официальным оператором отчетности.
Чек-лист: экспресс-проверка корректности технической настройки
Используйте эту таблицу как внутренний чек-лист, чтобы убедиться, что все этапы конфигурирования программы выполнены верно.
№
Контрольная точка настройки
Статус
1
Релиз программы проверен (номер сборки 3.0.147 или выше)
☐
2
Административные права пользователя позволяют изменять кадровые блоки
☐
3
В кадровых настройках функциональности активирован учет сотрудников
☐
4
Настроены глобальные параметры ВУ в разделе «Зарплата и кадры»
☐
5
Карточка юрлица заполнена без опечаток в ИНН/КПП
☐
6
В карточке организации назначен ответственный за ведение ВУ сотрудник
☐
7
Профили военнообязанных работников заполнены по оригиналам документов
☐
8
Адреса прописки и фактического проживания технически разделены
☐
9
Справочник комиссариатов привязан к системному классификатору
☐
10
Настроены и протестированы электронные каналы связи (если применимо)
☐
Технический FAQ: почему не получается настроить ВУ?
Проблема: Не могу найти раздел «Воинский учет» в меню
Решение: Проверьте параметры функциональности на вкладке «Кадры». Если галочки стоят, но раздела нет, убедитесь, что интерфейс программы не переведен в «краткий» режим, а ваша учетная запись имеет права «Кадровик» или «Администратор». Также проверьте, выполнен ли Шаг 3 в меню «Зарплата и кадры».
Проблема: Окна для ввода ВУС (военно-учетной специальности) и звания заблокированы для редактирования
Решение: Данные поля могут блокироваться, если карточка сотрудника жестко синхронизирована с внешней базой зарплаты, либо если в системе не проведены первичные кадровые документы (например, приказ о приеме на работу), закрепляющие статус сотрудника.
Проблема: Сбой при генерации тестового файла электронного обмена
Решение: Вернитесь в справочник «Военкоматы». Если название ведомства было вбито вручную текстом, система не сможет присвоить файлу обязательный цифровой код. Перепривяжите военкомат из классификатора.
Настройка воинского учета в 1С:Бухгалтерия 8 — это последовательность шагов, каждый из которых важен: проверить релиз, активировать функциональность, задать параметры ВУ, назначить ответственного, заполнить карточки сотрудников и привязать справочник военкоматов к классификатору. Пройдя этот путь, вы получите систему, готовую к формированию отчетности и электронному обмену. Если нужна помощь — наша компания проведет аудит вашей базы, настроит все параметры и обучит сотрудников работе с блоком воинского учета. Свяжитесь с нами для получения подробной информации по телефону +7(495) 989-22-16 или электронной почте sales@rg-spc.ru.
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