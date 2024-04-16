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ВЭД

Антикризисная поддержка участников ВЭД: теория и практика 

Многочисленные санкционные меры нарушили устоявшийся порядок взаимоотношений между участниками внешнеэкономической деятельности. В статье рассказываем, какие антикризисные меры приняты государством для поддержания участников ВЭД, как они работают на практике и как их грамотно использовать.
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Антикризисная поддержка участников ВЭД: теория и практика 
Иллюстрация: Райт Консалтинг

Какие меры поддержки участников ВЭД сейчас действуют

Льготное кредитование для приобретения приоритетной импортной продукции

Участники ВЭД могут получить субсидию (кредит) по льготной ставке для того, чтобы расплатиться по импортным контрактам. 

Льготная ставка рассчитывается  по формуле:

0,3 х ключевая ставка + 3%.

Как можно распорядиться субсидией:

  • на оплату поставки или лизинга приоритетной продукции (например, электроники, продовольствия, транспорта, стройматериалов);

  • на оплату таможенных платежей и транспортных расходов для ввоза такой продукции;

  • на оплату иных работ и услуг, связанных с приобретением продукции или ее лизингом.

Справка: подробнее об условиях предоставления субсидий в постановлении Правительства от 18.05.2022 г. № 895 (в ред. от 08.08.2023 г.)

Льготные условия таможенного оформления

1. Раньше, если после подачи декларации  назначалась  проверка  таможенной стоимости товаров, необходимо было внести на счет сумму обеспечения.

По сути, эти деньги выбывали из оборота предпринимателей и блокировались до момента завершения таможенных проверки. Товар до завершения проверки считался условно выпущенным.

Сейчас в случае условного выпуска товаров импортеры могут не вносить сумму обеспечения (на оплату пошлину и налогов). 

Данная мера действует с 28 марта 2022 г. и распространяется на товары для производства продовольственной, электронной, металлургической продукции, а также продукции легкой промышленности.

Справка: см. постановление Правительства от 17.11.2022 г. № 2084.

2. Упростили ввоз многокомпонентных товаров.

Раньше компании, осуществляющие ввоз сложного многокомпонентного оборудования, должны были ввозить его в рамках одной сделки и все равно сталкивались с проблемами по доказыванию страны происхождения товара, его налогообложением и таможенным оформлением. 

Теперь ситуация значительно изменилась в лучшую сторону:

  • до 01 января 2029 г. импортерам разрешили ввоз компонентов товара в рамках нескольких сделок;

  • до 01 января  2025 г.  импортерам разрешено  указывать одну позицию ТН ВЭД при декларировании продукции, которую поставляют в комплекте с компонентом или в разобранном виде;

  • если у вас есть решение о классификации товара, полученное до 01 июля 2022г., его корректировать не нужно;

  • если нужно оформить новое решение о классификации, подавайте заявление через личный кабинет участника ВЭД. Тогда получите решение в сокращенные сроки (до 55 рабочих дней).

3. Ввоз продукции без маркировки продлен до 1 сентября 2024 г. 

Обратите внимание: 

  • данное правило распространяется только на товары для реализации на территории России;

  • можно указывать в декларации на товары чужой  подходящий под вашу продукцию сертификат или декларацию соответствия. Таможенные органы не будут запрашивать доверенность на использование чужой разрешительной документации. Но это правило распространяется  только для серийно выпускаемой продукции;

  • маркировку нужно нанести до реализации продукции приобретателю (потребителю).

Кроме того, до 1 сентября 2024 г. разрешается проводить оценку соответствия товаров в упрощенном порядке — на основании собственных доказательств (без прохождения сертификации или получения протоколов аккредитованных лабораторий).

4. Параллельный импорт.

Если ранее для ввоза оригинальной автомобильной запчасти известного немецкого  бренда требовалось официальное разрешение правообладателя или его официального дилера на территории РФ, то теперь такие товары могут ввозиться без такого согласия.

Это мера значительно упростила жизнь импортерам и создала условия для исключения дефицита востребованных брендовых товаров.

Введение параллельного импорта означает исключение любого вида ответственности  для импортера за нарушение исключительных прав, но только в том случае, если товар включен в перечень, утвержденный приказом Минпромторга от 21.07.2023 г. № 2701.

5. До конца 2024 г. действует упрощенный порядок ввоза  электронных средств, используемых в качестве комплектующих для промышленного производства электронного оборудования и техники на территории России.

Справка: см. постановление Правительства от 09.05.2022 г. № 834.

6. Если импортер ввозит товар на территорию РФ в контейнерах через морские пункты пропуска на Дальнем Востоке, он освобождается от  внесения суммы обеспечения в случае проведения таможенным органом проверки.

Подробные условия указаны в постановлении Правительства от 12.07.2023 г. № 1139.

Меры поддержки в области валютного контроля

Значительно упрощен документооборот  при проведении валютных операций, а также понижено внимание контролирующих органов в области финмониторинга.

Если ранее главной задачей государства было удержание капитала в стране, то сейчас вектор сместился на необходимость поддержания товарных потоков для обеспечения непрерывных производственных цепочек.

 В настоящий момент участники ВЭД с учетом определенных ограничений имеют право:

  • производить расчеты через любые банки, а не только уполномоченные, если в отношении последнего введены санкции;

  • осуществлять зачет требований к нерезидентам, а также произвести замену прежних обязательств нерезидентов новыми обязательствами;

  • не зачислять полученную от нерезидентов иностранную валюту на счета в уполномоченных банках, находящихся под санкциями, а направлять ее на счета отечественных соисполнителей в уполномоченных банках или в зарубежных банках без обязательной продажи;

  • получать с 1 ноября 2023 года плату за российскую сельхозпродукциючерез специальные рублевые и валютные счета типа «З». 

Экспортные пошлины

Ставки вывозных таможенных пошлин на большинство товаров, подлежащих вывозу из РФ за пределы ЕАЭС в период с 01 октября 2023 по 31 декабря 2024 г. (по общему правилу), будут зависеть от среднего значения официального курса доллара США к рублю.

Ввозные пошлины на товары из недружественных стран

До 31 декабря 2024 г. Правительством было продлено действие повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на ряд товаров из стран, которые применяют меры, нарушающие экономические интересы России.

Полный перечень таких стран указан в распоряжении Правительства от 05.03.2022 г. № 430-р.

Таким образом, импортеры и экспортеры получили множество послаблений в сфере таможенного и валютного контроля в отношении товаров, попавших под санкции.

Все антикризисные меры, принятые государством в условиях санкционного давления  и рассмотренные выше, направлены на реальную поддержку профессиональных участников ВЭД. А главная причина этого, на наш взгляд, смещение государственных приоритетов с необходимости удержания капитала в стране на предотвращение и восполнение дефицита определенных категорий товаров.

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