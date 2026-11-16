Обучение по пожарной безопасности в организации: порядок, сроки и требования к работникам

В компании сменился ответственный за пожарную безопасность. Новый сотрудник уже проходил обучение по охране труда, а несколько лет назад получил удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума. Руководитель считает, что этого достаточно, и поручает ему проводить инструктажи.
Но соответствует ли такой сотрудник действующим требованиям? Нужно ли отправлять его на повышение квалификации или придётся проходить профессиональную переподготовку?
Разберём, как работодателю организовать обучение по пожарной безопасности, правильно выбрать программы и не тратить деньги на курсы, которые сотрудникам не нужны.
Какие требования к обучению пожарной безопасности действуют сейчас
Обязанность обучать работников мерам пожарной безопасности установлена статьёй 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
С 1 сентября 2025 года порядок обучения регулирует приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120. Он заменил приказ № 806 и действует до 1 сентября 2031 года.
Для работодателя принципиальны два приложения:
Приложение № 1 — определяет, как и когда проводить противопожарные инструктажи.
Приложение № 4 — устанавливает категории работников, которым необходимо дополнительное профессиональное образование в области пожарной безопасности.
Типовые программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки утверждены приказом МЧС России от 05.09.2021 № 596.
В него также внесены изменения приказами МЧС от 25.06.2025 № 530 и от 22.06.2026 № 457.
Последние изменения вступили в силу 8 августа 2026 года. Приказ МЧС № 457 отменил ограничение срока действия типовых программ и изменил требования к реализации программы профессиональной переподготовки специалистов по противопожарной профилактике.
Поэтому при выборе учебного центра важно проверять, соответствует ли предлагаемая программа действующей редакции приказа № 596.
Нужно ли отправлять на курсы всех сотрудников организации
Нет. Обучение пожарной безопасности не означает, что каждый бухгалтер, продавец или кладовщик должен получить удостоверение о повышении квалификации.
Для большинства работников основная форма обучения — противопожарный инструктаж.
Сотрудник должен знать, как действовать при обнаружении пожара, где находятся эвакуационные выходы, как сообщить о возгорании и пользоваться первичными средствами пожаротушения.
Дополнительное профессиональное образование требуется отдельным категориям руководителей и специалистов.
Например, в офисе работают 20 человек. Бухгалтер ведёт учёт, менеджеры занимаются продажами, а специалисту по охране труда поручено проводить противопожарные инструктажи.
Бухгалтеру и менеджерам, если они не выполняют других обязанностей в области пожарной безопасности, достаточно предусмотренных инструктажей. А квалификацию специалиста, который будет их проводить, необходимо проверить отдельно.
Такой подход позволяет работодателю организовать обучение без необоснованных расходов.
Кого необходимо направлять на обучение в учебный центр
Категории работников, которым требуется дополнительное профессиональное образование, перечислены в приложении № 4 к приказу МЧС № 1120.
Категория сотрудников
Что проверить работодателю
Руководители или ответственные за пожарную безопасность на объектах с одновременным пребыванием 50 и более человек
Образование, квалификацию и необходимость ДПО
Руководители или ответственные на объектах повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности и пожароопасности
Соответствие квалификации установленным требованиям
Главные специалисты технического и производственного профиля на указанных объектах
Необходимость обучения с учётом обязанностей и решения руководителя
Сотрудники, проводящие противопожарные инструктажи
Наличие необходимого образования или дополнительной профессиональной подготовки
Специалисты по пожарной профилактике
Соответствие требованиям к профессиональной деятельности
Другие работники, определённые руководителем
Необходимость обучения по решению работодателя
Обратите внимание на критерий «50 и более человек».
Речь идёт не о количестве сотрудников в штатном расписании, а о возможном одновременном пребывании людей на объекте.
Например, в магазине работают 12 сотрудников, но одновременно в торговом зале могут находиться более 50 человек вместе с посетителями. Ориентироваться только на численность персонала в такой ситуации неправильно.
Работодателю необходимо учитывать характеристики самого объекта.
Подобрать программы обучения пожарной безопасности для руководителей и ответственных лиц можно в Региональном институте постдипломного образования (РИПО).
Повышение квалификации или профессиональная переподготовка: что выбрать
Предположим, руководитель решил назначить ответственным за пожарную безопасность инженера. У сотрудника есть высшее техническое образование, но специального диплома по пожарной безопасности нет.
Можно ли ограничиться коротким курсом повышения квалификации?
Ответ зависит от того, какие компетенции сотрудник получил ранее и чем они подтверждаются.
Рассмотрим три варианта.
У сотрудника профильное образование.
Если работник окончил обучение по специальности «Пожарная безопасность» либо по направлению «Техносферная безопасность» с соответствующим профилем, получать ещё один диплом о профессиональной переподготовке только из-за назначения ответственным не требуется.
Необходимость повышения квалификации определяется с учётом его обязанностей и применимых требований.
Образование непрофильное, но пожарную безопасность изучали в вузе или колледже.
В этом случае нужно запросить приложение к диплому. Если в нём указана дисциплина, непосредственно связанная с обеспечением пожарной безопасности, это может стать основанием для выбора программы повышения квалификации вместо переподготовки.
Самого названия технической специальности недостаточно.
Образование непрофильное, необходимых компетенций нет.
Если сотрудник относится к категории лиц, которым требуется дополнительное профессиональное образование, и не имеет соответствующей подготовки, необходимо рассматривать программу профессиональной переподготовки.
После успешного освоения программы повышения квалификации выдаётся удостоверение, после профессиональной переподготовки — диплом.
Порядок выбора программы подробно разъяснён в информационном письме МЧС России от 17.04.2025 № ИВ-19-4-710.
Практический совет: прежде чем оплачивать обучение, направьте в образовательную организацию копию диплома сотрудника и приложения к нему. Это поможет определить подходящую программу и избежать повторных расходов.
Что делать, если у сотрудника осталось удостоверение ПТМ
Этот вопрос заслуживает отдельного внимания.
Многие специалисты проходили пожарно-технический минимум ещё до изменения порядка обучения в 2022 году. Позднее они могли пройти повышение квалификации по пожарной безопасности.
Работодатель видит два документа и предполагает, что дополнительное обучение не требуется.
Однако с 1 сентября 2025 года ситуация изменилась.
В разъяснениях МЧС от 17.04.2025 № ИВ-19-4-710 указано: работникам, подпадающим под требования пункта 2 приложения № 4 к приказу № 1120, ранее прошедшим ПТМ, а затем повышение квалификации, для выполнения соответствующих обязанностей необходимо пройти профессиональную переподготовку.
Иными словами, наличие старого удостоверения ПТМ и последующего удостоверения о повышении квалификации не всегда позволяет продолжать работу без дополнительной подготовки.
Проверять нужно прежде всего:
Относится ли сотрудник к категории лиц, которым необходимо ДПО.
Есть ли у него профильное образование.
Подтверждаются ли необходимые компетенции документами об образовании.
Проходил ли он профессиональную переподготовку.
Не следует автоматически отправлять на переподготовку всех обладателей старых удостоверений ПТМ. Решение принимается с учётом образования и обязанностей конкретного сотрудника.
Если необходимо определить, достаточно ли имеющихся документов или требуется диплом, можно ознакомиться с программами повышения квалификации и профессиональной переподготовки по пожарной безопасности в РИПО.
Обучение пожарной безопасности для организаций
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Виды противопожарных инструктажей и сроки проведения
Даже если ответственный сотрудник получил диплом о профессиональной переподготовке, это не освобождает работодателя от организации инструктажей остальных работников.
Приказ № 1120 предусматривает пять видов противопожарного инструктажа.
Вид инструктажа
Когда проводится
Вводный
До начала работы с вновь принятыми и другими предусмотренными приказом категориями работников
Первичный на рабочем месте
Перед началом самостоятельной работы, в том числе при предусмотренных приказом переводах и поручении новой работы
Повторный
Не реже одного раза в год, для отдельных категорий — не реже одного раза в полгода
Внеплановый
При изменении требований, технологических процессов и в других установленных случаях
Целевой
Перед отдельными видами работ и в иных предусмотренных случаях
Повторный инструктаж не реже одного раза в полгода проводится, в частности, для работников объектов, где одновременно могут находиться 50 и более человек, объектов установленных категорий пожарной и взрывопожарной опасности, а также работников, осуществляющих охрану объектов или имущества.
Вводный и первичный инструктажи разрешается совмещать по решению руководителя. Такое решение следует закрепить в установленном в организации порядке обучения.
Программы инструктажей разрабатываются с учётом особенностей объекта. Использовать одну универсальную программу для офисных работников, сотрудников склада и производственного персонала без учёта их условий работы не стоит.
Согласовывать программы с органами государственного пожарного надзора не требуется.
Нужно ли проходить повышение квалификации каждые три года
Приказ № 1120 не устанавливает единого трёхлетнего срока повторного повышения квалификации для всех работников.
В разъяснениях МЧС указано, что необходимость дальнейшего повышения квалификации определяется работодателем в соответствии со статьёй 196 Трудового кодекса РФ.
При этом следует учитывать специальные требования, если они предусмотрены для конкретной деятельности.
Работодателю полезно установить внутренний порядок контроля обучения: вести перечень ответственных сотрудников, фиксировать пройденные программы и определять сроки следующего повышения квалификации.
Не нужно путать эти сроки с периодичностью противопожарных инструктажей. Для повторного инструктажа действуют конкретные требования приказа № 1120.
Повторно проходить профессиональную переподготовку только потому, что с момента получения диплома прошло несколько лет, также не требуется.
Можно ли организовать обучение дистанционно
Для компаний с филиалами в разных регионах дистанционный формат позволяет сократить расходы на командировки и организовать обучение без длительного отсутствия сотрудников на рабочем месте.
Дополнительное профессиональное образование может проводиться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при соблюдении требований законодательства и соответствующей программы.
Но есть принципиальное различие между дистанционным курсом повышения квалификации и противопожарным инструктажем.
Сотрудник может изучить теорию дистанционно, однако должен знать особенности своего рабочего места и уметь действовать при пожаре.
Приказ № 1120 допускает дистанционное проведение теоретической части инструктажа при соблюдении установленных условий, включая соответствующие положения трудового договора или дополнительного соглашения.
Практическая подготовка должна обеспечивать отработку необходимых действий и навыков.
Поэтому покупка дистанционного курса для ответственного сотрудника не означает, что противопожарные инструктажи всей организации автоматически проведены.
Как организовать обучение пожарной безопасности: пример для работодателя
Представим небольшую торговую компанию. В штате 30 человек, есть офис и склад. Руководитель поручает специалисту по охране труда проводить противопожарные инструктажи.
Компания планирует заказать обучение и хочет понять, сколько сотрудников необходимо направить в учебный центр.
Начать стоит не с выбора курсов, а с проверки пяти обстоятельств.
1. Характеристики объектов.
Уточните возможное количество одновременно находящихся людей и категории пожарной опасности помещений. Для арендуемых объектов дополнительно проверьте распределение обязанностей между собственником и арендатором.
2. Обязанности сотрудников.
Определите, кто отвечает за обеспечение пожарной безопасности и кто проводит инструктажи. Закрепите соответствующие функции документально.
3. Образование ответственного специалиста.
Запросите диплом, приложение к нему, удостоверения о повышении квалификации и документы о профессиональной переподготовке, если она проводилась.
4. Потребность в обучении.
Если специалист соответствует квалификационным требованиям, повторная переподготовка может не понадобиться. Если необходимых компетенций нет, следует выбрать соответствующую программу.
5. Обучение остальных работников.
Подготовьте программы инструктажей, определите периодичность и организуйте проверку знаний и умений.
В этом примере нет необходимости автоматически покупать 30 курсов повышения квалификации. Сначала следует определить, кому именно требуется дополнительное профессиональное образование, а для остальных организовать предусмотренные инструктажи.
Какие документы проверить перед проверкой МЧС
Работодателю полезно периодически проводить внутреннюю ревизию документов по обучению пожарной безопасности.
Проверьте:
Документы о назначении ответственных лиц и распределении обязанностей.
Порядок организации обучения мерам пожарной безопасности.
Утверждённые программы противопожарных инструктажей.
Журнал учёта противопожарных инструктажей.
Документы об образовании и квалификации работников, проводящих инструктажи.
Удостоверения и дипломы сотрудников, которым необходимо дополнительное профессиональное образование.
Сведения о проверке знаний и умений работников.
Не ограничивайтесь проверкой наличия документов. Сопоставьте их с реальной ситуацией в организации.
Например, если ответственный сотрудник уволился два месяца назад, а новый до сих пор не назначен, старый приказ не решает проблему.
Если инструктажи проводит сотрудник, квалификация которого не соответствует требованиям, наличие подписей в журнале также не устраняет нарушение.
Нарушение требований пожарной безопасности может повлечь административную ответственность по статье 20.4 КоАП РФ.
Чек-лист: как проверить систему обучения пожарной безопасности
Ответьте на семь вопросов:
Определили ли вы характеристики объектов и применимые требования?
Назначены ли ответственные сотрудники?
Проверили ли вы их образование и квалификацию?
Установили ли, кому требуется повышение квалификации, а кому — профессиональная переподготовка?
Соответствуют ли программы инструктажей действующим требованиям?
Соблюдаются ли сроки обучения работников?
Оформляются ли результаты инструктажей и проверки знаний?
Если хотя бы на один вопрос ответ отрицательный, стоит разобраться с этим до проверки надзорных органов.
Особое внимание уделите сотрудникам, которые раньше проходили ПТМ, имеют непрофильное образование или совмещают обязанности по охране труда и пожарной безопасности.
Начинать организацию обучения лучше с проверки документов и распределения обязанностей. Такой подход позволяет избежать двух крайностей: недостаточной подготовки ответственных специалистов и необоснованных расходов на обучение всего персонала.
В Региональном институте постдипломного образования (РИПО) можно подобрать программы дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности с учётом квалификации и должностных обязанностей сотрудников.
Ознакомиться с программами обучения пожарной безопасности для организаций и специалистов.
Материал подготовлен с учётом нормативных требований по состоянию на 14 ноября 2026 года.