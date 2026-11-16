Обучение по пожарной безопасности в организации: порядок, сроки и требования к работникам

В компании сменился ответственный за пожарную безопасность. Новый сотрудник уже проходил обучение по охране труда, а несколько лет назад получил удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума. Руководитель считает, что этого достаточно, и поручает ему проводить инструктажи.

Но соответствует ли такой сотрудник действующим требованиям? Нужно ли отправлять его на повышение квалификации или придётся проходить профессиональную переподготовку?

Разберём, как работодателю организовать обучение по пожарной безопасности, правильно выбрать программы и не тратить деньги на курсы, которые сотрудникам не нужны.