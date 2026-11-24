Работодатель планирует назначить инженера специалистом по охране труда, но у сотрудника нет профильного образования. Бухгалтер хочет перейти в кадровую службу, а руководителю транспортного подразделения необходимо получить квалификацию в области безопасности дорожного движения.

Во всех этих ситуациях возникает вопрос: нужно ли получать второе высшее образование или достаточно пройти профессиональную переподготовку?

Ответ зависит от имеющегося образования, будущей должности и квалификационных требований. В одних случаях достаточно программы объёмом 256 часов, в других потребуется более продолжительное обучение, а иногда — дополнительная аттестация.

При планировании обучения на 2027 год работодателям необходимо учитывать изменения профессиональных стандартов и отраслевых требований, а также действующий порядок реализации дополнительных профессиональных программ.

Разберёмся, как выбрать подходящее направление, получить диплом о профессиональной переподготовке и избежать дополнительных расходов на повторное обучение.

Ознакомиться с доступными программами можно в каталоге Регионального института постдипломного образования (РИПО).