Работодатель планирует назначить инженера специалистом по охране труда, но у сотрудника нет профильного образования. Бухгалтер хочет перейти в кадровую службу, а руководителю транспортного подразделения необходимо получить квалификацию в области безопасности дорожного движения.
Во всех этих ситуациях возникает вопрос: нужно ли получать второе высшее образование или достаточно пройти профессиональную переподготовку?
Ответ зависит от имеющегося образования, будущей должности и квалификационных требований. В одних случаях достаточно программы объёмом 256 часов, в других потребуется более продолжительное обучение, а иногда — дополнительная аттестация.
При планировании обучения на 2027 год работодателям необходимо учитывать изменения профессиональных стандартов и отраслевых требований, а также действующий порядок реализации дополнительных профессиональных программ.
Разберёмся, как выбрать подходящее направление, получить диплом о профессиональной переподготовке и избежать дополнительных расходов на повторное обучение.
Ознакомиться с доступными программами можно в каталоге Регионального института постдипломного образования (РИПО).
Что такое профессиональная переподготовка и когда она необходима
Профессиональная переподготовка относится к дополнительному профессиональному образованию (ДПО). Её задача — дать специалисту компетенции для выполнения новых профессиональных функций или получения дополнительной квалификации.
Правовые основания установлены статьёй 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Вопрос о профессиональной переподготовке обычно возникает в следующих ситуациях:
сотрудника переводят на должность, требующую дополнительного профильного образования;
специалист планирует сменить профессию;
руководитель назначает работника ответственным за определённое направление деятельности;
имеющееся образование не соответствует квалификационным требованиям;
сотруднику необходимо освоить новые профессиональные функции.
Для работодателя переподготовка может стать альтернативой поиску нового специалиста. Если действующий сотрудник обладает необходимым опытом и подходящим базовым образованием, дополнительное обучение позволяет подготовить его к выполнению новых обязанностей.
Однако диплом о профессиональной переподготовке не заменяет высшее или среднее профессиональное образование и не отменяет специальных требований к отдельным должностям.
Какие требования к профессиональной переподготовке действуют в 2027 году
С 1 сентября 2025 года образовательные организации руководствуются новым порядком организации дополнительного профессионального образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 24.03.2025 № 266.
Документ заменил ранее действовавший приказ от 01.07.2013 № 499. Срок его действия установлен до 1 сентября 2031 года.
Для слушателей и работодателей особенно важны следующие положения нового порядка:
пункт 4 определяет требования к образованию поступающих;
пункт 9 устанавливает требования к разработке программ профессиональной переподготовки;
пункт 10 предусматривает необходимость учитывать утверждённые типовые и примерные программы в установленных законом случаях;
пункт 18 определяет минимальную продолжительность обучения;
пункты 19–21 регулируют итоговую аттестацию и выдачу документов о квалификации.
Минимальная продолжительность профессиональной переподготовки составляет 250 часов, а освоение программы завершается итоговой аттестацией.
При выборе курса необходимо обращать внимание не только на его название и продолжительность, но и на содержание учебного плана, заявленные результаты обучения и требования к будущей квалификации.
Кто может пройти профессиональную переподготовку
Согласно части 3 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ, дополнительное профессиональное образование доступно гражданам, окончившим или продолжающим обучение в колледже, техникуме либо вузе.
Таким образом, высшее образование для поступления на многие программы профессиональной переподготовки необязательно. В зависимости от направления может быть достаточно среднего профессионального образования.
Студенты также вправе осваивать дополнительные профессиональные программы параллельно с основным обучением. В таком случае диплом о профессиональной переподготовке выдаётся одновременно с получением соответствующего документа об основном образовании.
Важно различать право поступить на образовательную программу и право занимать конкретную должность.
Например, наличие диплома колледжа позволяет поступить на ряд программ ДПО, но для последующего трудоустройства по отдельным специальностям может потребоваться высшее образование, определённый стаж работы или дополнительная аттестация.
Можно ли пройти профессиональную переподготовку полностью дистанционно
Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий предусмотрено статьёй 16 Федерального закона № 273-ФЗ.
Дистанционный формат удобен для работающих специалистов: он позволяет осваивать учебные материалы и выполнять задания без регулярного посещения образовательной организации.
Для предприятий это возможность организовать обучение сотрудников, находящихся в разных подразделениях и регионах России.
При этом дистанционное обучение не означает, что слушатель освобождается от выполнения учебного плана.
Если программой предусмотрены практические занятия, стажировка или другие обязательные элементы подготовки, образовательная организация должна обеспечить их реализацию в соответствии с установленными требованиями.
Отдельные ограничения предусмотрены для медицинского и фармацевтического образования.
Поэтому возможность освоения конкретной программы полностью дистанционно необходимо уточнять до заключения договора.
Сколько часов составляет профессиональная переподготовка
В соответствии с пунктом 18 приказа Минобрнауки России № 266 минимальный объём профессиональной переподготовки составляет 250 часов.
На практике образовательные организации предлагают программы различной продолжительности:
256 часов;
288 часов;
520 часов;
540 часов;
576 часов;
720 часов;
1000 часов и более.
Означает ли это, что диплом на 576 часов всегда лучше диплома на 256 часов? Нет.
Количество часов необходимо рассматривать вместе с содержанием программы и квалификационными требованиями.
Например, для одного технического направления может быть достаточно программы объёмом 256 часов, тогда как подготовка по психологии или педагогике потребует более обширного учебного плана.
Календарные сроки обучения определяются образовательной программой и учебным графиком.
Сколько стоит профессиональная переподготовка в 2027 году
Единой установленной государством стоимости профессиональной переподготовки не существует.
Цена зависит от специальности, объёма программы, содержания учебного плана и особенностей организации образовательного процесса.
Ориентировочная стоимость профессиональной переподготовки в Региональном институте постдипломного образования:
программы профессиональной переподготовки — от 15 000 рублей;
программы объёмом 256 часов — около 18 000 рублей;
программы объёмом 576 часов — около 26 000 рублей;
программы большей продолжительности — стоимость определяется индивидуально в зависимости от направления.
Приведённые цены носят ориентировочный характер. Окончательная стоимость согласовывается при подборе конкретной программы.
Для работодателей, направляющих на обучение нескольких сотрудников, возможен индивидуальный расчёт.
При сравнении цен различных учебных центров рекомендуем уточнять, что входит в стоимость: непосредственно обучение, итоговая аттестация, оформление документа о квалификации и другие предусмотренные договором услуги.
Узнать стоимость профессиональной переподготовки и подобрать программу обучения в РИПО.
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Востребованные специальности профессиональной переподготовки в 2027 году
Выбор направления зависит прежде всего от профессиональных задач слушателя.
Для работодателей особое значение имеют подготовка ответственных сотрудников, соблюдение квалификационных требований и развитие кадрового потенциала. Для физических лиц — возможность освоить новую профессию или расширить имеющуюся квалификацию.
Рассмотрим направления, представленные в образовательном каталоге РИПО.
Профессиональная переподготовка по пожарной безопасности
Назначение сотрудника ответственным за пожарную безопасность не всегда ограничивается оформлением приказа руководителя.
С 1 сентября 2025 года применяется приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120. Приложение № 4 к документу определяет категории лиц, которым необходимо дополнительное профессиональное образование в области пожарной безопасности.
Если сотрудник относится к соответствующей категории и не обладает необходимой подготовкой, ему может потребоваться профессиональная переподготовка.
Дополнительные разъяснения по организации обучения содержатся в информационном письме МЧС России от 17.04.2025 № ИВ-19-4-710.
Типовые программы обучения утверждены приказом МЧС России от 05.09.2021 № 596. При выборе программы необходимо учитывать его действующую редакцию.
Важно не путать профессиональную переподготовку с повышением квалификации. Если сотруднику требуется получить новую квалификацию, краткосрочного повышения квалификации может быть недостаточно.
Подробнее порядок подготовки ответственных сотрудников рассмотрен в нашей статье «Обучение по пожарной безопасности в организации: порядок, сроки и требования к работникам».
В РИПО представлены программы профессиональной переподготовки по пожарной безопасности объёмом 256 часов.
Посмотреть программы профессиональной переподготовки по пожарной безопасности.
Профессиональная переподготовка по охране труда
Прежде чем назначить сотрудника специалистом по охране труда, работодателю необходимо проверить его образование и профессиональную подготовку.
Особенно это актуально для инженеров, технических специалистов и работников производственных подразделений, имеющих непрофильное образование.
При планировании подготовки на 2027 год следует учитывать обновление профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда».
Работодателю важно проверить, соответствует ли квалификация сотрудника требованиям, действующим на дату назначения, и при необходимости организовать профессиональную переподготовку.
Отдельно необходимо учитывать обязательное обучение и проверку знания требований охраны труда. Получение диплома о профессиональной переподготовке не освобождает от этих процедур.
В РИПО представлена программа «Охрана труда и безопасность технологических процессов» объёмом 256 часов.
Профессиональная переподготовка по безопасности дорожного движения (БДД)
В транспортных компаниях вопрос о переподготовке часто возникает при назначении ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения механика, инженера или руководителя транспортного подразделения.
Если имеющееся образование сотрудника не соответствует установленным требованиям, может понадобиться дополнительная профессиональная подготовка.
Основные обязанности организаций в этой сфере определены статьёй 20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Необходимо учитывать, что для ответственного за обеспечение БДД в предусмотренных законодательством случаях требуется также аттестация.
Квалификационные требования необходимо проверять по нормативным документам, действующим на момент назначения сотрудника.
В РИПО представлены программы профессиональной переподготовки по БДД объёмом 256 и 520 часов.
Подробнее о профессиональной переподготовке по безопасности дорожного движения.
Профессиональная переподготовка на контролёра технического состояния автотранспортных средств
Подготовка контролёров технического состояния транспорта актуальна для перевозчиков, логистических организаций и предприятий, эксплуатирующих собственный автопарк.
Специалисту необходимы знания в области устройства транспортных средств, выявления неисправностей и организации технического контроля.
Если предприятие планирует поручить эти функции действующему работнику, сначала необходимо проверить его образование и соответствие установленным квалификационным требованиям.
В РИПО представлена программа «Технический контроль автомобильного транспорта» объёмом 520 часов.
Профессиональная переподготовка на сметчика
Составление сметной документации требует знания строительных технологий, методов расчёта стоимости работ и действующей нормативной базы.
Переподготовку по сметному делу часто рассматривают инженеры, экономисты и специалисты строительных организаций, желающие перейти на должность инженера-сметчика.
При выборе программы следует обращать внимание на изучение методик ценообразования, сметных нормативов и практических подходов к составлению смет.
В РИПО представлена программа «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» объёмом 540 часов.
Профессиональная переподготовка по метрологии
Метрологическое обеспечение необходимо производственным предприятиям, испытательным лабораториям и организациям, использующим средства измерений.
Основным нормативным документом в этой сфере является Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
При выборе подготовки следует определить, какие именно функции предстоит выполнять специалисту: организовывать метрологическое обеспечение, контролировать состояние средств измерений или участвовать в других профильных работах.
Для отдельных видов деятельности предусмотрены дополнительные требования.
В РИПО представлены программы по метрологическому обеспечению измерений объёмом 270 и 520 часов.
Профессиональная переподготовка по кадастровой деятельности
Подготовка в области кадастровой деятельности может заинтересовать специалистов строительных организаций, землеустроителей, геодезистов и сотрудников, работающих с недвижимостью.
Однако диплом о профессиональной переподготовке сам по себе не позволяет автоматически получить статус кадастрового инженера.
Требования к осуществлению кадастровой деятельности установлены Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
Кроме образования, необходимо учитывать предусмотренные законодательством условия прохождения стажировки, сдачи экзамена и членства в саморегулируемой организации.
В РИПО представлена программа по кадастровой деятельности объёмом 600 часов.
Профессиональная переподготовка по антитеррористической защищённости
Вопросы антитеррористической защищённости актуальны для образовательных учреждений, торговых объектов, организаций социальной сферы и ряда других предприятий.
Необходимость дополнительного образования определяется категорией объекта, применимыми отраслевыми требованиями и должностными обязанностями ответственного сотрудника.
Единого требования о профессиональной переподготовке для всех организаций не установлено.
В РИПО представлена программа по антитеррористической защищённости объектов объёмом 256 часов.
С полным перечнем программ для инженеров, специалистов предприятий и транспортных организаций можно ознакомиться в каталоге технических специальностей РИПО.
Профессиональная переподготовка на бухгалтера
При выборе бухгалтерской программы необходимо учитывать будущий круг обязанностей специалиста: ведение первичной документации, расчёт заработной платы, налоговый учёт, подготовку отчётности или управление бухгалтерской службой.
Для главных бухгалтеров отдельных категорий организаций предусмотрены специальные требования к образованию и стажу работы. Они установлены статьёй 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте».
Поэтому профессиональную переподготовку следует подбирать с учётом конкретной должности, а не только общего названия специальности.
В РИПО представлены программы:
«Бухгалтерский учёт и аудит» — 540 часов;
«Экономика и бухгалтерский учёт» — 780 часов.
Посмотреть программы профессиональной переподготовки на бухгалтера.
Профессиональная переподготовка по управлению персоналом и кадровому делопроизводству
Работа кадровой службы требует знания трудового законодательства, правил оформления кадровых документов, обработки персональных данных и организации взаимодействия с работниками.
Нередко обязанности кадровика поручают бухгалтеру, секретарю или административному сотруднику. В такой ситуации профессиональная переподготовка позволяет систематизировать знания и подготовиться к выполнению новых функций.
В РИПО представлены программы по кадровому делопроизводству, операционному и стратегическому управлению персоналом объёмом 540 часов.
Профессиональная переподготовка по государственным и муниципальным закупкам
Для сотрудников, занимающихся закупками, особое значение имеет соответствие образования установленным законодательством требованиям.
В частности, часть 6 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусматривает, что работники контрактной службы и контрактные управляющие должны обладать высшим образованием либо дополнительным профессиональным образованием в сфере закупок.
Необходимость именно профессиональной переподготовки определяется имеющимся образованием сотрудника и его профессиональными задачами.
В РИПО представлены программы по управлению закупками объёмом 256 и 540 часов.
Профессиональная переподготовка по административно-хозяйственному управлению
Руководитель административно-хозяйственного подразделения отвечает за эксплуатацию помещений, материальное обеспечение, взаимодействие с подрядчиками и организацию внутренних хозяйственных процессов.
Такая подготовка может быть полезна сотрудникам, которые переходят на руководящие должности или получают новые административные обязанности.
В РИПО представлена программа объёмом 540 часов.
Профессиональная переподготовка по управлению качеством
Специалисты по управлению качеством работают с внутренними процессами предприятий, нормативной документацией, анализом несоответствий и корректирующими мероприятиями.
Это направление представляет интерес для инженеров, сотрудников производственных подразделений и руководителей технических служб.
В РИПО представлена программа «Управление качеством» объёмом 256 часов.
Профессиональная переподготовка по документоведению и архивному делу
При организации документооборота необходимо учитывать правила оформления, систематизации и хранения документов.
В зависимости от будущих должностных обязанностей могут потребоваться знания в области делопроизводства, документационного обеспечения управления или архивной деятельности.
В РИПО представлены соответствующие программы профессиональной переподготовки.
Ознакомиться с программами по управлению персоналом, закупкам, менеджменту и документоведению.
Профессиональная переподготовка на психолога
Прежде чем выбирать обучение по психологии, необходимо определить сферу будущей профессиональной деятельности.
Психологическое консультирование, работа в образовательной организации и медицинская деятельность предполагают разные требования к образованию и квалификации специалиста.
Диплом о профессиональной переподготовке не предоставляет автоматически право занимать любую должность психолога или осуществлять медицинскую деятельность.
В РИПО представлены программы:
«Практическая психология и психологическое консультирование» — 720 часов;
«Педагогика и психология образования» — 576 часов;
другие профильные направления подготовки.
Профессиональная переподготовка на педагога
Обучение по педагогическим направлениям рассматривают как действующие преподаватели, так и специалисты, планирующие перейти к работе в образовательных организациях.
Право на осуществление педагогической деятельности определяется статьёй 46 Федерального закона № 273-ФЗ и соответствующими квалификационными требованиями.
Поэтому перед поступлением важно уточнить, какую должность планирует занимать выпускник и в какой образовательной организации он будет работать.
В РИПО представлены программы по следующим направлениям:
педагогика и психология образования;
педагогическая деятельность в дополнительном образовании;
педагогическая деятельность в среднем профессиональном образовании;
социальная педагогика;
работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
преподавание хореографии.
Посмотреть программы профессиональной переподготовки по педагогике и психологии.
Профессиональная переподготовка на фитнес-тренера
Работа фитнес-тренера требует понимания физиологии человека, принципов физической нагрузки, методики построения тренировок и правил безопасности.
При выборе курса рекомендуем внимательно изучить учебный план, наличие практической подготовки и заявленные результаты обучения.
В РИПО представлена программа профессиональной переподготовки «Фитнес-тренер» объёмом 600 часов.
Профессиональная переподготовка на инструктора по йоге и пилатесу
Для инструкторов особенно важны знания методики организации занятий, техники выполнения упражнений и особенностей работы с людьми различного уровня физической подготовки.
В РИПО представлены программы профессиональной переподготовки инструкторов по йоге и пилатесу объёмом 540 часов.
Профессиональная переподготовка по адаптивной физической культуре
Адаптивная физическая культура связана с организацией физкультурной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей занимающихся.
При выборе программы необходимо учитывать требования к основному образованию специалиста и будущей должности.
Получение диплома по данному направлению не предоставляет права осуществлять медицинскую деятельность.
В РИПО представлена программа по адаптивной физической культуре объёмом 720 часов.
Посмотреть программы профессиональной переподготовки в сфере физической культуры и спорта.
Какие документы нужны для поступления на профессиональную переподготовку
При зачислении образовательная организация должна убедиться, что поступающий соответствует требованиям выбранной программы.
Как правило, для оформления обучения потребуются:
паспорт;
диплом о среднем профессиональном или высшем образовании;
СНИЛС;
документ о смене фамилии, если сведения в документах различаются;
справка об обучении — для студентов.
В зависимости от специальности могут запрашиваться дополнительные документы.
Работодателям рекомендуем заранее проверить документы об образовании сотрудников. Это позволит избежать ситуации, когда уже после оплаты выясняется, что работнику необходима другая программа.
Какой диплом выдают после профессиональной переподготовки
После успешного освоения программы и прохождения итоговой аттестации слушатель получает диплом о профессиональной переподготовке.
Правовой статус документов о квалификации установлен статьёй 60 Федерального закона № 273-ФЗ.
Пункт 21 приказа Минобрнауки России № 266 предусматривает, что образовательная организация самостоятельно утверждает образец бланка документа о квалификации.
Поэтому дипломы, выданные разными лицензированными учебными центрами, могут отличаться внешним оформлением.
В рекламе нередко встречается выражение «диплом о профессиональной переподготовке государственного образца». Однако применительно к ДПО законодательство предусматривает выдачу документов по образцам, установленным образовательными организациями.
При выборе учебного центра необходимо обращать внимание на наличие образовательной лицензии, содержание программы и законность выдачи документа, а не только на внешний вид диплома.
Как проверить диплом о профессиональной переподготовке в ФИС ФРДО
При трудоустройстве специалиста или назначении сотрудника на ответственную должность работодателю может потребоваться проверить сведения о его образовании.
Для этого используется федеральная информационная система ФРДО — реестр сведений о документах об образовании, квалификации и обучении.
Порядок ведения реестра регулируется постановлением Правительства РФ от 31.05.2021 № 825.
Проверка осуществляется через соответствующий сервис на официальном сайте Рособрнадзора.
Для поиска могут потребоваться сведения об образовательной организации, фамилия владельца диплома, номер и дата выдачи документа.
Если сведения о недавно выданном дипломе ещё не отображаются в системе, следует обратиться в образовательную организацию. Отсутствие записи на момент проверки не всегда означает недействительность документа.
Сколько действует диплом о профессиональной переподготовке
Законодательством не установлен общий ограниченный срок действия диплома о профессиональной переподготовке.
Повторно проходить переподготовку только потому, что с момента получения диплома прошло три или пять лет, обычно не требуется.
Однако необходимо различать бессрочность документа и обязанность специалиста поддерживать квалификацию.
Например, для сотрудников, отвечающих за безопасность на предприятиях, могут быть предусмотрены периодическое повышение квалификации, проверка знаний или аттестация.
Наличие диплома не освобождает работодателя и работника от выполнения этих требований.
Чем профессиональная переподготовка отличается от повышения квалификации
Основное различие заключается в целях обучения.
Повышение квалификации помогает специалисту совершенствовать знания и приобретать новые компетенции в рамках имеющейся квалификации. По результатам обучения выдаётся удостоверение.
Профессиональная переподготовка направлена на освоение новых профессиональных функций или получение новой квалификации. После успешного завершения программы выдаётся диплом.
Согласно пункту 18 приказа Минобрнауки России от 24.03.2025 № 266, минимальный объём повышения квалификации составляет 16 часов, профессиональной переподготовки — 250 часов.
Рассмотрим пример.
Если сотрудник уже имеет профильное образование в области охраны труда и ему необходимо актуализировать профессиональные знания, подходящим решением может стать повышение квалификации.
Если сотрудник с непрофильным образованием только планирует занять должность специалиста по охране труда, при наличии соответствующего квалификационного требования ему может понадобиться профессиональная переподготовка.
Ошибочный выбор программы приводит к дополнительным расходам и необходимости повторно организовывать обучение.
Можно ли купить диплом о профессиональной переподготовке дистанционно
В интернете встречаются предложения купить готовый диплом о профессиональной переподготовке без обучения.
Однако необходимо различать оплату образовательных услуг и покупку документа.
Законное получение диплома предполагает зачисление на образовательную программу, её освоение и успешное прохождение итоговой аттестации.
Дистанционные образовательные технологии позволяют изменить способ организации учебного процесса, но не отменяют требования к его прохождению.
Использование поддельных документов может повлечь серьёзные правовые последствия.
Поэтому при выборе профессиональной переподготовки следует обращаться в лицензированную образовательную организацию и оформлять обучение по договору.
Как выбрать учебный центр для профессиональной переподготовки
Перед заключением договора рекомендуем проверить несколько моментов.
Образовательная лицензия. Организация должна иметь право реализовывать дополнительные профессиональные программы. Проверить лицензию можно через реестр Рособрнадзора.
Соответствие программы квалификационным требованиям. Название курса не всегда позволяет определить, подходит ли обучение для конкретной должности.
Учебный план и продолжительность. Необходимо уточнить содержание программы, календарные сроки и порядок организации практической подготовки, если она предусмотрена.
Итоговая аттестация. Следует заранее узнать, в каком формате она проводится.
Документ о квалификации. Уточните порядок выдачи диплома и передачи сведений в ФИС ФРДО.
Полная стоимость обучения. Необходимо понимать, какие услуги предусмотрены договором и потребуются ли дополнительные расходы.
Для юридических лиц также имеют значение возможность заключения договора с организацией, предоставление бухгалтерских документов и организация обучения нескольких сотрудников по разным специальностям.
Где пройти профессиональную переподготовку дистанционно в 2027 году
Региональный институт постдипломного образования (РИПО) реализует программы дополнительного профессионального образования для физических и юридических лиц.
В образовательном каталоге представлены программы подготовки специалистов в различных сферах:
пожарная безопасность и охрана труда;
безопасность дорожного движения;
строительство и технические специальности;
бухгалтерский учёт и аудит;
управление персоналом и кадровое делопроизводство;
государственные и муниципальные закупки;
менеджмент;
педагогика и психология;
физическая культура и спорт.
Стоимость профессиональной переподготовки начинается ориентировочно от 15 000 рублей и зависит от выбранного направления.
При обращении за консультацией рекомендуем сразу сообщить, какое образование имеет слушатель, какую должность занимает или планирует занять и для каких целей требуется переподготовка.
Это поможет подобрать программу с учётом профессиональных задач и применимых квалификационных требований.
Для предприятий и организаций возможен индивидуальный расчёт стоимости обучения сотрудников.
Посмотреть полный каталог профессиональной переподготовки, узнать стоимость и сроки обучения на официальном сайте РИПО.
Телефон для консультаций: +7 993 250-08-08.
При выборе профессиональной переподготовки в 2027 году стоит начинать не с поиска самого дешёвого или короткого курса, а с определения требований к будущей квалификации. Такой подход позволяет избежать повторных расходов на обучение и получить подготовку, необходимую для дальнейшей профессиональной деятельности.
Материал подготовлен с учётом законодательства, действующего на дату публикации, и известных требований к организации обучения в 2027 году. При выборе программы необходимо учитывать возможные последующие изменения нормативных документов.
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