Зачем нужно открывать расчетный счет для бизнеса в разных банках

По закону ИП и организации вправе открывать любое количество расчетных счетов для осуществления своей предпринимательской деятельности. В статье рассказываем, когда и для чего это может понадобиться, а также объясняем, с какими особенностями сопряжено ведение бизнеса в таком случае.

Для чего бизнесу открывать несколько расчетных счетов

В зависимости от особенностей бизнеса, специфики осуществляемой деятельности и целей предпринимателя, причины открытия дополнительных расчетных счетов могут быть разными. Поговорим об основных из них.

Минимизация рисков

Каким бы надежным и проверенным ни был банк, всегда есть риск возникновения непредвиденных трудностей и застраховаться от этого нереально. В качестве таких форс-мажорных ситуаций следует отметить:

Технические проблемы — сбои и проблемы в работе бывают в каждом банке. Если это произойдет в неподходящий момент, можно лишиться возможности отправлять и принимать платежи.

Блокировка счета — попасть под действие 115-ФЗ и столкнуться с временным приостановлением банковского обслуживания может даже самый добросовестный предприниматель. Естественно, что подобные ограничения вводятся временно, но пока идут разбирательства, полноценно пользоваться счетом не получится, вследствие чего может остановиться вся деятельность бизнеса.

Отзыв лицензии — вариант маловероятный, но исключать его полностью нельзя. В случае отзыва лицензии все банковские операции будут приостановлены, и деньги окажутся заморожены на неопределенный срок. Более того, есть риск вообще потерять средства, оставшиеся на счете. Не грозит это только предпринимателям-субъектам МСП, поскольку их депозиты на сумму до 1,4 млн. рублей застрахованы государством. Именно по этой причине не стоит хранить все средства на одном счете — лучше распределить деньги по нескольким банкам.

В зависимости от условий конкретного банка, на открытие нового расчетного счета может уходить до нескольких рабочих дней.

Если позаботиться об этом заранее, то при возникновении непредвиденной ситуации получится избежать приостановления хозяйственной деятельности и несения временных и финансовых издержек.

Распределение финансовых потоков

Некоторые предприниматели одновременно развивают сразу несколько направлений бизнеса, применяют разные налоговые режимы. В теории все операции можно проводить по одному расчетному счету — закон этого не запрещает. Однако контролировать доходы и расходы, определять размер налога к уплате в таком случае будет гораздо сложнее.

Чтобы не запутаться, лучше разделить финансовые потоки и выделить для каждого направления отдельный расчетный счет.

Экономия на банковском обслуживании и расширение возможностей

Каждый банк предлагает собственные условия расчетно-кассового обслуживания бизнеса. В одних организациях выгодные тарифы на эквайринг, в других — удобный зарплатный проект, в третьих — высокие лимиты на операции с наличными.

Если открыть несколько счетов, то можно подобрать все необходимые банковские услуги на выгодных условиях.

Как работать бизнесу с несколькими счетами

Работать с несколькими расчетными счетами не сильно сложнее, чем с одним, однако есть ряд особенностей, которые нужно учитывать. Вот основные из них:

Налоги — бизнес должен отчитываться о полученном доходе, а не об открытых счетах, поэтому во взаимодействии с налоговой, обслуживание в нескольких банках ни на что не влияет.

Отчетность — заниматься ведением отчетов по расходным и приходным операциям нужно в любом случае, но когда счетов много, во избежание ошибок следует регулярно проводить сверки с контрагентами. При большом объеме осуществляемых операций есть смысл задуматься над тем, чтобы привлечь бухгалтера для выполнения этой работы.

Взаимодействие с банками — в целом банк не должно волновать, сколько расчетных счетов открыто у клиента в других кредитных организациях, однако в отдельных случаях у него могут появиться определенные вопросы. Например, если бизнес платит налоги с одного счета, а расчеты с контрагентами осуществляет с другого. Второй банк, который видит только большое количество разнообразных операций по счету и полное отсутствие платежей по налогам в бюджет, скорее всего, заподозрит предпринимателя в нарушении законодательства и приостановит обслуживание согласно 115-ФЗ. Чтобы избежать этого, нужно заранее собрать подтверждающие документы и объяснить банку всю ситуацию.

Помните, что чем больше расчетных счетов, тем сложнее их вести и контролировать, поэтому открывать дополнительные следует только в случае реальной необходимости.

Что в итоге?

Причин для открытия дополнительных расчетных счетов много: желание перестраховаться, расширить лимиты, сэкономить на банковском обслуживании и т.д. Какой бы ни была цель, главное разумно разграничить денежные потоки и всегда иметь документы, обосновывающие совершаемые операции.

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