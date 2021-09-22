Как эффективно совмещать работу с учебой?

Мы живем в эпоху глобального цифрового перехода. При этом, цифровизация — это не только дело IT-компаний, банки, ритейлеры, операторы связи, даже девелоперы, промышленники и сырьевой сектор — все переводят в цифру свои бизнес-процессы, строят экосистемы, создают высокотехнологичные инфраструктуры. Вместе с этим автоматизируется и человеческий труд.

К 2030-му по данным McKinsey Global Institute (MGI) алгоритмы, программы, роботы оттянут на себя трудовые задачи более 400 млн. человек — это 15% всех рабочих мест в мире. Однако, не время начинать войну против машин.

Согласно докладу Future of Jobs, опубликованному недавно Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), новые технологии не только уничтожат 85 млн рабочих мест, но и создадут взамен 97 млн новых. Часть из которых, например, гарантировано будет удаленными.

Так как за последние время по прогнозам Enterprise Technology Research (ETR) количество удаленных сотрудников в 2021 году выросло вдвое с 16,4% до 34,4% во всем мире, и тренд продолжит набирать обороты.

Что это будут за вакансии?

Предсказать сейчас сложно. Но уже по тому, как быстро меняется рынок труда сейчас, ясно, что для того, чтобы быть востребованным специалистом в будущем, учиться придется постоянно. Так как технологии меняются слишком быстро, а классическое образование явно не поспевает за изменениями на рынке труда.

В этом плане проблему постоянной профессиональной доподготовки и дополнительного образования вполне успешно может решить институт онлайн-образования, с широким набором специальностей и короткими программами под любые запросы. Который при этом еще и позволяет успешно совмещать работу и учебу.

Но что, если вы учитесь в классическом университете, на очной форме, но подрабатывать хочется?

Рассматривая варианты подработки, нужно определиться с мотивами трудоустройства. Это будет работа ради денег или работа ради опыта, необходимого для карьеры после учебы? Если сейчас важно только первое, то в целом подойдет любая работа, за которую платят, и которую можно совмещать с учебой. Например, стоит поискать работу в сфере обслуживания, в общепите, в торговле, там, как правило, часто встречаются вакансии не на полный день. Однако, стоит быть готовым к тому, что рабочий график с большой вероятностью будут выбирать за вас, а значит есть риск, что рано или поздно смена выпадет на важный семинар или экзамен, а подмениться не получится.

Для тех, кто хочет больше свободы, чтобы поддерживать баланс между заработком и учебой, лучше подойдут временные проекты, краткосрочные и разовые задачи. К тому же, там часто платят не пару раз в месяц, а по факту, за выполненную работу. Так может быть сложнее планировать будущие расходы, но зато «карманные» на спонтанные покупки и развлечения всегда обеспечены.

При этом, с бумом цифровых платформ и агрегаторов, найти подобную подработку не сложно.

Например, в приложении Рокет Ворк каждый день появляются десятки вариантов подработки: от пеших курьеров и райдеров, до поваров, кондитеров и специалистов по ремонту.

Для того, чтобы все было легально, Рокет Ворк регистрирует самозанятость, генерирует договор с заказчиком, который защищает права исполнителя, готовит чеки за предоставленные услуги и напоминает о налогах, чтобы не нарваться на штрафные пенни. Все происходит онлайн, прямо в приложении.

Также платформа позволяет следить за текущими задачами и находить новые. Проводит оплаты за работу на удобную для исполнителя карту. А еще, это приложение абсолютно бесплатное и не берет комиссий с исполнителей, за выполненную работу. Остается только зарегистрироваться, выбрать интересный вариант и начинать работать.