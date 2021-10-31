Что такое платформенная занятость?

Большинству из нас хорошо известны Uber, Amazon, Ozon и другие сервисы, предоставляющие услуги такси и доставки. Почти все они работают по принципу платформы и предлагают исполнителям возможность подрабатывать по удобному графику и самостоятельно принимать решение о том, когда и кому оказывать услугу. Для заказчика — как физического, так и юридического лица — платформы всё больше становятся способом получить практически любую услугу, быстро, качественно и нужном объёме.

Такой подход отвечает потребностям экономики, глобальным трендам и современному ритму жизни.

Платформа становится агентом, ассистентом, медиатором отношений и важным игроком национальной и мировой экономики.

Платформы отдают предпочтение самозанятым и индивидуальным предпринимателям

В России уже более 3,1 млн самозанятых, однако число фактически работающих на себя гораздо выше: многие источники говорят и цифрах в 12-15 млн. С введением закона о самозанятости многие индивидуальные предприниматели перешли на НПД — ведь это выгоднее. Один налог, нет обязательных взносов и «скидываться» в ПФР, если выручки не было, не нужно.

Получается, что гибкий режим самозанятости и платформы как будто созданы друг для друга. Действительно, далеко не каждый исполнитель в состоянии создать себе стабильный поток заказов, платформа же может обеспечить высокий уровень занятости, сравнимый с постоянной работой.

Гибкость — это хорошо, но пока сложно

Не будем сильно погружаться в теорию систем, но для гибкости и устойчивой работы необходим очень высокий уровень самоорганизации и возможности регулировать и качественно отслеживать процессы. Платформы — это новое явление, поэтому многие моменты их функционирования и взаимодействия с исполнителями часто становятся предметами споров.

Самый частый вопрос: является ли платформа работодателем?

В странах прецедентного права уже бывали случаи признания платформы работодателем. Такое решение суда для бизнеса — это огромные штрафы, судебные издержки и необходимость постоянно адаптироваться, выстраивать границы отношений с исполнителями. Получается, что мы снова упираемся в такой момент: нечто свободное в целях безопасности придётся «закрепить».

В России есть прецеденты переквалификации отношений с внештатными исполнителями в трудовые. В таких случаях заказчик признаётся работодателем и платит штраф, сравнимый с общей суммой выплат в пользу исполнителя.

Стоит отметить, что закон о самозанятости очерчивает границы отношений между заказчиком и исполнителем, однако везде есть свои тонкости и такая модель сотрудничества точно выгоднее и безопаснее ГПХ.

Какое у платформенной занятости будущее?

В исследовании ВШЭ о платформенной занятости большое внимание отводится социальной стороне этого явления. Дело в том, что самозанятый на платформе не защищён, поэтому многие возможные сценарии развития и платформ, и режимов самозанятости предполагают социальные реформы на государственном уровне.

Если человек работает на себя (а работа на платформе — всё же работа на себя), это не должно лишать его права на защиту здоровья, медицинское обслуживание, отпуск и пенсию. Но кто за это будет платить? Эксперты склоняются к тому, что это должно взять на себя государство.

Что сейчас?

Банки и страховые компании в силу высокой конкуренции в своих отраслях одними из первых обратили внимание на самозанятых как на новый сегмент потенциальных клиентов. Сегодня существуют продукты, разработанные специально для самозанятых, и даже программы кредитования для самозанятых.

Наша платформа Рокет Ворк стала первым универсальным инструментом для взаимодействия заказчиков и самозанятых и мы не ограничиваемся каким-то одним видом услуг. На нашей платформе есть исполнители разных специальностей: курьеры, строители, повара, веб-разработчики и многие другие.

Заказчик-бизнес может заказать у нас сервис подбора исполнителей, тогда мы не только обеспечим безбумажную и безрисковую работу, но и найдём подходящего человека.

Кстати, теперь мы предлагаем и модель сотрудничества с исполнителями по ГПХ и индивидуальными предпринимателями.

Неизменным остаётся одно — для заказчика и исполнителя всё просто, безбумажно и без рисков.