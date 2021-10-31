Блокчейн-технологии для электронной подписи — самое надежное решение на рынке

В 2021 году уже нельзя представить жизнь без онлайн сервисов. При этом цифровые помощники давно проникли не только в нашу личную жизнь, упростив шопинг, заказ продуктов и получение банковских услуг, но и в рабочую — вместе с электронным документооборотом, экономящим ресурсы компании.

Особенно возросла ценность безбумажного обмена документами в последние полтора года — в период всеобщей удалёнки и локдаунов. Но при обмене документами с контрагентами и подрядчиками онлайн мало только направить документы по почте, нужен ещё надёжный инструмент для их подписи. Благо на рынке давно и успешно работают множество необходимых решений и ЭДО-систем. А новые технологии с каждым днём делают их эффективнее и надежнее.

Так, в последнем обновлении платформа по работе с самозанятыми Рокет Ворк добавила в приложение усиленную неквалифицированную подпись для заказчиков и исполнителей. В основе собственной разработки лежит блокчейн-технология — самое безопасное решение на рынке. Новая технология, основанная на блокчейне, придёт на смену используемой ранее в приложении простой электронной подписи, достоверность которой проверялась обязательным вводом СМС-кода. Такой способ был не всегда удобен и занимал дополнительное время.

В новой версии приложения Рокет Ворк для iOS и Android, а также в веб-версии клиента, теперь будет использоваться технология усиленной цифровой подписи, для этого каждому пользователю будет автоматически выпущен сертификат ЭП.

Директор по развитию бизнеса Рокет Ворк Сергей Сухоставец отмечает:

«На сегодняшний день это самое надёжное и безопасное решение, представленное на рынке: подписание происходит исключительно в мобильном приложении клиента. Выпуск сертификата также происходит полностью внутри приложения. Закрытый ключ клиента не хранится и не обрабатывается на серверах компании и сохранён только на устройстве пользователя».

Это значит, что даже если приложение было удалено или телефон утерян, Рокет Ворк выпустит новый ключ. После завершения процедуры подписи приложение выдаёт финальный сертификат к документу. Он содержит всю необходимую информацию для расшифровки подписи: открытый ключ, хэш-суммы, данные документа, номер подписи. Это позволяет гарантировать достоверность подписи в том числе в случае юридических споров в суде.

Рокет Ворк — первая в России небанковская платформа полного цикла по работе с физическими лицами-исполнителями, от заказа до оплаты с полным комплектом закрывающих документов и уплатой налогов. Система упрощает взаимодействие сторон: работа ведётся прозрачно и без бумаг, а все процессы, начиная с постановки задач и заканчивая уплатой налога, полностью автоматизированы.

Такой подход повышает эффективность отношений между работодателем и работником в различных организационно-правовых формах. Платформа представляет собой технологичный сервис для заказчиков (web-интерфейс, приложение или API) и мобильное приложение для исполнителей для iOS и Android. Входит в группу компаний Рокет Хьюманс.