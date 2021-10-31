Как самозанятому взять кредит?

Самозанятым (плательщикам налога на профессиональный доход) сейчас становится проще получить кредит, чем это было какое-то время назад. Многие финансовые институты одалживают средства самозанятым, среди них и известные банки.

Как правило для получения кредита необходимо предоставить один из документов, подтверждающих доход: справку 2-НДФЛ, справку о доходах по форме банка или выписку о доходах самозанятого из приложения «Мой налог». Для самозанятого, который не работает по трудовому договору, подойдёт последний вариант.

Закон обязывает банки принимать справки о доходах от самозанятых, но кредитор не обязан соглашаться на выдачу денег после рассмотрения заявки. Однако сегодня рынок финансовых услуг насыщен, и компании вынуждены бороться за каждого клиента, поэтому предложения обязательно найдутся, вопрос: насколько выгодные?

Всё в ваших руках

Сначала изучите максимальное число предложений банков. Скорее всего найдётся выгодный вариант. Подтвердить свой легальный доход банку самозанятый может очень просто: достаточно сделать пару кликов в приложении «Мой налог». И это ещё один аргумент в пользу того, чтобы вести деятельность легально.

Кредит может понадобиться внезапно, а банки, безусловно, благосклоннее относятся к тем, кто сообщает о своих доходах государству. Поэтому если вы не работаете по трудовому договору, но исправно платите НПД, отчаиваться не стоит.

Кроме того, Министерство экономического развития предлагает самозанятым, индивидуальным предпринимателям и микропредприятиям возможность получить кредит на льготных условиях, но для этого необходимо выполнить ряд требований. Подробнее об этом можно узнать, обратившись в банки-партнёра министерства.

Экспресс-кредит по двум документам

Для получения экспресс-кредита нужна только чистая кредитная история, справка о доходах обычно не требуется. Стоит помнить: что такие предложения обычно менее выгодны, чем предложения для работающих по трудовому договору. Опять же многое зависит от лично опыта взаимодействия самозанятого с банком и его корпоративной политики.

Кредитная карта

Большинство банков предлагают почти всем своим клиентам кредитные карты с небольшим и средним лимитом. Для самозанятого приемлемым вариантом может стать кредитная карта с увеличенным лимитом. Чтобы получить такую карту, часто достаточно обратиться в банк (возможно, хватит и простого телефонного звонка).

Обеспечение

Самый верный вариант получить кредит на выгодных условиях — предоставить обеспечение. Это некая гарантия для банка, что он в итоге получит свои деньги обратно.

Идеальный вариант — предоставить в залог имущество, например, недвижимость или транспортное средство. Второй способ: привлечь поручителей. Если они смогут подтвердить свою платежеспособность, то получить кредит вполне реально.

Будьте реалистичны в своих запросах

Банки часто отказывают в кредитах тем, кто просит слишком много. Ориентируйтесь на треть-половину своего годового дохода, тогда разочарований будет меньше, а положительных заключений больше.

Выводы

Сейчас, в эпоху огромной конкуренции, банки и финансовые сервисы активно борются за клиента, поэтому наверняка вариант получения кредитных средств найдётся. Однако стоит помнить, что ставки сильно отличаются по многим причинам. Один банк может предложить вам высокую ставку и средний сервис, а другой будет готов предоставить средства на выгодных условиях, подключить к системе лояльности по дебетовым и партнёрским продуктам.