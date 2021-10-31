Цифровая миграция: как работать с удаленными исполнителями

Все едут в Москву за работой — там и платят побольше, и вакансий в избытке. Такое мнение бытует среди многих. Но с приходом пандемии и развитием тренда на удалённую работу, это правда лишь отчасти.

То есть, вакансий всё ещё больше в Москве — как никак экономический центр, сосредоточивший 70% крупных компаний в себе, и платить специалистам там готовы выше среднего в регионах, но вот ехать за московской зарплатой в Москву сейчас совсем не обязательно.

На фоне снижающейся реальной внутренней миграции — по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) — в прошлом году внутренняя миграция в России оказалась на максимально низком за девять лет уровне, расцвела миграция цифровая.

Так, согласно исследованию HeadHunter, в прошлом году начался всплеск интереса столичных работодателей к соискателям из регионов. Доля приглашений московских компаний, отправленных иногородним соискателям, выросла с 45% до 49%. При этом, если говорить об удалёнщиках московских, то их доля за последние годы только уменьшалась. Москвичей среди российских фрилансеров стало в полтора раза меньше (с 31% до 19%), показывает исследование НИУ ВШЭ.

Главная причина этой тенденции — более скромные зарплатные ожидания специалистов из регионов, помноженные на сложности бизнеса в кризис: некоторым предпринимателям стало сложнее удовлетворять аппетиты москвичей, и они ищут замену в специалистах из регионов.

При этом фокус многих работодателей при работе с удалёнщиками падает на самозанятых и ИП, так как это позволяет дополнительно оптимизировать расходы на ФОТ. Однако такой подход сулит дополнительную операционную нагрузку на документооборот и бухгалтерию. Необходимо наладить своевременный обмен документами, выплаты и не допустить ошибок.

Работать с любыми видами внештатных исполнителей помогает Рокет Ворк — платформа для автоматизации работы с самозанятыми, ИП и «физиками».

Своим клиентам — малым, средним и крупным бизнесам Рокет Ворк предлагает не просто внедрить подключиться к платформе. Наши специалисты предварительно анализируют существующие бизнес-процессы компании, если нужно, консультируют по законодательству и бухгалтерским вопросам. Затем мы разрабатываем схему сотрудничества: предлагаем интегрироваться через API или создаём для клиента личный кабинет. И API, и личный кабинет становятся средой для работы со всеми типами внештатных исполнителей. Все процессы можно генерировать и отслеживать там, а рутину, связанную с уплатой налогов и сборов, декларацией дохода исполнителя, формированием чеков и актов, мы берём на себя.

Вот так выглядит процесс:

Проверка статуса исполнителя. Оформление договора. Постановка, контроль и исполнение задач. Расчёты по факту выполнения работ. Декларация дохода, уплата налогов и сборов. Формирование закрывающих документов (чеки, акты выполненных работ).

Платформа не только обезболивает «операционку» — полная автоматизация процессов и безбумажный документооборот помогают сэкономить время и финансы, а также избежать ошибок, которые время от времени случаются при заполнении документов вручную.