Самозанятость на пенсии?

Самому взрослому самозанятому в России более 90 лет. Мы с ним лично не знакомы, но уверены, что это человек интересный и у него есть чему поучиться. Пока никому не удалось остановить время и остаться в «продуктивном», по мнению работодателей, возрасте.

Работодатели сами же страдают от стереотипного восприятия кандидатов и сотрудников

Многие компании при найме и стратегическом планировании состава штата часто руководствуются негласными правилами, часто дискриминационными. Особенно это касается «возрастной» политики — кандидатов рассматривают через призму цифр в паспорте и почему-то даже заочно ставят условный (часто ошибочный) диагноз: «Наверно, не хочет новых проектов и перемен. И компьютер плохо знает». И так пропускают, возможно, самого опытного и действительно продуктивного специалиста.

Стереотипы опасны и сегодняшний «быстрый» мир это только подтверждает. Возьмём социальные сети и гаджеты — ещё лет 10 назад каждый первый бы ответил, что всё новое — для молодых, но сегодня так уже не кажется. Среди активных пользователей технологий сейчас много людей абсолютно разных возрастов и «звёздами» часто становятся именно очень опытные, взрослые люди.

Серебряный возраст — время открытий

Недавние исследования учёных подтвердили, что с возрастом когнитивные способности могут улучшаться. И это вполне логично: опытный человек, наблюдавший смену эпох, построивший отношения не с одним десятком абсолютно разных людей, неминуемо много знает и умеет. Более того, именно на пенсии многие открывают в себе новые таланты, которые иногда даже помогают получать неплохой дополнительный доход.

Но, к сожалению, опять же в силу стереотипов, далеко не все люди серебряного возраста имеют смелость и возможности свои навыки и таланты эффективно применить. Часто это связано с тем, что наши люди, не только возрастные, но и очень молодые, имеют «узкий фокус»: ищут лишь штатной занятости, мыслят бизнес огромным и не думают о том, что легко сами могут создать вполне экономически успешное предприятие.

Бизнес и самозанятость доступны гражданам в возрасте 16

Действительно, к самозанятым и предпринимателям ведь нет требования «до X лет». Конечно, крупные бизнес-манёвры с наёмными работниками и большими проектами требуют в принципе особенного склада ума, который опять же не зависит от возраста. А вот фриланс и любой формат деятельности, предполагающей оплату навыков, доступны практически всем желающим.

Самозанятость не требует вложений и никак не влияет на размер пенсии. К самозанятым пенсионерам применяются те же правила, что и к другим плательщикам НПД. Поэтому каких-либо официальных препятствий заниматься тем, что нравится, и получать за это деньги, у пенсионеров нет.

Мудрые люди говорят, что годы и опыт вопреки, опять же, стереотипам подарили им свободу и более творческое восприятие мира. И это хорошие новости. Надеемся, что в скором времени вопрос «а у вас какие планы на пенсию?» будет вызывать только положительные эмоции.

Расскажите о своих знакомых серебряных возраста, есть ли среди них самозанятые и предприниматели? Возможно, у вас есть пожилые коллеги, которыми вы восхищаетесь?