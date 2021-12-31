Как принять на работу иностранца

В России всегда работало много иностранцев, возможно, лишь пандемия немного снизила приток иностранцев-белых воротничков. А что касается рабочей силы из стран СНГ — сейчас почти допандемийные значения.

Оформить все документы для найма иностранца непросто. Многое зависит от того, какой у именно у вас иностранец.

Иностранец из страны Евразийского экономического союза

Граждане Беларуси, Армении, Киргизии и Казахстана — это довольно простой случай, можете даже считать, что вам повезло. Во-первых, если нет необходимости, в трудовом договоре и речь идёт именно о выполнении определённой работы, то удобно будет зарегистрировать исполнителя-иностранного гражданина как самозанятого.

Такой исполнитель может довольно быстро получить российский ИНН и в считанные минуты стать самозанятым, получив логин и пароль от личного кабинета налогоплательщика в любом филиале ФНС.

Однако если вы оформляете договор с самозанятым из Армении, Киргизии или Казахстана, нужно обязательно своевременно об этом уведомить МВД, иначе — штраф. О беларусах — уведомлять не надо.

Кстати, если вы поймёте, что без гражданина из страны ЕАЭС вам не обойтись, то с договором всё довольно просто (он обычный) и дополнительные разрешения не требуются.

Другие иностранцы

Для въезда в Россию многим иностранцам требуется виза, поэтому в некоторых случаях потенциальному работодателю или заказчику придётся её оформить. Но даже если виза и не требуется, то нужно получить разрешение на работу. Если вы раньше никогда не оформляли трудовые отношения с иностранцами, то вас вполне может напугать количество необходимых документов. Именно поэтому многие обращаются в специальные агентства — специалисты помогут безошибочно подготовить все бумаги и не стоять в очередях, которые в этой сфере, увы, пока сохраняются.

Чтобы оформить трудовой договор с иностранцем, нужны вот такие документы:

загранпаспорт гражданина;

внутригражданский паспорт;

полис медицинской страхования;

разрешение на проживание или вид на жительство (при наличии);

медицинская книжка (в отдельных случаях);

трудовая книжка (при наличии);

СНИЛС (если сотрудник уже оформил его самостоятельно);

виза;

патент.