Почему заключать договоры так важно: договориться «на берегу» и успокоиться

Если отойти от суровой юридической терминологии, то договор — это соглашение нескольких сторон, которое знаменует собой серьёзные изменения, устанавливает порядок взаимоотношений, права и обязанности сторон.

Договор сопровождает человека с давних времен, поэтому устная форма долго преобладала над письменной. «Договориться» и сейчас можно в любой удобной сторонам форме. При этом договор может включать самые разные положения — главное, чтобы они не противоречили законодательству.

Кстати, в интернете легко найти шаблоны договоров на все случаи жизни: от аренды квартиры до международных контрактов. Получается, составить договор — не так и сложно. Кроме того, это совсем не больно, а полезно всем сторонам — объясняем почему.

Отношения с договором — более серьёзные

Во-первых, даже чисто психологически, все отношения, подкреплённые бумагами, нам кажутся более солидными. Во-вторых, мы узнаём о другой стороне чуть ли не самое важное: имя, фамилия, паспортные данные, название и реквизиты.

Когда записываешь, становится понятнее и прозрачнее

Именно поэтому любой распорядок дня и список покупок лучше всё же зафиксировать на бумаге, в заметках смартфона, специальном приложении. Как вам удобно. Даже самый примитивный текст поможет по крайней мере не забыть, что нужно сделать.

А иногда бывает так, что на этапе заключения договора стороны понимают, что «на это они не подписывались». Так и хорошо, ещё не подписались — всё можно исправить и выгодно договориться.

Письменно, заранее согласовано, безопасно

Между людьми и бизнесами всякое может случиться. И, если быть честными, до «ссоры» про договор никто и не вспоминает. Кстати, большой процент трудовых споров возникает из-за того, что с сотрудником составили договор по шаблону, а шаблон одинаковый для всех: от сварщика до креативного директора.

Договор может быть максимально подробным, если вы считаете это нужным. Кроме того, такой подход даже обезопасит все стороны, поможет доверять друг другу и работать спокойно.

Так почему же люди зачастую так не любят заключать договоры?

У нас довольно универсальная версия: нехватка времени, плохая осведомлённость и лень.

Кстати, именно по этим же причинам многие компании рассчитываются «вчёрную» с подрядчиками, несмотря на то что это контрпродуктивно и даже опасно.

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