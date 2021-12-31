Как подросткам легально подрабатывать: обзор возможностей

А вы помните себя подростком? В юности многие из нас подрабатывали летом, как правило неофициально, меньшинство — официально и по договору. Это понятно, ведь по закону организация должна соблюдать квоты и требования по организации рабочего места для несовершеннолетнего сотрудника.

Новый режим — новые возможности

Теперь режим самозанятости позволяет подросткам зарабатывать абсолютно легально и не тратить время на поиск работодателя, который сможет обеспечить все необходимые условия по Трудовому кодексу. К тому же сейчас существует сильный тренд на фриланс и проектную деятельность, поэтому теперь подросткам не обязательно ждать летних каникул, чтобы начать подрабатывать. Да и выбрать сейчас можно практически любую специальность: от курьера или помощника грумера до контент-продюсера.

Кроме того, режим НПД довольно гибок в плане видов деятельности, поэтому юный предприниматель может попробовать себя в самой разной деятельности. Кто-то захочет попробовать себя в программировании, а кто-то подключит всю свою креативность и начнёт снимать ролики для соцсетей.

Уже более 30 000 самозанятых подростков в России

В России зарегистрировалось уже более 30 000 самозанятых в возрасте до 18 лет. Вроде бы это не очень много, но ещё в начале года подростков-плательщиков НПД было вдвое меньше.

Нам этот тренд кажется очень позитивным: ребята получают возможность попробовать себя в разных профессиях, ощутить себя предпринимателями, а бизнесы — легально заполучить самую «свежую кровь». Так как же подростку стать самозанятым?

К сожалению, не всё так просто, но и не так уж сложно. Кстати, индивидуальные предприниматели тоже могут быть несовершеннолетними, но статус ИП всё же предполагает обязательные страховые выплаты и сдачу отчётности. Режим НПД позволяет несовершеннолетним со статусом ИП стать самозанятыми и снять с себя ряд обязательств.

Если подросток в возрасте от 14 до 18 лет хочет стать самозанятым, то ему придётся получить письменное согласие законных представителей — родителей, усыновителей или попечителя на совершение сделок в связи с ведением вышеуказанных видов деятельности (пункт 1 статьи 26 ГК РФ).

Несовершеннолетний может начать вести деятельность в качестве плательщика НПД, если уже стал полностью дееспособным (эмансипация), например, в случае вступления в брак (пункт 2 статьи 21 ГК РФ) или по решению суда или органа опеки (статья 27 ГК РФ).

Получается, что особых препятствий для работы на себя у подростков нет. Было бы желание трудиться и взять на себя ответственность. Если у вас остались вопросы, смело задавайте их в комментариях. Мы будем рады ответить.