Альтернатива оплате в «конвертах»: как законно привлекать работников и платить меньше налогов

Долгое время оплата из рук в руки оставалась нормальным и чуть ли не единственным способом рассчитаться с внештатными исполнителями, мастерами по ремонту и другими микропредпринимателями. Сегодня всё изменилось: на первый план выходят безналичные платежи. Люди всё меньше хотят связываться с бумажными деньгами и носить с собой кошелёк. Похоже на то, что прогресс нас убедил: наличка — это неудобно. Получается, все «обелились»?

И компания хорошая, но зарплата в конверте

Возможно, не все получали зарплату (или её часть) в конверте, но об этом точно все слышали. По данным Совета Федерации, более трети россиян трудятся на «конвертных» условиях или получают тёмную часть зарплаты на карту. Этому есть объяснение: штатный работник стоит работодателю дорого. А с учётом особенностей российской экономикой и бесконечных кризисов, один из которых мощнейщий ковидный, для многих компаний белая зарплата — непозволительная роскошь.

И вот «тёмный» работодатель экономит на налогах, но всегда рискует — вплоть до уголовного дела, что подтверждает судебная практика. Работник — живёт в состоянии фонового стресса, что точно не способствует лояльности и высокой производительности труда. Государство не получает налогов, а это сказывается на размере пенсий, зарплатах бюджетников, уровне медицины — практически на всех сферах жизни.

Все всё понимают, но что делать?

Представители бизнес-сообществ всё чаще говорят о том, что снижение налоговой и страховой нагрузки на работодателя позитивно скажется, как это ни парадоксально, на собираемости средств в бюджет и спровоцирует экономический рост. Однако пока инициативы от законодателя нет, но есть меры поддержки и возможность легально и эффективно работать с внештатниками, «в белую» платить там, где расчёты всегда велись из рук в руки.

Самозанятость — действующий инструмент поддержки для бизнесов и граждан

Сегодня в стране уже больше 3,1 млн самозанятых — эти люди платят налоги со своего дохода и могут официально предоставлять услуги компаниям и гражданам. Сотрудничая с самозанятыми, бизнес получает эффективный и экономически выгодный ресурс. Добавим к этому, что большинство коммерческих и бюджетных организаций используют проектную модель деятельности, то есть исполнители под задачу востребованы как никогда.

Когда мы разрабатывали платформу Рокет Ворк, мы в первую очередь думали о пользе для людей и бизнесов. Именно поэтому мы максимально упростили все этапы взаимодействия: от поиска исполнителей и подготовки договоров до обмена закрывающими документами и уплаты налогов и взносов. Если вы хотите наладить потоковое сотрудничество с внештатными исполнителями — напишите нам. Мы всегда готовы консультировать по налоговым, технологическим вопросам и рады помогать вашему бизнесу расти.