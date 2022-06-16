Как привлечь самозанятого курьера и не пожалеть об этом

Выгодно ли работать с самозанятым курьером?

О том, что с самозанятыми работать выгодно, говорилось неоднократно, но все-таки напомним:

с выплат самозанятым не надо платить НДФЛ и страховые взносы;

услуги самозанятого нужно оплачивать только тогда, когда он нужен, никаких хлопот с простоями;

самозанятому не надо оплачивать больничный, предоставлять отпуск и регулярно индексировать зарплату.

Исполнитель сам устанавливает размер своей оплаты, которую он обсуждает с заказчиком, обычно ориентируясь на рыночные цены, собственный опыт, мастерство и т. д. И, разумеется, он сам платит налоги.

Безопасно ли нанимать самозанятого курьера? Да, вполне, но при соблюдении двух групп условий — общих для всех самозанятых и особых — только для курьеров.

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Общие условия

исполнитель зарегистрирован в качестве плательщика НПД ( причем проверять, не снялся ли он с учета, надо перед каждой выплатой );

причем проверять, не снялся ли он с учета, надо перед каждой выплатой его годовой лимит дохода не превысил 2,4 млн руб., и он не потерял право на применение НПД.

Почему это важно для заказчика?

Годовой доход самозанятого не может превышать 2,4 млн руб., и, как только он будет превышен, самозанятый автоматом становится плательщиком 13%-ного НДФЛ, а заказчик становится налоговым агентом, т. е. лицом, обязанным исчислять и уплачивать НДФЛ и страховые взносы с сумм, предназначенных бывшему самозанятому.

Еще одно условие: у вас с самозанятым не должно было быть трудовых отношений как минимум в течение двух лет до выполнения первого заказа (см. ст. 6 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“», далее — закон о НПД).

Грубо говоря, нельзя просто так уволить штатного курьера и оформить его как самозанятого по гражданско-правовому договору.

И в целом имейте в виду: бывшие работники в статусе самозанятых (даже по истечении двух лет) — не лучшая идея. Налоговые органы и сотрудники ГИТ особенно тщательно будут присматриваться к сути ваших сделок, и если решат, что у вас по сути трудовые отношения, а вы не сможете доказать обратное, то самозанятый «слетит» с НПД, а вы как работодатель будете вынуждены доплатить налоги, страховые взносы и штрафные санкции.

Иное дело, если курьер и ранее работал с вами, но в качестве независимого (не самозанятого) исполнителя, по тому же агентскому договору (то есть договору ГПХ). Это вполне допустимо.

А вот два обязательных условия специального характера.

Самозанятый курьер — агент с кассой!

Чтобы самозанятый курьер работал полноценно, т. е. и доставлял товары, и принимал оплату (причем не обязательно при каждой доставке, но более или менее регулярно), необходимо:

заключить с ним агентский договор в порядке ст. 1005 ГК , т. е. чтобы он как агент действовал от имени и за счет принципала-заказчика

и

осуществлял доставку с применением онлайн-ККТ, настроенной так, чтобы в чеке были отражены данные не только заказчика, но и курьера.

Дело в том, что закон запрещает самозанятым выступать в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии, агентских договоров, и возможно это исключительно при условии доставки товаров с приемом (передачей) платежей через ККТ заказчика (п. 2 ст. 4 закона о НПД).

Вышеизложенную позицию разделяют и Минфин, и ФНС (см. письма от 27.06.2018 № 03-01-15/44250, от 11.11.2019 № ЕД-4-20/22760).

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Кому доверить ККТ?

Возникает законный вопрос: как можно незнакомому доверить свою онлайн-кассу? Можно сколько угодно долго говорить о том, что самозанятые дорожат своей репутацией, что можно включить в агентский договор соответствующие условия и т. п.

Важно: в договор все же стоит включить условие о том, что «в целях оказания услуг Исполнителю передается терминал (наименование, модель, серийный номер ККТ), для приема оплаты ...», а факт передачи самой ККТ фиксировать актом.

Однако опыт показывает: все решается тщательным подбором кандидатуры исполнителя.

В интернете достаточно сервисов, которые помогают заказчикам и исполнителям находить друг друга, — биржи и площадки по работе с самозанятыми.

Итоговый выбор остается за вами, заметим лишь несколько существенных минусов бирж:

статус самозанятого заказчику придётся выяснять самостоятельно;

биржи, как правило, берут комиссии и с исполнителя, и с заказчика, что невыгодно обеим сторонам сделки;

закрывающие документы — это целиком забота заказчика, биржи берут на себя только поиск

На самом деле минусов гораздо больше, вышеизложенное — это основные.

Куда более логично искать надежного исполнителя, которому можно доверить дорогостоящее оборудование — ту же ККТ, — на специальных площадках, «заточенных» под работу с самозанятыми. Кроме того, такие платформы делают сделку безопасной как для исполнителя, так и для заказчика.

Сервис Рокет Ворк гарантирует возможность выбора кандидатов. Если вам нужно большое количество исполнителей — мы поможем с подбором.

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