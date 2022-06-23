Самозанятость — тренд 2022 года. Почему работники ушли во фриланс и не хотят возвращаться

ФНС о самозанятости

6 июня ФНС сообщила, что количество самозанятых в России превысило 5 млн человек. Ежедневный прирост составляет 8,5 тыс. человек, а суммарный ежедневный доход — 2 млрд рублей.

Чаще всего самозанятые:

оказывают ремонтные услуги;

оказывают услуге в сфере маркетинга;

предоставляют услуги такси;

доставляют товары;

сдают в аренду недвижимость;

продают собственную продукцию.

Больше всех зарабатывают: IT-специалисты, проектировщики, строители, финансисты, юристы и консультанты.

23% самозанятых ведут свой бизнес за пределами региона прописки. Большинство приезжает на заработки в Москву и МО, Санкт-Петербург и ЛО, Краснодарский край.

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Что стало катализатором перехода во фриланс?

В первую очередь — пандемия. Из данных доклада омбудсмена Титова только в первую волну весной 2020 года пострадало 4,17 млн малых, средних и крупных предприятий — 67% от общего числа.

В конце 2020 года 1,54 млн компаний и ИП закрылось совсем (по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП). 45% действующих бизнесов заявило о сокращении штата. В результате безработица выросла на 30%. Многие специалисты остались без работы и без надежды на трудоустройство.

Компании, которые сумели остаться на плаву, постарались максимально сократить затраты на персонал:

перевести работников на удаленку, на полставки, неполную рабочую неделю;

отказаться от окладов или увеличить премиальную часть оплаты труда, привязав ее к индивидуальным достижениям и т. д.

Люди стали зарабатывать меньше. Однако у них появилось время, которое можно было использовать для подработки вне основной работы.

В результате к 2021 году количество фрилансеров выросло на 76%.

2022 год вновь потряс рынок труда. Экономические санкции и разрыв логистических цепочек спровоцировал приостановку деятельности или уход из России многих иностранных компаний.

По прогнозу Центра стратегических разработок (ЦСР) до конца года количество рабочих мест может сократиться на 2 млн. А уровень безработицы вновь вырастет с нынешних 4,4% до 7,1–7,8%.

Ситуация на рынке труда вынуждает людей искать альтернативу найму. И, скорее всего, число самозанятых продолжит расти.

Кстати, еще одна из причин для появления большого количества самозанятых — потребность в усилении онлайн-продаж, которые завоевали большую популярность. Для этого требуются курьеры, маркетологи, SMM-специалисты, даже фотографы (оформлять витрины маркетплейсов красивыми фото товаров).

Но, если раньше выплаты таким исполнителям могли проходить и в темную (к примеру, руководитель просто платил наличкой), то в кризисный период нужно максимально снижать налогооблагаемую базу и подтверждать расходы документально. Поэтому самозанятые стали востребованы больше — он ведут официальную, законную деятельность, и вознаграждение им можно учесть в затратах.

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Почему самозанятость популярна

Для исполнителя самозанятость — это гибкость графика и свобода. Те, кто уже успел поработать на себя вне режимных рамок (с 9 по 18), без привязки к конкретному рабочему месту и необходимости тратить время на пробки и транспорт изо дня в день — оценили все преимущества.

﻿Также гибкость распространилась и на профессиональные навыки: теперь не обязательно развиваться в одном направлении, можно пробовать себя в разных видах деятельности в короткий срок.

Для заказчика:

Значительная экономия бюджета. За самозанятых не нужно платить страховые взносы, заниматься администрированием НДФЛ, предоставлять гарантии по ТК: отпуска, больничные, компенсации и т. д. Возможность заполучить квалифицированного специалиста на определенный срок . Не нужно платить за обучение или содержать дорогого спеца в штате, если его услуги требуются не постоянно, а время от времени. Оплата за результат. Самозанятый получает вознаграждение за выполненную работу (оказанную услугу), а не просиживает время на рабочем месте, ожидая гарантированный оклад.

При грамотном оформлении документов и соблюдении всех норм законодательства — сотрудничество с самозанятыми не доставит проблем с контролирующими службами и не повлечет штрафных санкций.

Платформа Рокет Ворк предлагает заказчикам комплексное решение для взаимодействия с исполнителями: поиск среди проверенных специалистов;

удаленное заключение электронных договоров;

автоматические расчеты;

подготовка закрывающих документов.

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