Как привлечь самозанятых для IT-задач и сэкономить бюджет

Почему сотрудничество с самозанятыми выгодно компаниям

Собственный IT-отдел — серьезная статья расходов:

Оклады специалистов высокие . Например, IT-разработчики могут получать свыше 200 тыс. рублей в месяц. Для компании — это существенное увеличение размеров страховых выплат. Трудовые отношения — это отпуска, больничные, компенсационные выплаты и гарантии, жестко регламентированные ТК. Дополнительная нагрузка на бухгалтерию и кадровый отдел по администрированию НДФЛ, ведению кадрового учета. Возможно, работникам этих отделов придется доплачивать или расширять штат.

Сотрудничество с самозанятыми помогает сократить расходы:

С вознаграждения самозанятых не нужно платить страховые взносы и сдавать отчетность. Сокращается количество обязательных кадровых документов и мероприятий. Расходы на самозанятых можно учесть в расходах при расчете налогооблагаемой базы. Самозанятым не нужно оплачивать курсы повышения квалификации или ждать, когда он пройдет обучение. Можно быстро найти профессионала за штатом для выполнения конкретной задачи.

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Итак, вы решили привлечь самозанятых IT-специалистов. Вам поможет пошаговая инструкция.

Шаг № 1. Выделите задачи, которые можно поручить самозанятым

Самозанятых можно привлечь на разовую работу или конкретный проект. Ведь оплачивать вы будете объем работ, а не выполнение какой-либо функции.

Например, службу технической поддержки, решающей вопросы клиентов в будни с 9:00 до 18:00, нельзя подменить группой подрядчиков по договорам возмездного оказания услуг. Для выполнения своих функции таким людям придется сидеть в вашем офисе или быть на связи в строго установленное время. Налоговая и трудовая инспекции могут признать такие договоры трудовыми. А вашей компании придется доплатить в бюджет страховые взносы, т. к. доходы, которые выплачиваются сотруднику в рамках трудовых отношений, нельзя облагать НПД (п. 1 ч. 2 ст. 6 422-ФЗ).

Каких специалистов можно привлечь, как самозанятых исполнителей?

Это могут быть: IT-разработчик для написания программного модуля, web-дизайнер для оформления сайта или интернет-магазина, таргетолог для размещения рекламы, SMM-специалист и т.д.

Шаг № 2. Подберите самозанятых исполнителей

К сожалению, привлекать проверенных, но бывших сотрудников в качестве самозанятых запрещено. Нужно, чтобы прошло не меньше двух лет с даты расторжения трудового договора (ч. 8 ст. 6 № 422-ФЗ).

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Перед тем как поручить задание, проверяйте не только профессиональные навыки и компетенции, но и наличие действующего статуса НПД, а также текущий уровень годового дохода исполнителя. После достижения дохода в размере 2,4 млн руб. нарастающим итогом с выгодным налоговым режимом придется попрощаться до следующего налогового периода (п. 8 ч. 2 ст. 4 № 422-ФЗ).

Если с проверкой статуса заказчик может справиться вручную с помощью ИНН и сайта ФНС, то вот определить, какой доход посторонний человек получил в этом году, практически невозможно.

Сервис Рокет Ворк интегрирован с базой данных ФНС. В личном кабинете проверка статуса и уровня дохода производится автоматически при назначении специалиста на задание и непосредственно перед выплатой вознаграждения.

Шаг № 3. Оформите отношения с самозанятыми

Относитесь к самозанятому так же, как контрагенту, поставщику или подрядчику, который приступает к работе только после заключения договора. При работе с внештатными исполнителями нельзя использовать типовые трудовые договоры.

Буквально все пункты заключенного соглашения на оказание возмездных услуг должны отрицать любое присутствие трудовых отношений. Например, недопустимы регулярные выплаты, дисциплинарные наказания, установление графика и места работы. Перед исполнителем должна быть четко поставлена задача, подкрепленная техническим заданием.

На платформе Рокет Ворк вас ждут проверенные шаблоны договоров.

По итогу выполнения заказа исполнитель предоставляет акт, а после получения вознаграждения, отправляет чек. Как показала практика, сложно добиться от свободолюбивых внештатников своевременного предоставления закрывающих документов. А без них подтвердить законность расходов не получится.

Рокет Ворк автоматически сформирует и отправит чеки заказчику, проследит, чтобы все закрывающие документы поступили вовремя.

Сейчас на рынке труда наблюдается нехватка IT-кадров. Найти нужного работника, задача не из легких. Эффективнее, быстрее и дешевле привлекать внештатных исполнителей на решение конкретных заданий по мере появления производственной необходимости. Это позволит сэкономить на постоянных расходах и повысить качество работ.