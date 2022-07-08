Бизнес и самозанятые. Как организовать работу с внештатниками

Что такое Рокет Ворк?

На платформе Рокет Ворк собраны все необходимые сервисы для HR: поиск, подбор кандидата, оформление, выплата вознаграждения самозанятым или подрядчикам на ГПХ, полная автоматизация работы с внештатниками.

Если нет времени самим заниматься подбором персонала (особенно это касается массовых исполнителей, таких как курьеры, водители, мерчендайзеры и т. д.), то по вашему заданию специалисты платформы за два дня подберут исполнителя из собственной базы, которая насчитывает более 55 000 профилей, или с помощью уникальной технологии поиска в интернете.

16 июня 2022 года мы провели на «Клерке» вебинар, где рассказали об особенностях работы с внештатниками. Ключевые вопросы, которые мы разобрали на вебинаре, как раз и рассмотрим ниже.

Организация работы с внештатными исполнителями

Работать с такими исполнителями можно тремя способами:

через аутстаффинг, который предлагают только компании с лицензией;

через аутсорсинг;

перейти на сотрудничество с самозанятыми.

Почему бизнес не прекращает пользоваться услугами аутстаффинга:

Грамотно организованная схема работы помогает компании удержаться на УСН, не прибегая к уменьшению численности штата. Снижение затрат на ведение персонала таких как: налоги, нагрузка на своих кадровиков и бухгалтерию, оплата курьерских услуг для отправки кадровых документов. Лицензированные аутстафферы имеют больше опыта, поэтому могут обеспечить безопасную работу с нерезидентами.

В остальных случаях применение самозанятых более чем оправдано. Но злоупотреблять этим способом экономии все же не стоит.

Платформу Рокет Ворк можно использовать следующими способами:

Зарегистрировать на ней своих исполнителей: самозанятых, физлиц, работающих по ГПХ-договорам или ИП. Таким образом вы автоматизируете работу с уже существующими внештатниками. В одном личном кабинете — документооборот, моментальные и массовые выплаты. Привлечь новых исполнителей по заданным критериям. Сервис подберет кандидатов для заключительного собеседования, в результате которого вы можете оформить с каждым договора подряда или трудоустроить в штат. Заказать выполнение работ аутсорсерам.

Как безопасно работать с самозанятыми

ФНС проверяет организации и используемых самозанятых на наличие 14 характерных признаков трудовых отношений. Вам не стоит опасаться налоговых претензий, если в своей работе с самозанятыми вы выполняете следующие шесть условий:

1. Исключены регулярные выплаты. Можно платить раз в месяц или только за выполненные работы, допускается авансирование.

2. Самозанятый оказывает услуги не одной компании, а сотрудничает с несколькими заказчиками.

3. В договорах не должно быть пунктов о режиме труда и отдыха.

4. Из договора должно быть понятно, какие конкретные действия будет выполнять самозанятый. А в акте выполненных работ должен фигурировать конечный результат.

5. Договор заключен на короткий срок.

У Рокет Ворк в личном кабинете есть шаблоны договоров, прошедшие не одну налоговую и трудовую проверки.

6. В договорах не упоминается о дисциплинарной ответственности и не включены любые подобные пункты, используемые для штатных сотрудников.

Образцом договора с самозанятым является договор с подрядчиком.

И не важно сколько у вас самозанятых исполнителей — один или сотня, с каждым из них нужно организовать документооборот и обезопасить компанию от возможных налоговых и юридических рисков. Проще всего сделать это на единой платформе, которую можно интегрировать с учетной программой.

Какую работу на себя берет Рокет Ворк

Проверяет актуальность статуса НПД по базе ФНС для самозанятого, зарегистрированного на Рокет Ворк. Контроль лимита по годовым доходам до 2,4 млн руб. осуществляется напрямую по данным ФНС независимо от срока регистрации на платформе. Оплачивает налоги за самозанятых. Оплачивает вознаграждение, как одному самозанятому так и нескольким через реестры, не допуская ошибок в реквизитах. Вознаграждение зачисляется моментально в режиме 24/7, благодаря использованию СБП. Получает и принимает документы от исполнителей и заказчиков через собственный ЭДО в личном кабинете. Поддерживает интеграцию с 1С и 1С ЗУП через API. Автоматизирует работу с любыми внештатниками. Собирает и регистрирует чеки от самозанятых. Оформляет ЭЦП для самозанятых.

В личном кабинете работать одинаково комфортно бизнесмену, бухгалтеру, hr-специалисту и финансовому директору.

Для обладателей 1С и 1С:ЗУП имеется отдельный готовый модуль для бесшовного перехода между базами.

Полную автоматизацию работы с внештатными исполнителями нельзя представить без организации ЭДО. Рокет Ворк сам составляет договора, акты выполненных работ, собирает чеки с самозанятых.

Вместо того, чтобы расширять штат или привлекать исполнителей на ГПХ, намного дешевле работать с плательщиками НПД. Перечислим, какие должности и даже отделы нашим клиентам уже удалось заменить самозанятыми:

it-отдел;

сезонные работники;

вахтовики;

служба доставки и курьеры;

маркетинг и дизайн;

клининг.

Кейс для общественного питания и HoReCa

Сезонные работники — это не только уборка снега и сбор урожая. Чтобы справиться с потоком клиентов, владельцы баров, кафе и ресторанов, всегда были вынуждены раздувать штат и держать персонал в резерве. Например, на летний сезон не хватает дополнительных рук официантов и поваров для обслуживания банкетов и открытых веранд. Раньше с ними приходилось заключать договора ГПХ, чтобы они выполняли работу на 0,1 ставки. Предприятию их услуги дорого обходились:

с зарплаты в 50 000 руб. на вознаграждение аутстафферу перечисляли в среднем 6 000 руб.;

большую часть зарплаты персонал хореки получал в конверте наличными, а за обналичивание приходилось платить дополнительную комиссию в районе 5%.

расходы в «конверте» на персонал официально не проводятся и не могут уменьшить прибыльные налоги.

От подобных «конвертных» схем бизнес отказывается в пользу сотрудничества с самозанятыми. Выплаты плательщикам НПД полностью «белые», поэтому их можно и нужно учитывать в составе расходов, уменьшающих налоговое бремя. С помощью встроенного в платформу Рокет Ворк ЭДО бухгалтерия легко и быстро получает подтверждающие документы: онлайн-чеки и акты выполненных работ.

Зарегистрированный в сервисе самозанятый исполнитель получает вознаграждение уже за вычетом налога. Полученные доходы позволяют брать кредиты в банках, что является очередным стимулом для регистрации в качестве плательщика НПД.

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Какие вопросы интересуют заказчиков

На вебинаре нам задавали различные вопросы по поводу работы с самозанятыми. На некоторые мы постарались ответить в эфире, а вот ответы на одни из самых популярных вопросов, которые задают специалистам нашей платформы.

Почему налоговая не придирается к исполнителям с Рокет Ворк?

Компания является одним из немногих партнеров ФНС, она одной из первых настроила интеграцию для проверки статусов самозанятых. Благодаря поддержке собственного цифрового и технологичного банка с лучшим клиентским опытом, переводы на самозанятых стали быстрыми и безопасными. Заказчикам больше не нужно покупать наличку или бояться блокировки счета за массовые перечисления на счета физлиц.

Каким образом происходит компенсация за невыполненные работы?

Все задания, размещенные на бирже, застрахованы. Если качество выполненной работы ненадлежащее, то заказчик получает компенсацию в форме страховой выплаты.

Кроме биржи с заказами, вы можете работать с нами в формате аутсорсинга. При этом сотрудники числятся в штате Рокет Ворк, а контроль за выполнением работ производится с помощью геолокации.

По договору ГПХ за исполнителя нужно платить страховые взносы в пенсионный и медицинские фонды, а за самозанятых кто платит?

За самозанятых заказчику не нужно платить страховые взносы. Доходы от деятельности в рамках НПД не облагаются взносами на пенсионное страхование (ч. 11 ст. 2, ч. 1, 2 ст. 15 Закона № 422-ФЗ). Исполнитель может сам уплачивать добровольные взносы, чтобы увеличить свою будущую пенсию, но в этом заказчик никак не участвует.