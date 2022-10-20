Увольнение в отпуске. Что нужно знать кадровику

Права работника и работодателя во время отпуска

Работодатель не может уволить работникав период ежегодного, учебного отпуска, отпуска за свой счет, а также отпуска по уходу за ребенком (ст. 81 ТК). Исключения — это ликвидация организации или прекращение деятельности индивидуального предпринимателя.

А вот работник вправе расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе, находясь в любом из отпусков.

Отметим сразу, что в отпуске можно уволиться и по соглашению сторон, законом это не запрещено. Инициатором может быть как работник, так и работодатель. В таком случае в соглашении прописываются все условия расторжения трудового договора: последний рабочий день, компенсации при увольнении и т. д.

Порядок подачи заявления на увольнение

Заявление на увольнение работник подает своему руководителю, который ставит свою визу и передает заявление в отдел кадров. При этом работник может попросить копию принятого заявления с отметкой отдела кадров, чтобы убедиться, что заявление принято.

На следующий день после того, как работодатель принял заявление, начинается отработка — оговоренный сторонами срок до увольнения. Дни отпуска засчитываются за дни отработки. Максимальный срок отработки составляет 14 календарных дней (ст. 80 ТК).

В период отработки работник может передумать и отозвать свое заявление.

Заявление может быть также направлено по почте (например, заказным письмом с уведомлением о вручении), в таком случае отсчет отработки начинается со дня, следующего за днем получения его работодателем.

В некоторых организациях в локальных нормативных актах (в Правилах внутреннего трудового распорядка, например) может быть прописан вариант подачи заявления, подписанного электронно-цифровой подписью, на увольнение на корпоративную почту непосредственного руководителя или на почту специалиста отдел кадров.

Подать заявление на увольнение сотрудник может также через платформу Рокет Кадры. Здесь все процессы оцифрованы: от приема на работу до увольнения. Документы подписываются онлайн без дублирования на бумаге.

Период отпуска и дата увольнения

Работник вправе также написать заявление на отпуск с последующим увольнением.

Формулировка текста заявления будет примерно такая:

« Прошу предоставить мне очередной ежегодный отпуск продолжительностью 14 календарных дней с 01.09.2022 по 14.09.2022 г. с последующим увольнением по собственному желанию ».

В таком случае отпускные сотруднику выплачиваются за три дня до начала отпуска, а окончательный расчет при увольнении — в последний рабочий день перед началом отпуска. Тогда же и выдается оформленная трудовая книжка, если она ведется в бумажном виде, или форма СТД-Р.

Рассмотрим пример, когда дата увольнения приходится на середину отпуска: сотрудник ушел в отпуск с 01.06.2022 на 28 календарных дней, а 07.06.2022 написал заявление на увольнение по собственному желанию. Таким образом, дата отработки начинается 08.06.2022, а днем увольнения будет 21.06.2022 г. В этот день сотрудник получает окончательный расчет, а также должен явиться за трудовой книжкой или формой СТД-Р.

Если работник не пришел за трудовой, то работодателю следует отправить уведомление о необходимости прийти за трудовой или же направить форму СТД-Р по почте, в таком случае он освобождается от ответственности за несвоевременную выдачу этих документов сотруднику.

На основании заявления работника кадровик составляет приказ об увольнении. Приказ может быть составлен заранее, но дата увольнения там должна быть прописана верно (с учетом согласованного периода отработки).

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Запись в трудовой книжке при увольнении

С 1 января 2020 года трудовые книжки работодатели ведут в электронном виде. А с 1 января 2021 года тем, кто только первый раз устроился на работу, бумажные трудовые вообще не заводят. До этой даты работники сами могли выбирать, переходить им полностью на электронный вариант или продолжать вести и бумажные трудовые книжки.

Если у работника бумажная трудовая, работодатель должен внести в нее запись об увольнении с указанием порядкового номера этой записи и даты. Эта запись заверяется подписью руководителя и печатью организации. Трудовую книжку работник может получить лично, расписавшись в книге учета движения трудовых книжек, либо может попросить отправить ее заказным письмом с уведомлением о вручении.

Сотрудникам с электронной трудовой работодатель должен оформить бланк по форме СТД-Р. Этот документ также выдается под роспись в книге учета или специальном журнале.

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